Frischer Wind für den Faselstall

Dreieichenhain - Fast 20 Jahre lang hat die Familie Emmer den Faselstall betrieben und ihre Gäste unter anderem mit hessischen Spezialitäten bewirtet. Doch die Emmers haben das Restaurant aufgegeben, das Anwesen verkauft und konzentrieren sich auf die „Alte Bergmühle“. Von Frank Mahn

Das historische Gebäude nahe der Burg ist verwaist – und das drei Wochen vor Kerbbeginn. Zudem kursieren im Stadtteil Gerüchte über Neubaupläne. Bei einer solch exponierten Immobilie – noch dazu mit einer geschichtsträchtigen Vergangenheit – reagieren traditionsbewusste Hainer empfindlich, wenn sich Veränderungen anbahnen. Das weiß auch Frank Fäth. Der Götzenhainer hat das Anwesen gekauft. Fäth hat beruflich mit Immobilien zu tun. Er ist Gesellschafter der MP Holding mit Sitz in Neu-Isenburg. Sie ist auf die Entwicklung von Multiparks spezialisiert.

Den Faselstall freilich hat er als Privatmann erworben. „Das Anwesen hat mir schon immer gefallen“, erzählt Fäth. Er ist allerdings der Meinung, dass ein bisschen frischer Wind dort nicht schaden könne. „Da kann man mehr draus machen“, ist Fäth überzeugt. „Zur Kerb ist das zwar sehr schön, aber sonst ist ja nicht so viel passiert.“

Der neue Eigentümer will das ändern und für Belebung sorgen. Fäth hat sich in der Dreieicher Gastronomieszene umgesehen und ist auf der Suche nach einem Partner fündig geworden. Einen Namen will er nicht nennen, weil der Vertrag mit dem Pächter in spe noch nicht unterschrieben sei. Gemeinsam arbeite man an einem „tragfähigen Konzept “, berichtet Fäth und schiebt hinterher: „Es wird keine Apfelweinkneipe werden und auch kein Edel-Italiener.“

Bestandteil der Pfingstkerb

Für alle, die um die Location als Bestandteil der Pfingstkerb fürchten, gibt Fäth Entwarnung. Der lauschige Biergarten, den viele Kerb-Fans dem großen Festzelt vorziehen, werde während der Hainer Nationalfeiertage vom 2. bis 7. Juni bewirtschaftet, kündigt er an. Das werde der künftige Betreiber übernehmen, um sich schon mal mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Mit Blick auf die Festspiele (4. Juli bis 20. August) mochte Fäth hinsichtlich einer Bewirtung im Freien keine Prognose wagen. Unter den Schatten spendenden Kastanienbäumen im Grünen mit Aussicht auf die Burgruine noch einen Happen essen und ein kühles Getränk genießen – für viele Besucher der Festspiele führte in der Vergangenheit kein Weg am Faselstall vorbei, ehe sie über den Burgvorplatz zur Freilichtbühne schlenderten.

Sicher ist: Bis im Gebäude wieder Speisen und Getränke aufgetischt werden, wird noch einige Zeit vergehen. Eine aufwendige Sanierung ist notwendig, eine neue Küche muss rein, Elektroinstallationen müssen erneuert werden und etliches mehr. Und das in einem Haus, in dem man sich strikt an die Vorgaben des Denkmalschutzes halten muss. Auch den Wintergarten will Fäth attraktiver gestalten. Sein Ziel: „Ich möchte aus dem Faselstall ein Schmuckstück machen und den Standort aufwerten.“

Für Aufregung sorgen Gerüchte im Hainer Flurfunk, nach denen auf dem Grundstück ein Neubau vorgesehen ist. Dem widerspricht Fäth auch nicht. „Es wird aber definitiv keine Wohnbebauung geben.“ Das sei zwar mal erwogen worden, „funktioniert aber nicht“. Ein Wohnprojekt dort sei von den Behörden nicht gewollt, schildert Fäth. Aber: Dem Götzenhainer schwebt zur Stadtmauer hin eine „kleine Erweiterung im historischen Rahmen“ vor. Denkbar sei zum Beispiel eine Vinothek. Aber auch diese Pläne müssten erst noch mit den Behörden abgestimmt werden.