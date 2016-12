Ein Verletzter nach Feuer im elften Stock eines Wohnhochhauses

„Menschenleben in Gefahr“: Erste Meldung bestätigt sich zum Glück nicht

Ein Bild vom Einsatzort im Berliner Ring in Sprendlingen.

Sprendlingen - Bei einem Brand im Berliner Ring in Sprendlingen wird am letzten Tag des Jahres eine Person verletzt. Menschenleben waren jedoch nicht in Gefahr, wie es erst bei Alarmierung der Einsatzkräfte noch hieß.

Die Einsatzkräfte brachten Teile der vom Feuer zerstörten Einrichtung ins Freie. „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr": Die Meldung klang dramatisch und rief deshalb die Feuerwehren Sprendlingen, Buchschlag, Dreieichenhain, Götzenhain und Neu-Isenburg sowie das DRK Dreieich auf den Plan. Um 7.34 Uhr alarmierte es am letzten Tag des Jahres, in einem Wohnhochhaus im Berliner Ring in Dreieich-Sprendlingen brannte es. Schon nach dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte am Einsatzort konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Ein Nachbar hatte die Flammen im elften Stock des Gebäudes bereits weitgehend mit Hilfe eines Feuerlöschers unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte suchten anschließend nur noch nach versteckten Glutnestern und löschten diese ab. Trotz dieses glimplfich verlaufenen Einsatzes musste ein Bewohner wegen eingeatmeter Rauchgase vom Notarzt untersucht und danach in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 9 Uhr war der Einsatz beendet. Zur Ursache des Brandes und zur Schadenshöhe konnte sich die Feuerwehr nicht äußern. Auskünfte von der Polizei gibt es noch nicht. (dani)