Anwohner-Protest gegen „Klotz“

Bagger haben das frühere Einfamilienhaus in Trümmer gelegt. Auf dem Grundstück will ein Investor ein Sechsfamilienhaus bauen.

Dreieich - Das Viertel in Götzenhain gehört zu den exklusivsten in Dreieich. Veränderungen werden von vielen Anwohnern mit einer gehörigen Portion Skepsis begleitet. Ein in der Straße Am Alten Berg geplanter Neubau erregt seit Monaten die Gemüter vor allem der Nachbarn. Von Nicole Jost

In einem Stichweg soll ein Sechsfamilienhaus entstehen – dagegen hat sich Widerstand formiert.

Früher stand ein Einfamilienhaus auf dem Grundstück. Inzwischen haben die Abrissbagger Platz gemacht für ein Neubauprojekt, das Anwohnern ein Dorn im Auge ist. Sie verstehen nicht, warum das Kreisbauamt in Dietzenbach das Vorhaben genehmigt hat. Mit Bettlaken, die sie zwischen den Häusern und an Gartenzäunen befestigt haben, protestieren sie und fordern einen Bebauungsplan, der das Wohngebiet Am Alten Berg auf Ein- und Zweifamilienhäuser begrenzt.

Es sind nicht nur die unmittelbaren Nachbarn, die den Neubau für überdimensioniert halten, insgesamt stören sich 20 der Redaktion namentlich bekannte Anwohner aus der Stichstraße und umliegenden Straßen an den Plänen. Insgesamt sollen es mehr als 50 Unterstützer sein.

Der Unmut keimt schon länger. „Bereits im Frühjahr 2017, als wir von den Plänen für das Grundstück erfahren haben, haben wir uns zu einer Nachbarschafts-Interessengemeinschaft zusammengeschlossen, um uns dagegen zu wehren“, sagt Wolf Radermacher, der im Haus gegenüber wohnt. Ein anderer Anwohner berichtet, dass es auch Gespräche mit der Stadt gegeben habe. „Wir wehren uns ja überhaupt nicht gegen eine Nachverdichtung. Wir wissen, dass die Grundstücke groß sind und Bauland teuer ist. Wir finden alle nur, dass ein solcher Klotz in dieser Größe hier überhaupt nicht hinpasst“, sagt der Familienvater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Neben diesem optischen Aspekt befürchten die Anwohner auch eine Verschärfung des ohnehin schon großen Parkdrucks in der Sackgasse. „Bei sechs Parteien können wir von zwölf zusätzlichen Autos ausgehen. Die geplante Tiefgarage hat aber nur acht Parkplätze und es ist die Frage, ob die Bewohner ihr Auto nicht aus Bequemlichkeit sowieso lieber draußen stehen lassen“, sagt eine andere Nachbarin. Ganz abgesehen von dem zusätzlichen Verkehr und der Gefahr für die spielenden Kinder.

Ärger über Bauamt des Kreises

In der Vergangenheit hätten schon etliche Nachbarn versucht, Änderungen an ihren Häusern genehmigt zu bekommen, beispielsweise Gauben oder kleinere Anbauten. Dies sei meist am Bauamt des Kreises gescheitert: „Umso weniger verstehen wir, dass jetzt ein solches Projekt genehmigt wird“, sagt Wolf Radermacher. Ärgernis am Rande: Bei den vorbereitenden Arbeiten für den Abriss wurde ein Baum auf einem Nachbargrundstück abgeholzt.

Wie steht es um die gesetzlichen Vorschriften in einem solchen Fall? Wenn es für ein Wohngebiet keinen Bebauungsplan gibt, gilt der Paragraf 34 nach Baugesetzbuch. Dieser besagt, dass „ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“. Mit ihren Zweifeln, dass sich das Mehrfamilienhaus in die bestehende Bebauung einfügt, haben sich die Anwohner an den Ersten Stadtrat Martin Burlon gewandt. Die Gespräche mit ihm haben sie als konstruktiv empfunden. Der Baudezernent habe Verständnis für die Bedenken der Anwohner geäußert. Auch beim Kreisbauamt haben die Götzenhainer vorgesprochen.

„Jetzt ist es so, dass wir dieses Projekt vermutlich nicht mehr verhindern können. Aber es ist nicht das einzige Haus, was in den nächsten Jahren zur Disposition stehen wird. Wir wollen einen Bebauungsplan, der klar regelt, dass künftig nicht ganz viele Mehrfamilienhäuser hier am Alten Berg entstehen“, fordert der Familienvater.

Im Kreisbauamt kennt Chef Albrecht Becker die Sachlage in Götzenhain. Er sagt aber, dass die Planungshoheit bei einem solchen Projekt bei der Stadt liege. „Als Verantwortliche – und im Klagefall auch als Beklagter – müssen wir im Kreis aber natürlich prüfen, ob bei dem Bauvorhaben die rechtlichen Regeln eingehalten sind“, erläutert Becker. Das sei in Götzenhain kein sonderlich komplizierter Fall. Der Paragraf 34 besage nicht, dass Mehrfamilienhäuser in einem Einfamilienhausviertel nicht genehmigungsfähig sind – sie müssten eben ins Bild des Quartiers passen. „Ein Bebauungsplan schafft natürlich Rechtssicherheit und klärt eben genau solche Fragen: wie viele Geschosse, welche Höhen und wie viele Wohneinheiten erlaubt sind.“