Unterricht an Georg-Büchner-Schule geht auch ohne Dach

Dreieich - Das war ein heftiger Sturm: Am Donnerstagnachmittag fegte Tief Oriana über Dreieich hinweg und bescherte der Freiwilligen Feuerwehr Dreieich innerhalb kürzester Zeit viele Einsätze. Von Julia Radgen

Ab 15.30 Uhr mussten die Feuerwehrleute zehn Mal in allen fünf Stadtteilen ausrücken, hauptsächlich wegen Bäumen, die auf die Fahrbahn gefallen waren. Ein spektakuläreres Bild bot sich den Einsatzkräften an der Georg-Büchner-Schule in Sprendlingen. Wie berichtet, hatte der starke Wind dort das komplette Dach des mittleren Gebäudetraktes abgerissen.

Am Tag danach läuft in der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen der Unterricht für die gut 135 Schüler aber normal weiter, berichtet Rektor Lukas Kracht. In dem betroffenen Gebäudetrakt befinden sich Fachräume für Kunst, Naturwissenschaften, Arbeitslehre und die Mittagessensräume. „Wir haben einen Betreuungsraum nun für das Essen umfunktioniert.“

Nach Angaben des Schulleiters wurde sofort damit begonnen, das Dach komplett abzuräumen und eine Folie aufzuschweißen – „aus Sorge vor Regen, weil dann die Dämmung nass wird“. Der für das Kreisgebäude zuständige Dachdecker war gleich hinzugezogen worden. Die Folie soll den Gebäudetrakt schützen, bis ein neues dauerhaftes Dach angebracht wird. Erst einmal müssten die Versicherung und der Kreis den Schaden inspizieren. „Wir hoffen, dass möglichst schnell Sachverständige und Architekten kommen, aber ich gehe davon aus, dass es ein paar Monate dauern wird, bis wir wieder ein Dach haben“, sagt Kracht.

Am Donnerstag war bereits ein Sachverständiger vor Ort. Man vermute, dass die Holzsparren auf dem Dach nicht gut genug befestigt waren, sagt Kracht. So konnte der starke Wind wohl unter das 40 mal 15 Meter große Flachdach, das aus Holzsparren mit einer Metallabdeckung besteht, wehen und es abheben. „Zum Glück haben wir Bäume auf dem Schulhof“, sagt der Rektor. Diese hatten den Flug des heruntergewehten Daches gestoppt, sodass es keine Nachbargebäude beschädigte. Der Unterricht war bereits zu Ende gewesen, nur in der Küche war noch Personal, um Essen für den nächsten Tag vorzubereiten. Die Mitarbeiter hatten ein lautes Geräusch gehört und das Gebäude schon teilweise verlassen. „Wir sind froh, dass es so glimpflich abgelaufen ist“, so Kracht. Nicht auszudenken, wäre der Sturm in der Mittagspause über Sprendlingen gefegt, wenn Schüler auf dem Hof sind.

Kracht hofft, dass es möglich ist, in die Fachräume zu gelangen, wenn diese abgedeckt sind. „Dann können wir alles rausholen, was wir benötigen, vielleicht sogar Unterricht darin machen.“ Hauptsache, die Abdeckung sei wasserdicht. „Wir müssen nun eben improvisieren“, sagt der Rektor.