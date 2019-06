Das große Abenteuer

Dreieich – Delphine Halberstadt war Vierte bei der U23 EM in Bulgarien, sie ist bei der Weltmeisterschaft auf der olympischen Distanz in Rotterdam gestartet, sie ist durchs Ziel in Südafrika bei der 70. VON NICOLE JOST

3 Weltmeisterschaft gerannt und jetzt steht die Königsdisziplin an: Am morgigen Sonntag startet die Götzenhainerin beim Ironman in Frankfurt.

Bei ihrem Debüt auf der Langstrecke liegen 3,8 Kilometer im Langener Waldsee, 185 Kilometer auf dem Rad durch den Taunus und anschließend ein Marathon mit den üblichen 42 Kilometern durch die Mainmetropole vor ihr. „Ich spüre eine positive Aufregung in mir – aber es gibt jetzt keine Disziplin, vor der ich mir besonders Sorgen mache“, sagt die 24 Jahre alte Studentin. Es sei eher der Respekt vor der ungewohnten Langstrecken-Belastung: „Ich weiß, wie mein Körper auf fünf bis sechs Stunden Anstrengung reagiert, aber ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich zwölf Stunden unterwegs bin“, kann sie ihre Gedanken gut formulieren.

Ihr Training habe sie für die Langstrecke nicht entscheidend umgestellt. Schon seit mehr als zwei Jahren arbeitet sie mit dem professionellen Trainer Mario Schmidt-Wendling zusammen. Ihn habe sie auch gefragt, ob sie das Abenteuer Ironman starten soll. „Er hat nur gesagt: Worauf willst Du warten? Also probiere ich das jetzt“, so Delphine lächelnd. Er gibt ihr die entscheidenden Tipps für das richtige Training und den passenden Trainingsumfang. Hinter ihr liegen unzählige Stunden im Fahrradsattel, anstrengende Laufeinheiten und viele Schwimmtrainings. Neben ihrer Arbeit in einer Physiotherapiepraxis und ihrer Masterarbeit im Fachbereich Lebensmittel und Gesundheit investiert sie bis zu 20 Stunden Training in der Woche in ihren Sport und trainiert nebenbei auch die Triathlon-Jugend bei der SKG, zusammen mit Thorsten Bischoff.

Wenige Tage vor dem großen Start sei es das schwierigste gewesen, das Training zu reduzieren. Maximal eine Stunde Sport am Tag ist in den letzten Tagen angesagt. „Das ist so wichtig, damit der Körper ausreichend Kraftreserven tanken kann, auf die er dann im Rennen zurückgreift“, erläutert Angelika Halberstadt, die Mutter von Delphine. Selbst erfolgreiche Ironman-Finisherin und bereits in Hawaii am Start, ist sie nicht so ganz begeistert von der Lust ihrer Tochter auf die Langstrecke: „Meiner Meinung nach ist der Ironman den älteren Herrschaften vorbehalten. Delphine hat in ihrem Leben noch so viel Zeit für den Sport“, hat sie kritisch angemerkt. Ihr geht es dabei um das Training und die Belastung für den Körper, und darum, dass die Anzahl der Trainingskilometer eben über Jahre aufgebaut werden muss. Sie hätte sich gewünscht, Delphine belässt es erst einmal bei der 70.3 Distanz.

Aber natürlich wird sie, ebenso wie der Rest der Familie Halberstadt, am Sonntag am Streckenrand stehen und Delphine anfeuern. Die ehrgeizige Sportlerin kann sie den Reiz des Ironman in Frankfurt verstehen. Es ist das letzte Jahr, in dem Delphine in der jüngsten Altersklasse starten kann. Es sind nur acht Konkurrentinnen in ihrer Altersklasse am Start. Und wie bei allen Athleten geht es dabei auch um einen Startplatz in Hawaii. „Aber daran denke ich überhaupt nicht. Ich möchte gut in Frankfurt ankommen, mit dem Anspruch zu rennen, nicht zu gehen“, betont sie. Die ganz große Hitze, die für den Sonntag angesagt ist, ist nicht ganz so ihr Ding. „Aber es wird schon gehen“, freut sie sich jetzt auf den Startschuss, um in den Langener Waldsee einzutauchen und sich auf das Abenteuer Ironman einzulassen.