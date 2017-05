Explosion in Sprendlingen: Holzschuppen geht in Flammen auf

Dreieich - Im Stadtteil Sprendlingen explodiert am Morgen ein Gasherd und löst einen Brand aus. Personen werden bei dem Unglück nicht verletzt.

Im Dreieicher Stadtteil Sprendlingen ist am heutigen Montagmorgen nach einer Explosion ein Holzschuppen niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, explodierte gegen 8.25 Uhr beim Kochen ein Gasherd in einem Holzschuppen, der daraufhin in Flammen aufging. Die Feuerwehr evakuierte sicherheitshalber die benachbarten Häuser und konnte den Brand schnell löschen. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, zwei Garagen wurden durch die Flammen beschädigt. (nb)

