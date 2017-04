Sanierung: „Flüsternder“ Belag auf A 661

Dreieich - Diese Baustelle können die Dreieichenhainer Anwohner der Autobahn 661 kaum erwarten. Hessen Mobil lässt ab Mai zwischen den Anschlussstellen Langen und Dreieich die Fahrbahndecke erneuern. Dabei wird lärmmindernder Asphalt eingebaut. Der Magistrat verspricht sich davon eine Lärmreduzierung von bis zu vier Dezibel.

Auf einer Länge von 2,8 Kilometern – genauer im Bereich zwischen den Kilometern 331,45 und 328,71 – bekommt die A 661 einen neuen Belag. „In diesem Streckenabschnitt weist die gesamte Fahrbahndecke erhebliche Schäden in Form von Flickstellen, Netzrissen, Spurrinnen und Durchbrüchen auf, die eine grundhafte Erneuerung notwendig machen“, teilt Hessen Mobil mit. Die Kosten beziffert die Straßenverkehrsbehörde des Landes auf 3,4 Millionen Euro.

Die Vorbereitungen für den Asphalttausch laufen bereits am Montag an. Dann beginnen die Arbeiten zur Einrichtung einer Mittelstreifenüberfahrt und einer Nothaltebucht, da ein Fahrstreifen während der Bauphase auf die Gegenfahrbahn Richtung Egelsbach übergeleitet wird. Dafür müssen zunächst Schutzplanken entfernt und mehrere der umstrittenen Betongleitwandelemente geöffnet werden. Eine Sperrung soll damit nicht verbunden sein. Die Arbeiten würden in verkehrsarmen Zeiten ausgeführt, versichert Hessen Mobil.

Der weitere Fahrplan: Vom 8. bis 20. Mai wird zunächst eine „3+1-Verkehrsführung“ eingerichtet, ehe am 22. Mai die Kampfmitteluntersuchung beginnt und gleichzeitig der Start der eigentlichen Bauarbeiten erfolgt. Im August soll alles fertig sein. Bis dahin stehen laut Hessen Mobil in jeder Richtung immer zwei Spuren mit „großzügigen“ Fahrstreifenbreiten zur Verfügung. Die Nutzung der Anschlussstelle Dreieich ist während der Arbeiten über die rechte Spur in Richtung Offenbach möglich. (fm)

