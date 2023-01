Götzenhainer Fastnachter mit Leib und Seele

Von: Frank Mahn

Der neue Sitzungspräsident Björn Engel. © privat

Voller Elan steuern die Karnevalisten der SG Götzenhain auf die Höhepunkte der Saison zu: die Sitzungen und den Umzug am Faschingssonntag. Die Aktiven können es kaum erwarten, nach der langen Corona-Pause endlich wieder durchstarten zu können.

Dreieich - Noch unbemerkt von der Öffentlichkeit – eben wegen der Pandemie – ist eine entscheidende Personalie bei der SGG geblieben. Bereits 2021 vollzog sich ein Wechsel auf der karnevalistischen Bühne: Björn Engel hat das Amt des Sitzungspräsidenten von Jörg Kaut übernommen. Ein Blick in den närrischen Lebenslauf Engels zeigt: Der Mann ist Fastnachter mit Leib und Seele. Er war viele Jahre Gardetänzer, Mitglied der Jahnjünger, Kinderprinz 1993/94, Hofnarr des Dreieicher Prinzenpaars 2003/04, Prinz der Kampagne 2019/2020, Verantwortlicher für Licht- und Tontechnik, zweiter Schriftführer und Abteilungsleiter. Auch ein kurzer Einsatz als Jugendsitzungspräsident findet sich in der Vita. All diese Stationen und die damit verbundenen Erfahrungen haben Engel geprägt und geben ihm das nötige Rüstzeug, die Geschicke auf und rund um die Bühne zu lenken.

Wer den Sitzungspräsidenten und die Narren der SG dabei unterstützen möchte, die Götzenhainer Fastnacht nach zwei ausgefallenen Kampagnen wieder aufleben zu lassen, kann sich noch Karten sichern. Die Termine: 4. Februar Karneval Total 1, 18. Februar Karneval Total 2, 12. Februar Jugend in der Bütt. Tickets können per E-Mail an vorverkauf@sggoetzenhain.de oder unter z 06103 2721238 bestellt werden. Für Kurzentschlossene gibt’s eine Abend- beziehungsweise Tageskasse. Der Kartenverkauf für den Kinderfasching am 5. Februar läuft nur an der Tageskasse, die beiden Weiberfaschingssitzungen (16. und 17. Februar) sind ausverkauft.

Bei aller Vorfreude haben die SGG-Karnevalisten auch Sorgen. Mit einem Hilferuf wenden sie sich an die Götzenhainer und die Besucher des über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Umzugs. „Wie viele andere Vereine konnten auch wir während der Pandemie wenig bis gar keine Einnahmen generieren. Im Gegenzug werden die Gebühren für GEMA, Genehmigungen, Zugabsicherung/Straßenabsperrungen etc. immer teurer bzw. umfangreicher. Und auch die am Zug teilnehmenden Gruppen wollen finanziert werden“, schreibt der Vorstand. Er hofft auf die Unterstützung durch Spenden aus der Bevölkerung, damit die Zukunft des Umzugs dauerhaft gesichert werden kann. Das Spendenkonto hat die Nummer DE16 5059 2200 0008 0349 15 – Stichwort: SG Götzenhain, Abteilung Karneval. Die Ausstellung einer Spendenquittung ist möglich. Infos dazu gibt es im Vereinsbüro unter z 06103 3728428. fm