Hängepartie im Dreieichenhainer Traditionsgasthaus

Von: Frank Mahn, Nicole Jost

Die Außenwand des historischen Hauses ist in Teilen nur mit einer Plastikfolie geschützt. Wirt und Pächter Michael Graf muss schon seit Frühjahr 2019 mit dieser Baustelle leben. Seit Corona geht nichts mehr vorwärts. © jost

Lang, lang ist’s her: Einst waren die Dreieichenhainer Altstadt und die nähere Umgebung ein mit gastronomischen Betrieben reich gesegnetes Pflaster. Doch im Laufe der Jahrzehnte reduzierte sich das Angebot zusehends. Eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit: In der Fahrgasse verschwand Anfang der neunziger Jahre die Krone durch Abriss, die Weinstube Dint gibt es erst seit Kurzem nicht mehr.

Dreieichenhain - Aus dem Frankfurter Hof in der Solmischen-Weiher-Straße ist längst eine Unterkunft für Asylbewerber geworden, der Burghof wurde durch einen Neubau ersetzt, der für Tagungen oder Feiern gebucht werden kann, aber keine öffentliche Bewirtschaftung hat. Und schließlich ist der Faselstall in Sichtweite zur Burg seit 2017 verwaist, das Freigelände wird nur zur Kerb bespielt.

Alle Krisen überdauert hat bisher das Gasthaus „Zur Alten Burg“, ein Identität stiftender Ort für die Dreieichenhainer. Die Gaststätte, die zu den ältesten Deutschlands gehört, ist eng mit der Kerb verbunden und sie ist die Wiege der Dreieicher SPD. Vor 155 Jahren wurde in dem Gasthaus, das damals noch „Zum wilden Mann“ hieß, der Arbeiterverein zu Dreieichenhain gegründet; zusammen mit Genossen aus Sprendlingen, die dort kein Wirt haben wollte.

Es ist also nicht irgendeine Gaststätte, in der die Gäste ihren Äppler trinken und Frankfurter Schnitzel essen. Aber die Situation ist vertrackt. Pächter und Wirt Michael Graf muss seit mehr als drei Jahren mit einer Baustelle leben und kann insbesondere in den Wintermonaten nicht die kompletten Räumlichkeiten der Gastronomie nutzen.

Rückblick: Im Februar 2019 wird von den Eigentümern, einer Erbengemeinschaft, beschlossen, das Gebäude umfassend zu sanieren. Im Zuge dessen soll unter anderem die Küche aus den vorderen Zimmern in einen der hinten liegenden Gasträume umgelegt werden. „Es hieß damals, das sei eine Sache von sechs Wochen. Daran habe ich von Beginn an nicht geglaubt“, erzählt Michael Graf. Die Handwerker öffnen die Wand, entdecken erst einen Wasserschaden, dann gleich mehrere alte, die nicht ordnungsgemäß versorgt waren. Die Heizung wird ausgebaut, die komplette Elektronik frei gelegt, um alles zu modernisieren.

Die Küche, längst im neuen Raum aufgebaut, funktioniert glücklicherweise. Dann kommt die Pandemie „Damit ging erst mal gar nichts mehr, alles lag brach. Und seither ist die Baustelle nie wieder richtig in Gang gekommen“, berichtet der Pächter. Er hantiert zwischen vielen Kompromissen: Die historische Außenwand des Gebäudes ist teilweise nur mit Plastikplanen zugehängt, Leitungen schauen aus der Wand, ein neuer Verteilerkasten wurde nie angeschlossen. Die Wohnung im ersten Stock kann nicht bewohnt werden, weil noch Löcher im Boden klaffen. Im Raum, in dem die Küche war, sieht es chaotisch aus, auch wenn zu sehen ist, dass alte, kaputte Holzbalken durch neue ersetzt worden sind, die jetzt noch provisorisch mit Metallstreben abgestützt sind.

Auf eine Heizung muss Graf in dem bei den Hainern so beliebten Gasthaus ebenfalls schon länger verzichten. „Ich bin mit Heizlüftern in den kleinen Räumen über den Winter gekommen und für größere Veranstaltungen oder Feiern habe ich den Burgkeller vom Geschichts- und Heimatverein dazu gemietet“, erläutert der Wirt, dass über die Brücke zur Burgruine gekellnert wird. Bei den Starkregenereignissen in den vergangenen Monaten läuft dann auch noch das Wasser durch die Holzwurmlöcher in den Gastraum. Die Gäste stoppen die Rinnsale mit den Tischdecken. Immer mehr Putz bröckelt außen und innen von den Wänden ab. Die Handwerker sind nie mehr zurück- gekommen, um alles in Ordnung zu bringen. Es gibt Gerüchte, Rechnungen seien nicht bezahlt worden. „Die alten Fenster, die ausgebaut wurden, sollen in einer Frankfurter Glaserei liegen und angeblich weiß keiner, wo genau sie sind“, so Graf.

Als ob das alles noch nicht reicht, flattert Michael Graf noch eine Pachterhöhung ins Haus. Unter den Umständen könnte man eher mit einer Kürzung rechnen. Wie es für die „Alte Burg“ und ihn als Pächter weitergeht, vermag Graf zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. „Ich mache weiter, so lange es irgendwie geht. Ich mag das Haus und meine Kundschaft. Ich habe außerdem Glück, dass die Konzession bei mir liegt. Das heißt, wenn es eines Tages für mich hier doch zu Ende geht, nehme ich die Konzession mit und sie müsste für die Gastronomie hier neu beantragt werden“, erklärt er. Er hofft aber immer noch auf eine langfristige Perspektive für sich und die „Alte Burg“.

Wie könnte es also für das Traditionsgasthaus eine Lösung geben? Diese Frage können nur die Eigentümer beantworten. Die Erbengemeinschaft will zurzeit nichts zur Zukunft des geschichtsträchtigen Gebäudes sagen. Unter den Besitzern müsse zunächst einmal geklärt werden, ob, wann und wie die dringend anstehende Fertigstellung der Sanierung der Immobilie realisiert werden kann. Gespräche stünden bevor. Anschließend, so kündigt ein Mitglied der Erbengemeinschaft an, das nicht namentlich genannt werden möchte, werde man auch öffentlich Stellung beziehen. Denn es ist den Eigentümern durchaus bewusst, dass an einem der ältesten deutschen Wirtshäuser ein gewisses öffentliches Interesse besteht.

Während also Hoffnung besteht, dass es vor der Brücke zur Burgruine gastronomisch weitergeht, verdichten sich die Gerüchte, dass der Faselstall keine gastronomische Nutzung mehr erleben wird. Es gibt Pläne, auf dem Gelände einen Kindergarten zu errichten, wie Eigentümer Frank Fäth bestätigt.

Die Decke zur Wohnung obendrüber ist nicht verschlossen, Metallstreben stützen die neuen Balken. © -

Erinnerung an längst vergangene Zeiten: Die Postkarte mit der „Alten Burg“ ist aus dem Jahr 1902 und stammt aus dem Archiv von Uwe Hartig. © -