Klubs profitieren von Aufstiegsverzicht des SC Hessen

Dreieich - Die Fußballer des SC Hessen Dreieich haben sich am Wochenende mit einem 0:0 in Lohfelden den Titel in der Hessenliga gesichert. Doch statt aufzusteigen, hatte Vereinsgründer und Mäzen Hans Nolte schon im März verkündet, keine Lizenz für die Regionalliga zu beantragen. Vom damals für viele überraschenden Verzicht profitieren jetzt alle anderen Fußballvereine in der Stadt.

Statt den Hahn-Air-Sportpark mit hohem finanziellen Aufwand tauglich für die vierte Liga zu machen, hat Nolte mit dem SC Hessen und der ebenfalls von ihm initiierten Dreieich Sportstätten Betriebs- und Marketing GmbH (DSBM) einen anderen Weg eingeschlagen. Die Gesellschaft ist nicht nur Betreiber des Stadions in der Lettkaut, sondern verwaltet auch einen zentralen Sport-Sponsoring-Pool. Die DSBM, heißt es in einer Mitteilung, habe nun den ersten Baustein ihres Investitionsplans in die Basis- und Jugendarbeit im Dreieicher Fußballsport umgesetzt. Das bedeutet: Spenden der örtlichen Wirtschaft fließen an die Partnervereine des SC Hessen. Damit lösen Nolte und die DSBM auch ein 2013 gegebenes Versprechen ein, nämlich die Vereine mit Geldern aus eben jenem Pool zu unterstützen.

Die Klubs werden nach Angaben der Gesellschaft mit Sponsoring-Verträgen ausgestattet, die ihnen bis 2022 Mittel und damit eine gewisse Planungssicherheit garantieren. Das Geld soll speziell für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verwendet werden. Neben einer jährlichen Grundförderung von 3 000 Euro pro Verein seien dies in der kommenden Spielzeit 75 Euro monatlich für jede Jugendmannschaft, teilt die DSBM mit. Bei zirka 60 Nachwuchsteams kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen. On top gibt es noch ein „Weihnachtsgeld“, über dessen Höhe die Verantwortlichen aber keine Angaben machen.

Damit hat sich die Situation der Vereine innerhalb weniger Wochen deutlich verbessert. Heute Abend entscheiden die Stadtverordneten über das vom Ersten Stadtrat Martin Burlon vorgelegte Sportstättenkonzept. Ein Bestandteil ist die Aussetzung der Sportplatzgebühren bis 2018. Das Ja des Parlaments ist sicher.

Mittelfristig werde auch der SC Hessen selbst profitieren, ist Hans Nolte überzeugt. Der Verein habe mit seiner „Dachmarken“-Strategie jetzt einen messbaren Mehrwert für alle organisierten Fußballsportler in der Stadt geschaffen. „Vielleicht wertet es den Amateur-Fußball in Deutschland insgesamt auf, wenn die beste Amateurmannschaft Hessens ihren Erfolg nicht auf dem Altar der Maßlosigkeit im heutigen Fußball opfert, sondern damit ihren Nachwuchs und den Breitensport nährt.“ In Dreieich kicken mehr als 1 000 Kinder und Jugendliche organisiert.

Im Fußball seien es meist nicht die Verantwortlichen der Clubs, die die Zeche ihrer ambitionierten Pläne zahlten, sondern letztlich der Steuerzahler, meint Nolte. „Sei es am Bornheimer Hang beim FSV oder am Bieberer Berg beim OFC: Millionen Steuergelder, beim Stadionbau in Offenbach größtenteils dem Landesausgleichsstock entnommen, in den das wirtschaftlich wiedergenesene Dreieich in diesem Jahr drei Millionen Euro einzahlt, werden selbst rund um viertklassigen Fußball ausgegeben“, kritisiert der Hahn-Air-Eigentümer.

In Dreieich setze man stattdessen auf Integration und Nachhaltigkeit. Das Vorgehen von Sport, Sponsoren und Stadt zeichne sich durch wirtschaftliche Vernunft aus. Wenn die privatrechtlich aufgestellte DSBM als Eignerin des Sportparks losgelöst von Politik und Stadtverwaltung dessen regionalliga-tauglichen Ausbau vorangetrieben hätte, wäre es erneut der Steuerzahler gewesen, der noch im laufenden Haushalt die Kosten einer nicht sorgfältig vorbereiteten infrastrukturellen An- und Einbindung des Hahn-Air-Sportparks in ein Gesamtkonzept aufgebürdet bekommen hätte, führt Nolte aus. Im schlimmsten Fall hätte die Stadt das Schutzschirmziel gefährdet. J fm