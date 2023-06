Götzenhainer Eltern starten Online-Petition

Von: Nicole Jost

Teilen

Eltern kritisieren die neuen Regelungen für die Ferienbetreuung an drei Dreieicher Grundschulen. © KRISTINA BRÄUTIGAM

Der Brief der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Hessen-Süd ist den Familien in Götzenhain, Buchschlag und Offenthal Ende Mai ins Haus geflattert: Verbunden war damit die Ankündigung, dass die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung der AWO an der Karl-Nahrgang-Schule in Götzenhain, der Wingertschule in Offenthal und der Selma-Lagerlöf-Schule in Buchschlag zum Schuljahr 2023/24 um 20 Prozent erhöht werden. Zudem wird die Ferienbetreuung an den drei Grundschulen neu geregelt.

Dreieich - Das wollen einige Familien nicht einfach hinnehmen, die Eltern von Kindern an der Karl-Nahrgang-Schule haben eine Petition aufgesetzt. Insbesondere an den Details der Ferienbetreuung stören sich die Initiatoren. „Wir sollen uns am 1. August für elf Ferienwochen im ganzen Jahr festlegen“, kritisiert Martina Roß. Die Kosten für dieses neue Modell belaufen sich auf 60 Euro im Monat. 720 Euro für das ganze Jahr. „Das heißt, ich bezahle alle elf Wochen Ferienbetreuung, obwohl ich nur drei Wochen davon brauche“, findet das Martina Roß weder fair noch sozial gerecht. Bislang war es so, dass einzelne Tage oder Ferienwochen (für 81 Euro) gebucht werden konnten.

100 Euro mehr als bisher

Mit der Erhöhung plus der Ferienregelung müssen die Eltern an den drei Grundschulen künftig 312 Euro im Monat für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen – das sind 100 Euro mehr als bisher. „Das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Andererseits bin ich aber auf die Betreuung angewiesen“, sagt Anke Zöller-Mkana, alleinerziehende Mutter aus Götzenhain. Mit der Regelung wird es zudem nicht möglich sein, die Ferienbetreuung während des Schuljahrs abzubestellen oder hinzu zu buchen. Dies ermögliche Eltern keinerlei Flexibilität, wenn es beispielsweise um Stundenaufstockung, Rückkehr in den Beruf oder einen Jobwechsel geht.

Eine dritte Mutter, die namentlich nicht genannt werden möchte, versteht nicht, warum die nachhaltigen Veränderungen nicht mit den Eltern besprochen wurden. In der Betreuung gebe es keinerlei Möglichkeiten, eine Elternvertretung zu installieren: „Es wird vollkommen an den Bedürfnissen der Familie vorbei geplant“, bedauert sie. Vielen bleibe jetzt gar nichts anderes übrig, als den neuen Vertrag zu unterschreiben, weil die meisten von ihnen auf drei, vier Wochen Ferienbetreuung angewiesen sind. Den Kindern nehme diese neue Regelung Freiheiten, weil sie mit der Ferienbetreuung für das ganze Jahr auf die Schule festgelegt werden. Angebote von Vereinen, der Kirche oder freien Trägern können so gar nicht mehr in Anspruch genommen werden, weil die Ferienbetreuung ja ohnehin bezahlt ist. Mit der Petition fordern die Eltern Nachbesserungen und mehr Flexibilität. Ein individuell buchbares Ferienangebot ist der wichtigste Punkt.

Einheitliche Regelung wichtig

Bürgermeister Martin Burlon erklärt auf Anfrage, dass es in der Vergangenheit immer wieder Anfragen von Eltern gab, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Jahresurlaub von 30 Arbeitstagen die zwölf Ferienwochen im Jahr betreuungsmäßig abdecken können. „Diesem Thema haben wir uns angenommen und mit den Trägern der Schulkindbetreuung vereinbart, dass diese zum neuen Schuljahr eine Betreuung an mindestens 47 Kalenderwochen im Jahr von 11.30 bis 17 Uhr anbieten sollen“, erklärt Burlon. Gerade im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Betreuung in der Grundschule ab 2026 seien einheitliche Regelungen wichtig.

„Wir gehen davon aus, dass dann ähnlich wie bei den Kitas für eine ganzjährige Betreuung in zwölf gleichen Monatsbeträgen zu zahlen ist. Dazu gehören wenige Wochen Schließzeit, aber auch individuelle Abwesenheiten wie eigene Urlaube außerhalb der Schließzeiten – in denen Eltern auch heute schon für eine Leistung zahlen, die sie in dem Moment nicht in Anspruch nehmen. Diese pauschalen Beträge sind daher Teil eines gewissen Solidaritätsprinzips und dienen zugleich der Planungssicherheit des Trägers“, erläutert Burlon.

Beiträge seit 2017 nicht erhöht

Zu den Kosten erklärt der Bürgermeister, dass die Beiträge für Eltern seit 2017 nicht mehr erhöht wurden. Auch die Stadt hat die Zuschüsse an die freien Träger wegen der gestiegenen Personalkosten um zehn Prozent aufgestockt. In diesem Jahr sind es über 200 000 Euro mehr, im Jahr 2024 stehen 1,6 Millionen Euro im städtischen Haushalt bereit.

Andreas Pfeffer, Geschäftsführer der AWO Perspektiven GmbH erklärt, dass die AWO kostendeckend und nicht gewinnorientiert arbeite und alle Kosten nachweisen müsse. Was die Ferienbetreuung angeht, sagt er, dass es bei der Betreuungszeit eine Annäherung geben muss, denn an jedem Standort seien die Bedarfe unterschiedlich. Burlon wie Pfeffer sicherten zu, dass sie noch mal ins Gespräch gehen, um eventuell Kosten reduzieren zu können. Die Online-Petition hat inzwischen schon 265 Unterschriften.

Unterschreiben

open-petition.de (Flexibles Ferienbetreuungsangebot in allen Dreieicher Grundschulen“)

Von Nicole Jost