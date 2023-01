Frauen aus Dreieich setzen Zeichen der Solidarität

Von: Nicole Jost

Sie stehen für das „Projekt Herzenswärme“: Gabriele Brandner, Christiane Jaeger und Heidi Soboll (von links). © Jost

Mit der Energiepauschale wollen drei Frauen aus Dreieich-Götzenhain mit Bedürftigen helfen. Dazu haben sie das „Projekt Herzenswärme“ gestartet.

Dreieich – Schon im September freuten sich viele Arbeitnehmer über die Energiepauschale der Bundesregierung von 300 Euro. Im Dezember wurden die Rentner mit dem Geld bedacht, das die hohen Gas- und Strompreise abpuffern soll. „Ich denke schon einige Zeit darüber nach, dass es sicher viele Menschen gibt, die dieses Geld nicht unbedingt brauchen. Dafür gibt es etliche Leute, denen dieses Geld nicht ausreicht, um ohne Nöte über den Winter zu kommen“, sagt Gabriele Brandner.

Die engagierte Götzenhainerin und ehemalige Leiterin der Diakoniestation in Dreieich weiß, wie es sich anfühlt, im Dunkeln zu sitzen: „Wir waren zu Hause acht Kinder und ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Vater einmal nicht mehr das Geld hatte, den Strom zu bezahlen. Wir saßen im Dunkeln und haben uns sehr dafür geschämt“, erzählt Brandner. Sie wendet sich mit ihrer Idee an ihre Freundin Christiane Jaeger, Vorstandsmitglied im Bürgerverein Götzenhain. Gemeinsam denken sie darüber nach, wie man das Geld an Bedürftige bekommt und vielleicht auch andere Dreieicher dazu animiert, die Energiepauschale – oder auch nur Teile davon – zu spenden, um bei Familien oder Rentnern mit geringem Einkommen für warme Wohnungen zu sorgen. Das „Projekt Herzenswärme“ ist geboren.

„Es soll nicht heißen, dass wir das Geld nicht brauchen – aber es gibt Menschen, die brauchen es dringender, bei denen in diesen Tagen eine Existenznot entsteht. Es geht uns um Solidarität“, betont Christiane Jaeger. Damit kommt die Bürgerstiftung Dreieich ins Spiel: „Das trifft ja genau unser Bestreben: Menschen, mit guten Ideen wenden sich an uns, und wir können die notwendige Plattform bieten, um bei der Umsetzung zu helfen. Wir können als Stiftung Spenden sammeln und auch Spendenquittungen ausstellen“, freut sich Heidi Soboll, Vorsitzende der Bürgerstiftung Götzenhain, über die Initiative der beiden Frauen.

Am liebsten wäre es Gabriele Brandner gewesen, mit den Spenden explizit Menschen bei ihren Heiz- und Stromrechnungen unterstützen zu können. „Das war allerdings nicht so leicht wie gedacht“, erzählt sie. Die Stadt Dreieich wie auch die Stadtwerke Dreieich können nicht helfen – der Datenschutz steht der Idee im Weg, Stromrechnungen von Bedürftigen zu übernehmen. Nun sollen die Spendengelder an die Langener Tafel und die Speisekammer Neu-Isenburg gehen. Die Langener Tafel versorgt 800 Haushalte, gut 2 500 Menschen in der Woche – 40 Prozent aus Dreieich. „Die Nachfrage ist zuletzt enorm gestiegen“, weiß Heidi Soboll von Vorstandsmitglied Katja Bernhard. Auch die Speisekammer in Isenburg wird von Menschen aus dem Sprendlinger Norden genutzt, um sich mit Lebensmitteln einzudecken und damit das Budget zu schonen. Um bei den Tafeln versorgt zu werden, müssen die Nutzer ihre Bedürftigkeit nachweisen. Dort kommt das Geld also auch bei denen Menschen an, die es gerade am dringendsten brauchen.

Für die Initiativen – die Langener Tafel und die Speisekammer – sind Geldspenden wichtig, weil damit Nahrungsmittel angeschafft werden können, die die Supermärkte und Discounter in großen Mengen nicht unbedingt abgeben: Nudeln, Reis, Konserven oder auch mal ein Päckchen Kaffee. Gabriele Brandner, Christiane Jaeger und Heidi Soboll erhoffen sich jetzt Sympathie für ihr „Projekt Herzenswärme“ und einen gewissen Dominoeffekt für die Aktion.

Wer sich für die Arbeit des Bürgervereins interessiert, kann sich auf der neuen Webseite unter buergerverein-goetzenhain.de informieren. Die Spenden für das „Projekt Herzenswärme“ können unter dem gleichen Stichwort an die Bürgerstiftung überwiesen werden: Sparkasse Langen-Seligenstadt IBAN DE34 5065 2124 0039 1233 93 oder VR Bank Dreieich-Offenbach IBAN DE28 5059 2200 0005 0593 21. Spendenquittungen stellt die Bürgerstiftung unter der Mailadresse mail@buergerstiftung-dreieich.de aus. (Nicole Jost)