Stadtfest: Drei Bühnen und an 130 Ständen Programm

Dreieich - Feiern, einkaufen und hinter die Kulissen des Rathauses blicken – das können Besucher beim Stadtfest am 3. Oktober. Zur Feier von 40 Jahren Dreieich präsentieren sich den Besuchern neben Bands, Vereinen und Geschäften auch die Ressorts der Stadtverwaltung. Von Julia Radgen

Die 27. Auflage des Dreieicher Stadtfests am Tag der Deutschen Einheit (Dienstag, 3. Oktober) fällt 40 Jahre nach der Gründung Dreieichs ins Jubiläumsjahr. Über 130 Standbetreiber, Vereine und Geschäfte aus dem lokalen Einzelhandel präsentieren sich auf der großen Festmeile auf der Frankfurter Straße und Hauptstraße in Sprendlingen. Auch diesmal ist das Fest wieder mit einem verkaufsoffenen Feiertag von 12 bis 18 Uhr verknüpft. Seit drei Jahren ist dieser Teil des Fest-Konzepts.

Erneut ist die Neu-Isenburger Agentur 12 Löwen mit der Organisation des Stadtfests betraut – und hat noch einmal nachjustiert. Die Festmeile fällt diesmal noch ein bisschen kompakter aus. Im Süden reicht sie nicht mehr bis zum Platz am historischen Rathaus, sondern endet an der Rathausstraße. Deshalb hat die dritte Bühne auch einen neuen Standort, nämlich den Egenberger-Parkplatz. Für das musikalische Programm dort ist der Gewerbeverein AKTIVes Dreieich verantwortlich. Für Unterhaltung sorgen ab 13 Uhr vier Bands, die von Schlager über Alpenmusik bis hin zu Folk und Country für jeden musikalischen Geschmack etwas bieten.

Die Bühne an der Frankfurter Straße/Ostendstraße ist ab 12 Uhr überwiegend in der Hand der Dreieicher Vereine. Musikzüge und Tanzgruppen zeigen dort ihr Können. Auch zwei Tanzschulen sind mit im Boot, den Abend beschließt die Partyband The Gypsys. Zudem beteiligen sich die Dreieicher Vereine am Stadtfest traditionell mit Ständen, an denen sie Kulinarisches aus aller Welt, Kinderprogramm und Informationen über sich bieten. Auf der Bühne an der Offenbacher Straße/Hauptstraße dreht sich derweil alles um Rock und Pop: Hier spielen, ebenfalls ab 12 Uhr, junge Bands aus Dreieich und der Region.

Bilder: Stadtfest in Dreieich Zur Fotostrecke

Beibehalten haben die Organisatoren die in zwei Abschnitte unterteilte Festmeile. „Die Trennung hat sich bewährt“, sagt Dominik Stotzem von der Agentur 12 Löwen. Von der Ostendstraße Richtung Norden bis zur Fichtestraße sind die Stände aufgebaut, die um 18 Uhr schließen. Im Abschnitt südlich der Ostendstraße bis zum Egenberger-Parkplatz können Stände geöffnet bleiben, bis das Bühnenprogramm um 21 Uhr endet. Mit dem erstmals im vergangenen Jahr erprobten Konzept wollen die Organisatoren verhindern, dass wie bei der 25. Ausgabe des Fests im Jahr 2015 abends große Lücken auf der Festmeile entstehen.

Eine Besonderheit zum 40. Stadtjubiläum ist, dass das Rathaus von 13 bis 18 Uhr seine Tore öffnet und jedermann einen Blick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung ermöglicht. Ab 13.30 Uhr werden stündlich Führungen durch das Rathaus (Treffpunkt im Foyer) angeboten. Britta Graf erläutert dabei in den Sitzungsräumen die Arbeit und Entscheidungsprozesse der städtischen Gremien. Die stellen sich und ihre Arbeit auf fünf Etagen auch selbst vor, dazu gibt es Ausstellungen und Mitmachaktionen. So bietet im Erdgeschoss die Frauenbeauftragte Karin Siegmann ein Quiz an und in der Klimaschutz-Fotobox des Ressorts Infrastruktur und Umwelt können Bürger ein Erinnerungsfoto aufnehmen und ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Im vierten Stock werden im Magistratssitzungssaal die Einsendungen des Fotowettbewerbs „Un(entdeckte) Plätze in Dreieich“ als Ausstellung gezeigt. Um 15 Uhr küren Bürgermeister Dieter Zimmer und Stadtverordnetenvorsteherin Bettina Schmitt den Gewinner. Ganz im Zeichen des Stadtjubiläums steht die Ausstellung des Stadtarchivs im Rathausfoyer; im Stadtverordnetensitzungssaal gibt es bewegte Bilder zu sehen: Hier läuft der Jubiläumsfilm „40 Jahre – Dreieich feiert“ vom Film- und Videoclub Dreieich.

Bilder: Stadtfest in Dreieich Zur Fotostrecke

Das Stadtfest, das seit der Wiedervereinigung 1990 gefeiert wird, stehe seit über zweieinhalb Dekaden für ein weltoffenes Event in Dreieich mit familiärem Flair und Charakter. „Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem vielfältigen Programm Besucher jeden Alters begeistern können“, sagt Bürgermeister Dieter Zimmer. Bevor es abends auf der Festmeile rund geht, steht der 40. Geburtstag der Stadt beim offiziellen Festakt im Vordergrund, mit dem der Tag beginnt. Neben Gästen aus Politik, Wirtschaft und Vereinswesen lädt die Stadt dazu alle interessierten Bürger ein. Beginn ist um 10.30 Uhr im Bürgerhaus, Fichtestraße 50.

Das Programm auf allen drei Bühnen im Überblick

Tegut-Bühne Ecke Frankfurter-/Ostendstraße

12 Uhr STG-Musikzug; 12.55 Uhr SKG Sprendlingen - Sportgymnastik, Tanz; 13.30 Uhr Eröffnungsrede von Bürgermeister Dieter Zimmer; 13.40 Uhr SGG - Tanz; 14.30 Uhr Preisverleihung Stadtradeln; 14.45 Uhr STG - Capoeira & HipHop; 15.05 Uhr TSC Bimmbär - Tanz; 15.40 Uhr Ballettschule M. Kieffer; 16.15 Uhr Tanzschule Mundt; 18 Uhr The Gypsys (Party Band)

Dreieich Nordpark-Bühne Ecke Offenbacher-/Hauptstraße

12 Uhr Georges Beaurice (Singer/ Songwriter); 13.30 Uhr Popband Black’n Blue; 15.30 Uhr The Aesthetic Voyager (Acoustic Pop); 17.30 Uhr Dadefür (Hesse Rock); 19.30 Uhr Inhuman (Modern Rock)

AKTIVes Dreieich-Bühne am Egenberger Parkplatz

13 Uhr The Timeless Five (Oldies & Schlager); 15.15 Uhr Die Steirer (zünftig alpenländisch); 17 Uhr Grian (Irish & Scottish Folk); 19.30 Uhr John Semesh (Pop & Country)

Festmeile und Bühnenprogramm sind von 12 bis 21 Uhr, die Geschäfte von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Aktuelle Infos gibt es auch unter www.facebook.com/StadtfestDreieich.

Rubriklistenbild: © dpa