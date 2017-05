Baustelle für Haaner Kerb vorübergehend geöffnet

Dreieich - Auf der Großbaustelle im Hainer Weg gehen die Arbeiten zügig voran. „Wir sind sehr zufrieden mit der Firma“, sagte Erster Stadtrat Martin Burlon auf Anfrage. Auch von Anwohnern seien ihm keine Beschwerden bekannt.

Mittlerweile hat Gestalt angenommen, was den Verkehr später einmal flüssig fließen lassen soll. Bekanntlich hat die Stadt nicht nur den Austausch von Kanalrohren in Auftrag gegeben, sondern auch den Bau von zwei Kreiseln an den Einmündungen Albert-Schweitzer-Straße/Neurothweg und Geißberg. Der Abschnitt zwischen den beiden Rondellen soll bis zur Pfingstkerb soweit hergerichtet sein, dass er vorübergehend für den Verkehr geöffnet werden kann.

Vorgesehen ist eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Albert-Schweitzer-Straße. Die bleibt nach Burlons Worten zu, aber das Abbiegen nach links in den Neurothweg soll möglich sein. Beim hohen Verkehrsaufkommen während der Hainer Nationalfeiertage (2. bis 7. Juni) will die Stadt damit für Entzerrung sorgen. Durch die Mammut-Baustelle fallen auch Parkplätze weg. Im Rathaus erwägt man, in dem Abschnitt für Kerbbesucher einige provisorische Stellflächen zu schaffen. (fm)

