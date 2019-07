Was die Tanke mit dem Retro-Charme ausmacht

Bei Rainer Schaum macht’s die Mischung. Die Götzenhainer können sich ihren Ort nicht vorstellen ohne die Tankstelle in der Langener Straße.

Götzenhain – Seit genau 60 Jahren kommen vor allem die Einwohner des Dreieicher Stadtteils an die vier Zapfsäulen, um ihre Autos zu tanken oder ein Birnchen am Scheinwerfer wechseln zu lassen oder auch nur, um ein Eis oder eine Zeitschrift für die Mittagspause zu kaufen.

Am 1. Juli 1959 eröffnete Karl Schaum seine Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt in der damals stark frequentierten Durchfahrtsstraße. Bis heute hat die Tanke mit dem kleinen Shop einen gewissen Retro-Charme und hebt sich damit deutlich von den fast supermarkt-ähnlichen Großtankstellen ab. Und auch wenn seit der 2006 eröffneten Ortsumfahrung längst nicht mehr so viele Autos durch die Langener Straße fahren, kann sich Rainer Schaum, der 1993 zunächst die Werkstatt von seinem Vater und 2008 dann auch die Tankstelle von seinem Onkel übernahm, nicht beschweren.

„Alleine vom Benzinverkauf könnte ich nicht leben“, sagt der Kfz-Meister, zu gering seien die Margen auf den Kraftstoff, „aber zusammen mit dem Shop und der Werkstatt klappt es ganz gut“, ist er zufrieden. Wie groß der Anteil seiner Stammkunden ist, hat er vor ein paar Jahren gemerkt, als die Langener Straße wegen Kanalarbeiten ein halbes Jahr nur in eine Richtung befahrbar war: „Da dachte ich schon, ich muss schließen, weil es sich gar nicht lohnen wird. Aber ich hatte nur zehn Prozent weniger Umsatz. 90 Prozent meiner Kunden haben den Umweg in Kauf genommen und sind trotzdem zu uns gekommen“, sagt Schaum, der diese Treue zu schätzen weiß.

Die Menschen kommen gerne an „ihre“ Tankstelle – und an diesem Juli-Nachmittag wird ganz schnell deutlich, warum: Immer hat Schaum ein nettes Wort, viele seiner Kunden begrüßt er namentlich, weiß schon die Zigarettenmarke, die er rüberreichen soll. „Ich glaube, viele Leute mögen es, dass wir auch mal kurzfristig helfen können.“ Beispielsweise die schon erwähnte Birne am Scheinwerfer mal auf die Schnelle austauschen oder einen Sommercheck des Autos machen, wenn jemand in den Urlaub fahren will. „Ich helfe natürlich gern beim Tanken, wenn ein Kunde den Tankdeckel nicht aufbekommt“, sagt der 55-Jährige lächelnd. Das sei ein Service, den gerade die großen Tankstellen häufig nicht bieten könnten, weil es dort oft niemanden gebe, der sich wirklich noch mit den Autos auskenne.

One-Man-Show in Götzenhain

Rainer Schaum liefert weitgehend eine One-Man-Show in Götzenhain. Von Montag bis Freitag ist er zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends für seine Kundschaft da, samstags ist die Tankstelle zwischen 7.30 und 17 Uhr geöffnet und sonntags können die Autofahrer zwischen 9 und 13 Uhr tanken. Schaums Onkel Heinrich Herney, der bereits seit 1970 mitarbeitete und die Tankstelle zwischen 1993 und 2008 selbstständig führte, hilft noch manchmal mit. Auch Schaums Kinder stehen manchmal hinter der Theke im Shop, eine Mitarbeiterin hat er noch, die gelegentlich Dienste übernimmt.

Die Kombination Tankstelle und Werkstatt sorgte schon manches Mal für lustige Anekdoten: „Es kommen immer wieder Leute, die meine Toilette benutzen“, erzählt der Kfz-Meister. Busfahrer, Postboten oder auch die Verkäufer des Spargelstands nehmen dieses Angebot dankbar an. „Einmal habe ich einen Busfahrer reingelassen und ihn dann vergessen. Als ich hinten in der Werkstatt schraubte, kamen die Fahrgäste und baten mich, den Busfahrer doch bitte wieder aus meinem abgeschlossenen Shop zu befreien, weil sie gerne weiterfahren würden“, berichtet Schaum lachend. Auch medizinische Soforthilfe hat der Mechaniker schon geleistet: „Der Verkäufer am Spargelstand wollte den Notarzt rufen, weil er einen Pfropfen im Ohr hatte. Ich habe ihn rausgezogen – seitdem nennt er mich nur noch Doktor Schaum.“

Für die Zukunft wünscht sich der Unternehmer, dass die nächsten zehn Jahre noch gut laufen. Denn die durchaus sinnvoll wachsende Elektromobilität werde ihn langfristig als Kraftstofflieferant überflüssig machen. Das bereitet ihm ein bisschen Sorge. Seine Kinder werden das Tankstellengeschäft eher nicht weiterführen. Darüber ist Schaum gar nicht so unglücklich. „Ich wünsche ihnen nicht unbedingt einen 14-Stunden-Tag.“

Nicole Jost