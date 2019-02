Fehlende Kitaplätze sind für Familien oft eine kleine Katastrophe

Dreieich – Samuel rutscht lachend auf einem Holz-Rädchen durch den lichtdurchfluteten Bewegungsraum der Kita Heckenborn, während seine Schwester Marlene abenteuerlustig die weichen, bunten Sitzelemente erklimmt. Von Nicole Jost

Die Mutter der 19 Monate alten Zwillinge, Christina Kusch, beobachtet die Kleinen voller Zufriedenheit: „Ich bin so froh, dass das jetzt endlich geklappt hat“, sagt die Lehrerin aus Sprendlingen.

Das Ehepaar Kusch ist jetzt also von der Warteliste gestrichen – minus zwei auf der Liste, auf der aktuell 133 Namen stehen. Für die Stadt und die Politik sind das erst mal Zahlen, die dringlich abgearbeitet werden müssen. Für die betroffenen Familien hingegen, die trotz Rechtsanspruch lange auf einen Platz warten müssen, ist die fehlende Kinderbetreuung oft eine kleine Katastrophe.

Auch Christina Kusch war von der Misere betroffen. Seit dem 1. August 2018 ist die Lehrerin nach der Geburt ihrer Kinder wieder in der Schule und hat eine eigene Klasse. Die Betreuung der Zwillinge war schwierig. Immer wieder verzögerte sich die Eröffnung der Kita Heckenborn, die Baustelle wurde einfach nicht fertig.

Statt wie geplant im April 2018 werden die ersten fünf Kinder erst seit Mitte Januar in dem neuen Gebäude betreut. „Ich war schon sehr genervt von der Situation. Und ich war auch sehr penetrant bei der Stadt, im Zenja in Langen und beim Kreis Offenbach. Dort habe ich mich immer wieder auf der Suche nach einer Tagesmutter gemeldet“, erzählt Kusch.

Über ihr privates Netzwerk konnten sie und ihr Mann eine Betreuung für zwei Tage in der Woche bei einer Tagesmutter sicherstellen, die Oma der Zwillinge ist mit Unterstützung einer Freundin stundenweise eingesprungen und eine Studentin musste von den Kuschs relativ teuer bezahlt werden. „All das hat aber nicht gereicht und ich musste meine Stunden in der Schule massiv reduzieren. Und manchmal gab es sogar Notfälle, sodass ich die Kinder kurzerhand mit in die Schule genommen habe – das geht ja eigentlich auch nicht“, weiß die Pädagogin.

Zum Stress wegen der immer wieder neu zu organisierenden Logistik rund um die Kinder kam der finanzielle Verlust durch Gehaltseinbußen und erhöhte Kosten für die private Kinderbetreuung. „Das haben wir einem Anwalt übergeben“, hofft Christina Kusch auf einen finanziellen Ausgleich.

Mit der neuen Situation ist sie nun mehr als zufrieden. Die Zwillinge fühlen sich schon in den ersten Tagen pudelwohl in der Kita Heckenborn. „Die neue Einrichtung ist toll, sehr kindgerecht und die Betreuung sehr liebevoll und zugewandt. Die Erzieherinnen hier machen einen großartigen Job“, freut sich die Zwillingsmutter, dass sie bald wieder ein bisschen mehr in der Schule arbeiten gehen kann und ihre Kinder gut aufgehoben weiß.

Bei Yusuf Bicakci, der gerade die Eingewöhnungsphase seines zwei Jahre alten Sohnes Musa in der neuen Kindertagesstätte begleitet, war es ganz ähnlich. Seine Frau ist seit August wieder arbeiten. „Wir haben unseren Wunsch nach einer U 3-Betreuung bei der Stadt Dreieich schon mit der Schwangerschaft angemeldet“, sagt der Familienvater. Nachdem klar war, dass Musa keinen Krippenplatz im Sommer bekommt, haben er und seine Frau sich kurzerhand dazu entschlossen, seine Mutter aus der Türkei einzufliegen. Sie hat in den vergangenen Monaten die Betreuung des Jungen übernommen.

Yusuf Bicakci kann es nicht so richtig verstehen, dass eine städtische Planung dermaßen schief gehen kann. Es sei ja schließlich bei der Entstehung des Neubaugebiets in Sprendlingen früh klar gewesen, dass der ohnehin schon vorhandene Druck auf die Kinderbetreuung in der Stadt durch den Zuzug junger Familien weiter steigen würde. „Die Gebäude sind natürlich nur das eine Problem. Das Finden von Personal ist ja mindestens ebenso schwierig. Da sollte wirklich mal etwas am Gehalt gemacht werden als größeren Anreiz für diesen Beruf. Banker, denen wir unser Geld anvertrauen, verdienen gewaltige Summen. Erzieher, denen wir das Teuerste anvertrauen, was wir haben, werden einfach nicht gut genug bezahlt“, findet der Sprendlinger.

Marlene, Samuel und Musa dürfen die neue Kita jetzt also einweihen. Bis April wird die erste Gruppe mit zwölf Kindern besetzt und eingewöhnt sein. Insgesamt hat der Neubau Platz für 48 Kinder unter drei Jahren. Um die Einrichtung komplett auszulasten, muss erst noch neues Personal eingestellt werden. Bewerbungsgespräche laufen bereits.