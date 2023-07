Glasfaserausbau in Dreieich: „Verzicht auf Rosinenpickerei“

Von: Frank Mahn

Bis zum 31. Dezember 2027 soll der Glasfaserausbau durch die Telekom in sämtlichen Dreieicher Stadtteilen abgeschlossen sein. Darauf haben sich Stadt und Unternehmen in einer Umsetzungsvereinbarung verständigt. Sicher ist bis dato: Der Ausbau beginnt in Sprendlingen. Unklar ist, wann und in welcher Reihenfolge die anderen Stadtteile drankommen.

Der Glasfaserausbau für Dreieich kommt. Wann alle Stadtteile drankommen, ist in der Planung. © dpa

Dreieich - Die SPD hatte deshalb eine Anfrage an den Magistrat gerichtet. Wissen wollte die Fraktion, ob der Magistrat den Zeitraum angesichts der voranschreitenden Digitalisierung für angemessen hält, ob die Stadtregierung mit der Telekom einen verbindlichen Ausbaupfad für die Stadtteile vereinbaren werde, um für die Bürger Planungssicherheit zu schaffen, und ob es im Vertrag eine Sanktionsmöglichkeit gibt, falls die Telekom nicht bis Ende 2027 fertig werden sollte.

„Vor dem Hintergrund einer rasant fortschreitenden Digitalisierung wäre ein schnellerer Glasfaserausbau in Dreieich sicherlich wünschenswert“, teilt der Magistrat mit. Andererseits sei Dreieich in der privilegierten Lage, dass ein „potentes“ Telekommunikationsunternehmen das komplette Stadtgebiet auf eigene Kosten ausbauen wolle und dabei auf „Rosinenpickerei und Vorvermarktungsquote verzichtet, mit denen andere Kommunen zu kämpfen haben“.

Ein höheres Tempo sei aber so oder so kaum machbar, meint der Magistrat. „Wir sprechen von einer erheblichen Anzahl an Haushalten und von Kilometern an neuen Kabeln. Ein zügigerer Ausbau wäre wegen der seit vielen Monaten eingeschränkten Verfügbarkeit von Bauunternehmen und -materialien vermutlich auch nicht umsetzbar.“

Auch die Vereinbarung eines verbindlichen Ausbaupfads für die einzelnen Stadtteile sei abseits der Umsetzungsvereinbarung weder geplant noch realisierbar, „da der Magistrat im Rahmen eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus keinen entsprechenden Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen der Deutschen Telekom und deren betriebliche Belange hat“.

Was mögliche Sanktionen betrifft: Laut Vereinbarung sei die Kommune in bestimmten Fällen zur Kündigung berechtigt. „Dies ist unter anderem der Fall, wenn sich das Ausbauende um mehr als sechs Monate gegenüber der ursprünglichen Planung verzögert und der Verzug durch die Deutsche Telekom verschuldet ist.“

Wann und in welcher Reihenfolge Buchschlag, Dreieichenhain, Götzenhain und Offenthal mit einem Glasfaseranschluss rechnen können, sei noch in der Planung, sagte ein Telekomsprecher auf Nachfrage. Jeder Interessent könne sich aber jetzt schon online registrieren und werde dann – zu gegebener Zeit – über die weiteren Schritte informiert.

