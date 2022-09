Götzenhainer Kerb: Dalles wird zur Partyzone

Von: Nicole Jost

Das Orga-Team ist voller Vorfreude auf die Party auf dem Dalles: Katarina Egentenmeyer und Peter Schetzkens stehen stellvertretend für alle Helfer, die auf die Götzenhainer Kerb am kommenden Wochenende hinfiebern. © Jost

Der Götzenhainer Kerbverein setzt für die nächste Sause auf dem Dalles auch ohne Corona-Auflagen auf ein eingezäuntes Festgelände.

Götzenhain – Die Schilder rund um den Dalles verraten es schon: Bald geht es wieder los. Der Kerbverein lädt zur großen Kerbsause ein. Von Freitag, 16. September, bis Montag, 19. September, wird auf dem Platz an der Bleiswijker Straße gefeiert. Im vergangenen Jahr war die Kerb ein echtes Leuchtturmprojekt in der Region. Die meisten Vereine hatten ihre Veranstaltungen wegen der Pandemie abgeblasen – der Kerbverein zog seine unter strengsten Auflagen durch.

So manch eine Sicherheitsvorkehrung hat sich bewährt und kommt auch 2022 zum Einsatz. „Die Umzäunung um den Platz hat sich für uns als überaus praktisch erwiesen und wir werden sie wieder stellen. Es erleichtert das Räumen des Platzes für die Nacht ungemein und wir haben weniger Kerbschäden im Ort, weil sich die Party auf den Platz fokussiert“, erklärt Peter Schetzkens, Mitglied des Vorstandsteams der Götzenhainer Kerb. Auflagen gibt es für die Veranstaltung keine, deswegen gibt es auch trotz des Zauns keine Einlasskontrollen. Beibehalten wird auch das Konzept der Biergartenkerb, bis auf ein Thekenzelt, in dem die Ausgabe des Essens und der Getränke organisiert wird, wird sich das viertägige Fest unter freiem Himmel abspielen. „Das kam im vergangenen Jahr gut an und hat gut geklappt, das machen wir wieder“, betont Katarina Egentenmeyer, Vorstandsmitglied und ehemaliges Kerbmädel.

Apropos Kerbmädel, auf Kerbburschen oder -mädels müssen die Götzenhainer wieder verzichten. „Wir haben leider keine jungen Leute gefunden, die Lust darauf haben. Dabei ist es ein so einmaliges Erlebnis, diese Tradition weiter zu tragen und diese besondere Gemeinschaft zu erleben“, bedauert Egentenmeyer. Es ist ein Ziel für die kommenden Jahre, den Nachwuchs wieder für die Kerb zu mobilisieren.

Zum Start am Freitag, 16. September, gibt es den Bieranstich mit Bürgermeister Martin Burlon um 19 Uhr, anschließend spielen die Capones auf der großen Bühne. Der Samstag, 17. September, steht ganz im Zeichen der Familie. Ab 14 Uhr feiern dieJüngsten ihre Kinderkerb mit einem Auftritt der „Unicorns“, dem Kinderchor der SG Götzenhain und auch die jungen Sportakrobaten haben einen Auftritt auf dem Dalles. Abends wird mit DJ Geri die Kerbparty gerockt.

Kerb nimmt Einfluss auf den Verkehr Die Götzenhainer Kerb bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Verkehr. Für den Durchgangsverkehr richtet die Stadt von Mittwoch, 14. September, 7 Uhr, bis Dienstag, 20. September, 24 Uhr, Umleitungen ein. Denn die Bleiswijker Straße wird zwischen Hainer Weg und Langener Straße ab Mittwoch für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Buslinien OF-92 und OF-99 werden ebenfalls umgeleitet – in beiden Richtungen über den Geißberg. Daher können die Haltestellen „Götzenhain Goethering“ und „Götzenhain Hainer Weg“ nicht bedient werden. Auf der OF-92 entfällt zusätzlich die Haltestelle „Götzenhain Rathaus“. Die Linien OF-92 und OF-99 bedienen auf dem Umleitungsweg zusätzlich die Haltestelle „Götzenhain Bahnhof Westseite“. Ordnungsamt und Polizei bitten alle Kerbbesucher, die Haltverbotszonen zu beachten, damit Rettungsfahrzeuge passieren können.

Sonntagmorgen, 18. September, um 10 Uhr hält Dreieichenhains Pfarrerin Barbara Schindler den Gottesdienst und anschließend lädt der Kerbverein zum Hessischen Frühschoppen mit selbst gemachten hessischen Spezialitäten ein. „Das konnten wir im vergangenen Jahr ja leider nicht machen, darauf freuen wir uns jetzt alle sehr“, verrät Katarina Egentenmeyer. Um 12 Uhr hält Klaus Klepper einen Vortrag über die Grube Anna, die in diesem Jahr auf dem Sammler-Kerbglas verewigt ist. Die Gruppe Blechgeschwader sorgt für echte Festplatzatmosphäre am Sonntagmittag. Ab 14 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen und um 14.30 Uhr wird das Menschenkicker-Turnier ausgespielt. Am Montag, 19. September, klingt die Kerb mit einem Weißwurst-Frühschoppen mit Mr. Emotion aus.

60 bis 80 ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass es wieder unvergessliche Tage auf dem Kerbplatz werden, die Familie Hausmann übernimmt mit Kinderkarussell, Schießbude sowie Süßigkeiten- und Crepes-Verkauf. Wer jetzt das ganze Programm einsehen möchte, hat auf der Website einen Einblick. Auf Instagram erreichen Fans den Kerbverein über @kerbverein_goetzenhain.e.v (Nicole Jost)