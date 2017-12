Fußballakademie: Erster Schuss gleich ein Treffer?

Dreieich - Die Debatte um die Zukunft der Lettkaut nimmt erste greifbare Formen an. Als Standort für eine deutsch-chinesische Fußballakademie favorisiert der Magistrat ein Gelände südlich des Hahn Air Sportparks. Von Frank Mahn

Lesen Sie dazu auch: Lettkaut-Projekt: Flugblatt sorgt für Aufregung „Stadtspitze reagiert dünnhäutig“ 3350 Unterschriften übergeben Bei dieser Lösung müssten keine Vereinsgrundstücke angetastet werden. Anders sieht es im Fall der Internationalen Schule aus. Dafür sind Flächen der Kleingärtner vorgesehen. Vergangene Woche hatte die Stadtspitze angekündigt, erste Ideen möglicherweise schon in Kürze vorzustellen. Gestern Morgen geht Erster Stadtrat Martin Burlon (parteilos) eben damit an die Öffentlichkeit. Demnach hat der Fachbereich Planung und Bau, der mit der Aufstellung des Bebauungsplans für einen Sport-, Bildungs- und Freizeitcampus befasst ist, das Gebiet unter die Lupe genommen und ist fündig geworden. Die Fachleute im Rathaus haben eine knapp drei Hektar große Fläche ausgedeutet, die für eine Bebauung in Frage kommen könnte. Größenordnung und Lage seien mit den Investoren „grob abgestimmt“ worden, sagt Burlon. Hinter dem Projekt einer deutsch-chinesischen Fußballakademie stehen bekanntlich die Dreieich Sportstätten Betriebs- und Marketing GmbH (DSBM) von Unternehmer Hans Nolte und Bundesligist Eintracht Frankfurt.

Das Charmante an der Variante: Keiner der in der Lettkaut beheimateten Vereine wäre davon tangiert, wobei der Erste Stadtrat betont, das Gelände des Geflügelzuchtvereins 1929 Sprendlingen habe ohnehin nie zur Diskussion gestanden. Der Haken: Der weitaus größte Teil der drei Hektar städtischen Grunds ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Ein Hinderungsgrund muss das nicht sein. „Wir haben über erste Gutachten eine sogenannte Konfliktabschätzung vornehmen lassen und sind der Auffassung, dass es in diesem Bereich gelingen kann, beim Regierungspräsidium Darmstadt eine Teillöschung des Landschaftsschutzgebiets im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu erwirken“, sagt Stadtplanerin Kerstin Langstroff. So hat ein Biologe keine gefährdeten Arten entdeckt.

Bilder: Kleingärtner protestieren gegen Lettkaut-Pläne Zur Fotostrecke

Wie Burlon ausführt, gibt es noch keine Details, wie viel Platz tatsächlich für eine Bebauung benötigt wird. Die Stadt müsste auf dem derzeit brach liegenden Gelände aller Voraussicht nach entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, sprich Anpflanzungen berücksichtigen. Der Erste Stadtrat macht zudem den Kleingärtnern Hoffnung: Er hält es nicht für ausgeschlossen, dass dort auch einige Gärten angelegt werden können. Denn an einem lässt Burlon keinen Zweifel: „Für die Ansiedlung der Internationalen Schule werden weiterhin städtische Flächen benötigt, die aktuell durch den Kleingartenverein genutzt werden.“ In den nächsten Schritten werde es darum gehen, die Flächenanforderungen für die Fußballakademie und den Neubau der Strothoff International School zu konkretisieren und erste Entwürfe zu erstellen, so Burlon.

Alles zum Thema Lettkaut lesen Sie auf unserer Themenseite.

Die Stadt trägt zudem ihren Teil dazu bei, dass der SC Hessen Dreieich bei einem Aufstieg in die Fußball-Regionalliga seine Heimspiele in der Saison 2018/2019 im heimischen Hahn Air Sportpark austragen kann, indem sie der DSBM mehrere Grundstücke verpachtet. Stichwort: Gäste-Parkplätze. Der aktuelle Hessenmeister hatte sich bereits in der Spielzeit 2016/2017 qualifiziert, aber auf den Aufstieg verzichtet, weil er die Auflagen des Fußball-Verbandes an eine regionalligataugliche Spielstätte nicht erfüllen konnte. Mäzen Hans Nolte hatte ob der fehlenden infrastrukturellen Voraussetzungen vor Kurzem laut über einen Umzug zum FSV an den Bornheimer Hang nachgedacht.

An der Lettkaut: In Bildern durch die Streitzone Zur Fotostrecke

Der Magistrat hat indes seine Entscheidung bekräftigt, etwa 8 000 Quadratmeter südlich des Sportparks (angrenzend an die für die Akademie ausgeguckte Fläche) und westlich des Schützenhauses an die DSBM zu verpachten. Sie kann dort den vom Verband geforderten separaten Parkplatz für Gäste-Fans anlegen, etwa 300 Autos hätten Platz. Die Zufahrt über die Darmstädter Straße – ein Feldweg – werde demnächst mit den zuständigen Behörden begutachtet, so Burlon. Bevor nicht klar sei, wie sich das Lettkaut-Gesamtprojekt entwickle, werde die Zufahrt nicht vollständig ausgebaut, so der Stadtrat.