Glücksmomente in den Pyrenäen

Offenthaler Pilgerin

+ © Privat Dieser Ausblick macht einfach nur glücklich: Eva Pforr hat die Pyrenäen erreicht und blickt nach einem anstrengenden Aufstieg über das Gebirge. Am Morgen ist es dort meist wolkenverhangen. © Privat

1800 Kilometer sind geschafft: Eva Pforr ist auf ihrem Weg von der Offenthaler Kirche bis nach Santiago de Compostela auf dem Jakobsweg in den Pyrenäen angekommen. „Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe mich an diesem Morgen stundenlang im Wald bergauf gekämpft. Bei der ersten Lichtung gab es endlich freien Blick – das Gebirge hat sich vor mir aufgetan.

Dreieich - Da kommt es im Kopf an, wie weit ich schon gekommen bin. Von Offenthal bis in die Pyrenäen, das war wie eine Faust ins Gesicht. Da musste ich erst einmal eine Runde heulen“, berichtet die junge Frau. Am 2. Mai ist sie in ihr Abenteuer gestartet, den Jakobsweg aus Dreieich komplett zu Fuß zu bewältigen. In diesen Tagen erreicht sie nach mehr als zwei Monaten durch Frankreich die spanische Grenze.

Probleme mit dem Material

Sie selbst ist fit, fühlt sich gut. Beim Material gibt es erste Verschleißerscheinungen: Die Wanderstiefel haben in Reims die Sohlen verloren, auch das zweite Paar ist schon mächtig abgewetzt. Die viel getragenen und oft gewaschenen T-Shirts werden dünn. Am Rucksack ist mit einem Knall kurz vor der Mittagspause in einem französischen Gasthaus ein Träger gerissen. „Den habe ich dann mit Nadel und Faden genäht. Schön ist anders, aber bislang hat es gehalten. Ich kaufe gerne noch ein drittes Paar Stiefel und neue Shirts, aber der Rucksack muss durchhalten. Ich möchte ihn unbedingt bis Santiago bringen.“ Das Gepäckstück hat für sie nicht nur praktischen, sondern auch symbolischen Wert.

Auch wenn Eva Pforr, wie sie sagt, wohl nie von Frankreich schwärmen wird, sammelt sie viele besondere Momente in dem Land, das sie so lange durchquert: Als sie in Saint-Léonard-de-Noblat ankommt, wundert sie sich über das geschmückte Dorf. „Es ist nur ein kleines Örtchen und es sah aus wie bei einem großen Volksfest“, erzählt die Pilgerin. Die Verwunderung klärt sich auf: In dem Ort startete die neunte Etappe der Tour de France. „An dem Morgen herrschte absoluter Ausnahmezustand. Was für ein Zufall, dass ich gerade dort war. Es war schön, es mal mitzuerleben, auch wenn ich nicht wirklich viel mit Radsport anfangen kann. Es war von der Stimmung ähnlich wie bei uns zur Fußball-WM im eigenen Land. Ein riesiges Happening.“

Einziger Gast

Aus Pilgersicht ist es bei den Franzosen eher ruhig. Fast drei Wochen hat Eva Pforr jeden Abend in einer anderen Herberge geschlafen und war jeweils der einzige Gast. Wird dann Einsamkeit zum Thema? „Eigentlich nicht. Es ist ganz schön, abends für sich zu sein“, genießt sie die ruhigen Momente zum Ausruhen.

Was schwierig auf der langen Strecke ist, wenn Langeweile einkehrt. „Ich laufe schon mal tagelang durch nicht so spannende Abschnitte. Und irgendwann habe ich auch genug über mich, mein Leben, meine Pläne und Ziele nachgedacht. Dann wird es schwierig, wenn ich nicht mehr weiß, was ich mit meinem Kopf anfangen soll“, erklärt sie.

Abwechslung zumindest für einen Abend hat ein Besuch von Freunden gebracht, die sie in Zentralfrankreich getroffen hat. Das Paar ist gerade auf einem Roadtrip von Frankreich nach Spanien bis Portugal. „Wir haben uns auf ein Abendessen gesehen. Das Schönste war: Sie hatten eine Dose Frankfurter Äppler dabei. Den habe ich genossen.“

Pilgerknotenpunkt

Mit der Ruhe ist es inzwischen vorbei. Den großen Pilgerknotenpunkt Saint-Jean-Pied-de-Port hat Eva Pforr passiert. Dort herrscht großer Trubel, weil in der Mittelalterstadt Frankreichs bekanntester Pilgerweg startet, die Passstraße in die Pyrenäen. Nach dem Gebirge biegt Eva Pforr vom traditionellsten Jakobsweg ab. Den ist sie bereits 2017 gelaufen. Sie wählt den Küstenweg nach Santiago de Compostela. „Ich freue mich jetzt schon darauf, die Strecke am Meer entlang zu laufen“, sagt sie. In den nächsten Tagen trifft sie sich mit ihrem Mann in Bilbao und dann sind es noch knapp 900 Kilometer bis zum Ziel. „Und ich denke überhaupt nicht: Oh je, so weit noch! Eher beschäftigt mich, dass ich zwei Drittel des Weges schon gelaufen bin.“

Derzeit geht Eva Pforr davon aus, dass sie rund viereinhalb Monate bis Santiago braucht. Wer ihr auf ihrem Reiseblog folgen möchte, kann das auf der Internetseite tonewhorizons.de tun. Gerade ist die Seite nicht ganz aktuell, weil es in Frankreich nicht überall Netz in den Pilgerherbergen gibt.

Von Nicole Jost