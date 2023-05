Haaner Kerb: James Bond, Jesus und das goldene Ei

Von: Frank Mahn, Nicole Jost

Alles so schön bunt hier: Dreieichs Stadtfotograf Michael Häfner hat diese Aufnahme vom Feuerwerk am Kerbsamstag gemacht und noch ein bisschen nachbearbeitet. Tausende Menschen verfolgten das Spektakel. © Jost (6)

Mit Superlativen ist das immer so eine Sache. Als die Haaner Pfingstkerb im vergangenen Jahr nach zweijähriger Corona-Pause ihr Comeback feierte, war von einem Fest für die Geschichtsbücher die Rede. Nun. Was sich seit Freitag auf dem Festplatz, in den Heckenwirtschaften, auf dem Burgvorplatz, im Faselstall, im Hof der Burgkirchengemeinde und im Burggarten abspielt, steht dem in nichts nach.

Dreieich - Im Gegensatz zu 2022 – da verzichtete Festwirt Dennis Hausmann auf ein Zelt – gelten keinerlei Einschränkungen mehr. Und es wirkt wie eine Befreiung. Schon am frühen Freitagabend ist das Gelände rappelvoll, die Leute sind ausgelassen, genießen die Geselligkeit und das schöne Wetter. Und so geht’s weiter übers verlängerte Wochenende – die Haaner und mit ihnen tausende Gäste machen die Nacht zum Tag.

Bester Laune allen voran – die Kerbborsche. Sie feiern das Fest ihres Lebens. Kerbvadder Lasse Schneider wird beim Bieranstich schon mit „Lasse, Lasse“-Rufen angespornt. „Das habe ich so überhaupt noch nie erlebt“, sagt Michael Hampel von der IG Haaner Kerbborsche, „aber der ganze Jahrgang ist toll, die Jungs strahlen eine unglaubliche Freude aus“, lobt Hampel. Die Jungs genießen es. „Dieser Moment, am Freitagabend gemeinsam ins Zelt einzulaufen, das war Gänsehaut pur“, schildert der Kerbvadder mit glänzenden Augen.

Sein Weg als Kerbborsch war vorherbestimmt, wie Pfarrerin Barbara Schindler beim Kerbgottesdienst verrät. Lasse Schneider wurde als dreijähriger Bub schon in Tracht mit weißem Hemd, schwarzer Hose und Schärpe am Pfingstsonntag getauft. „Hätte ich gewusst, dass er Kerbvadder wird, hätten wir ihm natürlich die blau-weiße Schärpe angezogen“, sagt die stolze Mutter Nicole Schneider lachend.

Der Kerbgottesdienst, seit dem 300. Geburtstag der Burgkirche im Festzelt, hat inzwischen Kultstatus. Am Pfingstsonntag sitzen morgens um zehn rund 800 Leuten auf den Bänken und warten gespannt – und werden nicht enttäuscht. Barbara Schindler und Markus Buss empfehlen sich langsam aber sicher für den Dreieicher Comedy-Preis – mindestens. Auf der Bühne verwandelt sich das Pfarrer-Ehepaar in James Bond und Jesus. Zum Schreien witzig, wie sich 007 und Gottes Sohn, begleitet von der Band Pontifex, die die vielen Hits des Agenten-Klassikers spielt, auf die Mission zurück zur Erde machen und in schönstem Hessisch das „Golden Eye“ suchen, das sich als goldenes Ei entpuppt. Die Sprendlinger bekommen mit dem „Brett vor dem Kopf“ ebenfalls ihr Fett weg.

Festwirt Dennis Hausmann hat sein Zelt für die 305. Kerb in weiser Voraussicht um fünf Meter verlängert und damit für mehr als 1800 Leute Platz geschaffen. Vor dem Eingang bilden sich lange Schlangen. „Wir haben hier sehr gute Tage“, ist er happy über den Ansturm.

Den erlebt auch der Burggarten am Freitag. Dort legt DJ LeeOn auf. Der Sohn von Susann Garcia, Pächterin des El Castillo, ist gerade mal 18, hat es aber voll drauf. Bis kurz nach Mitternacht bringt LeeOn die Menge zum Tanzen.

Am Obertor laden die Hayner Weiber traditionell zur Weiberkerb ein. „Wir freuen uns sehr über das konstant gute Wetter. Das macht es so viel leichter. Der Weinstand am Samstag lief schon hervorragend und auch heute ist es großartig“, sagt Christiane Dahmen-Ullmann vom Vorstandsteam der engagierten Frauen am Sonntagnachmittag. Wie gewohnt kommt der Erlös der Veranstaltung einem guten Zweck zugute. 2023 können sich Vereine in und um Dreieich freuen, die sich um das Wohl von Mensch, Tier und Natur kümmern.

Eine positive Bilanz zieht auch Martin Paul, stellvertretender Bereitschaftsleiter des Roten Kreuzes. Es gab bis gestern Mittag zwei Rettungseinsätze mit Blaulicht, zwei weitere Personen mussten ins Krankenhaus. „Wir hatten alles in allem eine ruhige Kerb mit sehr freundlichen Patienten.“ Die Leute, die Hilfe gebraucht hätten, seien deutlich weniger alkoholisiert gewesen als noch vor Corona, so Paul. Zur Wahrheit gehört aber auch: Viele Jugendliche hätten es besser mit dem „Vorglühen“ bewenden lassen sollen.

Die Polizei zeigt an allen Wochenendtagen starke Präsenz. Das zahlt sich offenbar aus. Der Polizeiführer vom Dienst beim Polizeipräsidium Südosthessen spricht gestern von einer „weitgehend störungsfreien und entspannten“ Kerb.

Jesus und James Bond: Barbara Schindler und Markus Buss begeisterten 800 Gottesdienstbesucher. © -Jost

Nur für den Job als Kerbvadder das Akkordeonspiel gelernt: Lasse Schneider mit Frank Wagner. © -Jost

Volles Zelt: Beim Bieranstich am Freitagabend gab’s kaum ein Durchkommen. © -JOST

Auch die Jubiläums-Kerbborsche von 1973 hatten ihre helle Freude an dem Gottesdienst. © -Jost

Die Hayner Weiber haben viel junge Verstärkung in ihren Reihen. Die Stimmung war bestens. © -Jost

Die Hayner Reitschul’ ist ein magischer Anziehungspunkt vor allem für junge Kerbbesucher. © - Jost