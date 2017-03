Brand in Fleischfabrik schnell unter Kontrolle

Dreieichenhain - Zu einem Feuer an einem Produktionsgerät in der Fleischfabrik Brandenburg wurde die Feuerwehr am Donnerstag gegen 7.56 Uhr in die Industriestraße in Dreieichenhain gerufen. Insgesamt 50 Einsatzkräfte rückten mit zehn Fahrzeugen an.

Vor Ort waren ebenfalls das Rote Kreuz und eine Polizeistreife. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute war das Gebäude bereits geräumt, sodass für Menschen keine Gefahr mehr bestand. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz gelang es, den Brand innerhalb von zehn Minuten zu löschen. Zum Einsatz kamen sogenannte CO2-Löscher, um die Verschmutzung des Produktionsbereiches so gering wie möglich zu halten. Danach galt es, den Brandort mit Wärmebildkameras nach Glutnestern abzusuchen und den Bereich zu belüften.

Gegen 9.20 Uhr war der Einsatz beendet. Stadtbrandinspektor Andreas Baumbusch lobt die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Betreiber: „Das Gebäude wurde nach Brandausbruch sofort geräumt und die Feuerwehr am Eingang durch ortskundiges Personal empfangen“. So konnte die Einsatzstelle in dem großen Gebäude schnell gefunden und weiterer Schaden abgewendet werden. Auch Erster Stadtrat Martin Burlon verschaffte sich vor Ort ein Bild von der Situation. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen.