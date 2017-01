Ein würdiges Entree geschaffen

Forstweg in Buchschlag

Der Bereich wurde neu bepflanzt und soll sich im Frühjahr voll entfalten. Außerdem wandelten Arbeiter ehemalige Pflanz- in Grünflächen um.

Buchschlag - Immer wieder störten sich Buchschlager am Zustand des Bereichs im Forstweg zwischen Kriegerdenkmal und Bahnhof. Nun sind die Stadt und der Dienstleistungsbetrieb (DLB) aktiv geworden, um dem Wunsch zu entsprechen, ein würdiges Entree für den Stadtteil zu schaffen.

Vor drei Jahren wurde im Zuge der stadtgestalterischen Neuordnung des ehemaligen Bürgersaal-Geländes der Bürgersteig auf der südlichen Seite des Forstweges zwischen dem Hirschgraben und Bahnhof neu verlegt – unter Erhaltung der noch jungen Lindenreihe. Dabei entstand ein uneinheitliches Bild. Während die eine Seite sich neu präsentierte, war die gegenüberliegende Seite durch wildes Parken auf der Grünfläche, schräg stehende Poller, in die Grünfläche gebaute Pflasterflächen und einen in die Jahre gekommenen Gehweg mit vielen Schäden gekennzeichnet.

Nachdem die Planungen von Stadt und DLB abgeschlossen waren, gab es im Herbst 2016 einen Ortstermin mit den Anwohnern, bei dem das Vorhaben vorgestellt und diskutiert wurde. Erster Stadtrat Martin Burlon zeigte sich dabei von der Mitwirkung als auch vom Ergebnis her sehr zufrieden: „Unser Ziel war, für die Umgestaltungsmaßnahmen einen möglichst breiten Konsens zu finden. Dank der konstruktiven Diskussion aller Beteiligten vor Ort wurde dieser auch schnell gefunden.“ Nach der nun erfolgten Umsetzung der Maßnahmen könne man die neue positive Wirkung für den Ort sehr gut erkennen.

Die hässlichen Poller und der Wildwuchs im Forstweg sind verschwunden. Im Bereich des Forstweges zwischen Hirschgraben und Bahnhof wurde nun auch der nördliche Teil des Fußweges neu verlegt. Arbeiter bauten ehemalige Pflasterflächen zurück und wandelten diese in Grünflächen um. Überflüssige Poller verschwanden ersatzlos. Dadurch erscheint der Forstweg laut Burlon jetzt in diesem Straßenabschnitt homogen und klar gegliedert. „Durch die Rückführung in Grünflächen konnten auch auf dieser Straßenseite nun drei neue Linden gepflanzt werden. Die Straße erhält dadurch einen Alleencharakter, was von den Anwohnern sehr begrüßt wurde", erläutert Sylvio Jäckel, der beim DLB für den Baumbestand zuständig ist, die Umgestaltung. Zur Verschönerung trage zudem ein schmales Pflanzbeet in Höhe des Schneckenbrunnens mit einer Staudenpflanzung bei.

Doch nicht nur in diesem Straßenabschnitt hat es eine Aufwertung gegeben. Auch im Bereich des Fußweges in der Verlängerung vom Forstweg zum Buchschlager Bahnhof (Höhe Spielplatz Montier-En-Der-Platz) ist einiges passiert: Ein bislang optisch wenig ansprechender Grünstreifen wartet dort jetzt mit einer kompletten Neubepflanzung auf. Neben diversen Sträuchern (wie Hartriegel, Liguster, Sommerflieder und Alpenjohannisbeere), Bodendeckern (wie Immergrün und Schattengrün) fand dort auch eine neue Buche ihren Platz. Eine Kirschlorbeerhecke verdeckt zukünftig ganzjährig einen unansehnlichen Zaun.

Auch der Spielplatz bekam eine neue Linde und am Rand des asphaltierten Weges stand die Ausbesserung an. „Dadurch ist im Bereich des Zugangs zum Bahnhof ein gesamtheitlich neues Bild entstanden, das aber erst im Frühjahr, wenn alles grünt, seine volle Wirkung erzielen wird“, erklärt Jäckel. „Ich freue mich, dass es durch eine enge Abstimmung aller Beteiligten gelungen ist, eine solch nachhaltige Aufwertung noch aus den laufenden Budgets der Stadt und des DLB zu stemmen“, so Burlon. Die Kosten für die Gehwegerneuerung und die Gestaltung der Grünflächen belaufen sich auf insgesamt 30.000 Euro. (hok)