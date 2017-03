Fantastische Blicke in die Ferne

Dreieich - Die Stadt hat Geburtstag und bekommt so manches Geschenk. Zu den schönsten zählt der Bildband des Götzenhainers Stephan Heinsius. Am Montagabend wurde der „Himmel über Dreieich“ im Bürgerhaus vorgestellt. Von Enrico Sauda

„Ich habe unsere Stadt noch nie so gesehen“, sagt Bürgermeister Dieter Zimmer voller Begeisterung für das Buch des Fotografen Stephan Heinsius. Der 52-jährige freiberufliche Unternehmensberater präsentiert 40 Motive, die die Stadt im 40. Jahr ihres Bestehens zeigen. „Man denkt manchmal, man wäre in einem fremden Land, wenn man die Fotos sieht. Aber es ist Dreieich“, so der Rathauschef. Heinsius gelinge es mit seinen Bildern, aus unterschiedlichen Perspektiven die jeweiligen Stimmungen einzufangen, lobt Zimmer. „Die Bilder ziehen uns sofort in den Bann. Vertraute Landschaften erscheinen uns plötzlich neu und ganz besonders reizvoll“, führt der Bürgermeister aus. Für ihn zeigt der Bildband „40 beeindruckende und großartige Gründe, die für unsere Stadt sprechen und die ganz selbsterklärend vermitteln, warum Dreieich lebens- und liebenswert ist“.

Unterstützt wurde Heinsius bei seinem Projekt vor allem von Stadtverordnetenvorsteherin Bettina Schmitt. Die Erste Bürgerin der Stadt ist denn auch hin und weg vom Ergebnis. Um manche Bilder machen zu können, musste der Fotograf lange suchen. „Etwa bei den beiden Götzenhainer Kirchtürmen mit dem großen Sonnenrad dazwischen“, erklärt er. „Das erfordert einen freien Blick über Kilometer hinweg, damit man die Sonne so nah heranholen kann, damit sie so groß wird.“ Diese freien Sichtachsen zu finden sei eine Herausforderung. „Denn es gibt sehr wenige. Ein einziger Baum oder Strommast reicht, um den Blick kaputt zu machen.“ Um sie trotzdem zu finden, „bediene ich mich Softwaremethoden und schaue mir Satellitenbilder an“, erklärt Heinsius, der seit 1978 fotografiert. „Damals wurde ich konfirmiert und habe meine erste Kamera geschenkt bekommen“, erzählt er.

„Ich kenne seine Bilder und es war meine erste Idee, anlässlich des 40. Geburtstags unserer Stadt ein Buch mit seinen Fotos zu machen“, sagt Bettina Schmitt. „Wir haben 500 Exemplare gedruckt. Vielleicht ist das ein bisschen zu wenig“, meint die Parlamentschefin, während sie beobachtet, wie die Besucher Schlange stehen, um sich vom Autor und Fotografen eine Widmung ins Werk schreiben zu lassen. Das Buch kostet 15 Euro und ist unter anderem im Rathaus und im Bürgerhaus zu haben.

Heinsius stellt am Montag zudem die Ausstellung „Eclipseland – Welt der kosmischen Schatten“ vor. Der Götzenhainer präsentiert Aufnahmen, die er von Sonnen- und Mondfinsternissen gemacht hat. „Die Mondfinsternissen habe ich fast alle hier in Dreieich aufgenommen, weil sie tendenziell auch hier alle paar Jahre zu sehen sind“, erzählt Heinsius. Mit den Sonnenfinsternissen verhalte es sich anders. „Das ist weltweit gesehen nur ein sehr schmales Gebiet, von wo aus sie zu beobachten sind. Deshalb muss ich weit reisen.“ Für eine totale Sonnenfinsternis ist Heinsius in den vergangenen Jahren nach China, Australien und Amerika geflogen. In diesem Jahr geht es nach Wyoming.

Am Montag, 3. April, hält Stephan Heinsius im Bürgerhaus einen Vortrag mit dem Titel „Sonnenfinsternisbeobachtung aus dem Flugzeug“. Bis dahin sind die ungefähr 50 Bilder der beiden Ausstellungen zu sehen. Bürgermeister Dieter Zimmer hat zum Schluss noch einen Wunsch: „Dass uns der Himmel über Dreieich nie auf den Kopf fällt.“