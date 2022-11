Europäischer Preis für Dreieicher Lehrer

Von: Nicole Jost

Für das Projekt „Brücke der Verständigung“ haben sie den European Innovative Teaching Award gewonnen: David Distelmann (Dritter von links) und Andreas Gaul (rechts) von der MES mit Schülern und spanischen Kollegen. © privat

Das ist ein Preis, der für die Max-Eyth-Schule in Dreieich eine besondere Strahlkraft hat: Das berufliche Gymnasium am Haus des lebenslangen Lernens in Dreieich ist Preisträger des „European Innovative Teaching Award 2022“. Seit 2021 vergibt die Europäische Kommission die Auszeichnung an Schulen in Europa, die sich um den europäischen Austausch verdient machen.

Dreieich - Die Jury der Europäischen Kommission erachtet die „Brücke der Verständigung“ als wegweisend. Die Dreieicher Schule hat das Projekt als Symbol der Partnerschaft zu dem Instituto de Educacion Superior (IES) Francisco García Pavón, einer beruflichen Schule der spanischen Region Castilla la Mancha, in Zusammenarbeit mit den dortigen Partnern gebaut.

Schulleiter Harald Köster und die beiden betreuenden Lehrer Andreas Gaul und David Distelmann haben den Preis in Weimar auf der Jahrestagung der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung entgegengenommen und Harald Köster war später auch noch auf der Europäischen Zeremonie zur Preisverleihung in Brüssel.

Zur Installation der Brücke der Verständigung ist das Lehrergespann Gaul/Distelmann mit einer Gruppe von Schülern aus den berufsvorbereitenden Bildungsgängen nach Spanien gereist. „Für die Schüler ist der Gewinn dieses Preises überragend. Nicht nur, dass sie alle einen Ausbildungsplatz gefunden haben, auch ganz persönlich für den Einzelnen und für die Gruppe ist es gigantisch“, erzählt David Distelmann. Andreas Gaul erinnert sich gerne an den Entstehungsprozess. Für die Umsetzung des Erasmus plus-Projekts, das von der Europäischen Union gefördert wird, haben sich die Pädagogen etwas Verbindendes gewünscht. „Die ‘Da Vinci Brücke’ symbolisiert alles, wofür Europa und unsere Pädagogik steht“, erzählt der Lehrer. Es ist nicht nur ein „Schüler lernen von Schülern“-Projekt, auch die Lehrer haben in diesen intensiven Tagen von ihren Schützlingen gelernt. Es sei schön gewesen, zu erleben, wie schnell die Beteiligten aus Spanien und Deutschland zusammengefunden haben. Es sei viel mehr als eine physische Brücke entstanden: „Es ist auch eine Brücke zwischen den Menschen – sehr emotional“, erinnert sich Gaul gerne. David Distelmann ergänzt, dass die Regelschule oftmals keinen Platz für so ein intensives Arbeiten lässt, umso schöner sei es, dass die Max-Eyth-Schule das benötigte Umfeld stellt. „Es macht Spaß, hier zu arbeiten“, sagt der Pädagoge, der seit acht Jahren zum Kollegium gehört. Die Brücke der Verständigung und auch das Nachfolgeprojekt, der Geodome, der mit einer spanischen Behindertenwerkstätte verwirklicht wurde, hat insbesondere dieser Gruppe von Schülern in den berufsvorbereitenden Bildungsgängen sehr viel Selbstbewusstsein gebracht. Laut David Distelmann gelten diese oft als Schulverlierer. „Sie haben sich sehr engagiert, haben gebrannt und wachsen dann über sich selbst hinaus“ – und werden mit dem europäischen Preis noch einmal ganz besonders belohnt.

Schulleiter Harald Köster weiß, dass dieser Preis besonders das Engagement seiner beiden Lehrer ehrt, die die Bereitschaft auf sich genommen hätten, mehr Kreatives mit den Schülern zu machen als sie müssten – aber auch die Max Eyth-Schule verdiene den Preis, weil sie die Möglichkeiten zur Verfügung stellt.

„Natürlich freue ich mich über die Auszeichnung, die ja maßgeblich den Kollegen Andreas Gaul und David Distelmann und ihrem Einsatz zu verdanken ist. Ich halte den Austausch, gerade über die Möglichkeiten als Erasmus plus-Schule, für elementar wichtig für die Entwicklung unserer Jugendlichen und unserer Schule“, sagt Köster. Er ergänzt: „Wir haben außerdem noch ein Job Shadowing (Job beobachten) mit spanischen und belgischen Schulen organisiert, sodass diese Idee auch mehr und mehr in das Kollegium getragen wird. Das ist für mich alternativlos. Gerade in diesen Zeiten ist die europäische Idee so unglaublich wichtig, dass ich hoffe, uns wird nicht von einem Wiederaufflammen der Pandemie ein Strich durch die Rechnung gemacht.“

