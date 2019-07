Einsparungen statt Grundsteuererhöhung

Es ist noch nicht lange her, da stand die Stadt dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen und Kommunalem Schutzschirm finanziell sehr ordentlich da. Die Zeiten sind vorbei.

Dreieich – Ende Juni – bei der Vorstellung des ersten Nachtragsetats für 2019 – rief Bürgermeister Martin Burlon (parteilos) Alarmstufe Rot aus. Nach Einschätzung des Rathauschefs könnte die Grundsteuer zum Jahr 2022 auf 750 Punkte (aktuell 500) steigen. Ob er dafür eine parlamentarische Mehrheit bekommen würde, ist fraglich. Auf die Stimmen den Grünen könnte er nicht zählen.

Sie erwarten vom Magistrat, dass Einsparmöglichkeiten ausgelotet werden. Mit den Grünen sind schon die ersten angedachten Schritte nicht zu machen. „Bereits seit der Einbringung des Haushalts für 2019 steht die Ankündigung von Grundsteuererhöhungen im Raum: 100 Punkte für 2020 und weitere 50 Punkte für 2021, also 150 Punkte binnen zwei Jahren. Das sind durchschnittlich 15 Euro pro Haushalt und Monat – ein tiefer Schluck aus der Pulle“, meint Peter Graff, Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss. Die Fraktion sieht für die avisierte Anhebung um 100 Punkte für das Jahr 2020 derzeit keine politische Mehrheit. „Der Magistrat kann nicht davon ausgehen, dass diese Erhöhung durchgewunken wird“, warnt Fraktionssprecher Roland Kreyscher.

Vielmehr sei die Stadtregierung in der Pflicht, bei den Budgetgesprächen mit den Fachbereichen weitere Einspar- und Konsolidierungsmaßnahmen zu identifizieren, um eine Steuererhöhung zu vermeiden. Die Grünen erwarten konkrete Vorschläge für die Beratungen des 2020er Haushalts im Herbst. Ziel müsse sein, einen ausgeglichenen Etat zu verabschieden, der ohne Dreh an der Steuerschraube auskommt. Dabei könnten Gewinnrücklagen allen voran der Stadt-Holding hilfreich sein, so Graff. „Das sind zwar Einmaleffekte, sie verschaffen uns aber zeitlichen Spielraum.“

Der sollte nach Ansicht der Grünen sinnvoll genutzt werden. „Weil die Steuereinnahmen generell sinken, könnte ohnehin ein weiteres Konsolidierungsprogramm erforderlich werden. Wir denken dabei aber an einen Zeitraum von zirka zehn Jahren“, sagt Kreyscher. Die Grünen können sich vorstellen, erneut externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Kienbaum lässt grüßen. Mit Hilfe des Unternehmens und der sogenannten Schuldenbremse hat die Stadt seit 2012 etliche Sparvorschläge umgesetzt und ihr strukturelles Defizit reduziert.

Die Grünen selbst haben Potenziale im Blick, die sich durch Modernisierung mittels Digitalisierung und Investitionen wie den Breitbandausbau vor allem in Gewerbegebieten ergeben. „Zudem werden viele Arbeitsplätze nicht mehr an ein Büro im Rathaus gebunden sein und der teure Mietvertrag für das Rathaus in der Hauptstraße läuft in den 20er Jahren aus.“

Politik und Verwaltung dürften es sich nicht zu einfach machen und zur Ultima Ratio Grundsteuererhöhung greifen. Graff: „Die Steuerzahler Dreieichs haben ein Recht darauf, dass zunächst alle anderen Mittel zum Haushaltsausgleich ausgeschöpft sein müssen, und das muss auch nachvollziehbar, sprich glaubwürdig gemacht werden.“ Einsparungen bei Straßen, Wegen und Gebäuden hat die Fraktion nicht im Sinn. „Das wäre ,tödlich’, denn die Infrastruktur muss erhalten oder sogar erneuert werden. Investitionen in Höhe der Abschreibungen sind daher das mindeste.“

