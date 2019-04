SG Götzenhain kann bei der Sanierung der Halle auf Zuschüsse bauen

Die Sportgemeinschaft Götzenhain hat große Pläne: Der 1 200 Mitglieder zählende Verein will seine Halle in der Frühlingstraße umfassend sanieren.

Götzenhain – Rund 212 000 Euro wird es kosten, das 40 Jahre alte Gebäude auf Vordermann zu bringen, rechnet Vorstandsmitglied Ralf Weilmünster vor.

Das asbesthaltige Eternitdach und die Mineralwolle müssen entsorgt werden, Fenster und Türen sind marode, die Fassade ist sanierungsbedürftig und die obere Geschossdecke nicht gedämmt. Dazu hat der Verein entschieden, die 105 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss, die als Gaststätte diente, zur Sportfläche zu machen. „Unser Ziel, im Jahr 14 000 Euro an Miete durch die Vereinsgaststätte einzunehmen, hat sich in den vergangenen Jahren nie realisieren lassen. Es waren im Durchschnitt nur 6 000 Euro“, erklärt Weilmünster, der im Vorstand für das Ressort Immobilien zuständig ist. Langfristig könne die SGG sparen, wenn der Raum für Yoga, Gymnastik oder Chorproben genutzt werde. Denn derzeit mietet der Verein Räume im Bürgertreff und in der Karl-Nahrgang-Schule an – dabei entstehen Kosten von rund 5 500 Euro im Jahr.

Die gute Nachricht: Der Verein muss die Kosten nicht alleine stemmen. So überreichte Michael Bußer, Staatssekretär in der hessischen Staatskanzlei, Vorstandsmitglied Gernot Engel jetzt einen Förderbescheid über 50 000 Euro. Kreisbeigeordneter Carsten Müller brachte weitere 20 000 Euro mit und die ehrenamtliche Stadträtin Renate Borgwald übergab in Vertretung von Bürgermeister Martin Burlon für die Stadt ebenfalls 20 000 Euro. Außerdem fließen vom Landessportbund 1 000 Euro.

Mit diesem Geld kann der Club das Dach neu decken und die Umwandlung des Restaurants in einen Sportraum inklusive Erneuerung des Bodens, der Wände, der Decke und Heizung finanzieren. „Die Küche in der ehemaligen Gaststätte erhalten wir für unsere Veranstaltungen wie die Sitzungen an Karneval“, sagt Weilmünster. Der Eingang des Gebäudes soll im Zuge der Sanierung barrierefrei gestaltet und der Gehweg an den Eingängen angehoben werden, um die vorhandenen Stufen als Hindernis zu entfernen.

Rund 10 000 Euro will der Verein mit Arbeitsstunden in Eigenleistung einsparen, die restlichen 110 000 Euro sollen über ein Bankdarlehen abgedeckt werden. „Wir haben dann in jedem Jahr eine Belastung in Höhe von 5 400 Euro, die wir aber durch Einsparungen bei der Miete im Bürgertreff und auch durch die verbesserte Energiebilanz sowie niedrigere Kosten gegenfinanzieren können“, ist Weilmünster optimistisch, dass der Verein diese Aufgabe stemmen kann. Die Sanierung soll rund 50 Prozent Energie für die Heizung einsparen.

Bußer betont den Stellenwert des Sports als Integrationsinstrument und die ehrenamtlich geleisteten Stunden im Verein als unentbehrlich für die Gesellschaft. Die Zuschüsse kommen aus dem Förderprojekt „Sportland Hessen“, in das die Landesregierung jedes Jahr fünf Millionen Euro investiert. Carsten Müller beglückwünscht den Vorstand der SG Götzenhain ebenfalls zur Entscheidung: „Die Vereine sind im Umbruch und stehen vor Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen“, weiß der Kreisbeigeordnete aus eigener Erfahrung als Vereinsvorsitzender. Mitglieder hätten auch sehr viel höhere Ansprüche an ihren Verein. Neben den Angeboten und den ausgebildeten Trainern müssten auch das Umfeld und der Wohlfühlfaktor passen. „Sie tun gut daran, diese Bedingungen zu schaffen und den Verein damit zukunftsfähig zu machen“, sagt Müller.

Jetzt sind also alle Weichen für die Sanierung gestellt. „Den Gastraum haben wir bereits auf eigene Kosten entkernt, um besser abschätzen zu können, was uns dort erwartet“, berichtet Weilmünster. Nachdem die Förderbescheide da sind, kann es nun endlich richtig losgehen. Sobald die Bank das Darlehen bewilligt hat, sollen die Handwerker beauftragt werden. Wann genau die Arbeiten abgeschlossen sein werden, können die Verantwortlichen noch nicht sagen. „Aber unser Ziel ist es, bis nächstes Jahr alles fertig zu haben. Denn dann stehen die Feierlichkeiten zu unserem 75. Geburtstag an“, sagt Weilmünster.

von Nicole Jost