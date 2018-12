Hainer Sehenswürdigkeiten in Cortenstahl verewigt

Dreieich - Diese Kreiselgestaltung trifft die Dreieichenhainer mitten ins Heimatherz: Aus rostigem Cortenstahl erhebt sich in der Verkehrsanbindung am unteren Ende des Hayner Wegs an die Albert-Schweitzer-Straße und Neurothweg der Scherenschnitt vom Obertor, des Saalhofs (Saalgasse 4) und des Gasthauses Alte Burg. Von Nicole Jost

Schon im Hellen sind die drei Stelen ein schöner Anblick. Ein wahres Kunstwerk werden die lasergeschnittenen Silhouetten, wenn sie im Dunklen von innen angestrahlt sind und die Wahrzeichen aus dem Kreisel leuchten.

Die Basis des Kreisels ist ein zweistufiges Rondell aus Mainsandstein als natürlicher und ästhetischer Baustoff, der zum typischen Stadtbild Dreieichs passt. Die Aussparungen im äußeren Ring symbolisieren die Mauerkronen der Burgruine.

Nach Abschluss der fast zweijährigen umfangreichen Sanierungsarbeiten des Hainer Weges, ist die Gestaltung des Kreisels jetzt ein Geschenk an die Bürger. Die Firmen Fischer Garten- und Landschaftsbau aus Rödermark und Gerhardt Baustoffe aus Dreieichenhain haben den Entwurf und die Umsetzung des neuen Schmuckstücks übernommen. „Mich reizte die Herausforderung, moderne Straßengestaltung zeitgemäß mit der historischen Fachwerkarchitektur der Dreieichenhainer Altstadt zu verbinden“, erklärt Markus Gerhardt, Junior-Chef von Baustoffe Gerhardt. Er habe nach der Mitgestaltung des Dreieichplatzes im Jahr 2015 gerne wieder bei der Gestaltung einer öffentlichen Fläche in Dreieich geholfen. Natürlich gehöre ein schönes Stück Lokalpatriotismus für Dreieichenhain dazu. „Aber“, so betont Gerhardt „wir haben ja auch etwas davon. Jeder Autofahrer, der hier vorbeikommt, sieht, dass wir diesen Kreisel gemeinsam mit der Firma Fischer gestaltet haben.“ Beide Unternehmen können schließlich von dieser Werbung an so prominenter Stelle auch profitieren. Für die fachliche Beratung, damit die Kunstwerke auch historisch richtig dargestellt sind, hatten sich die Initiatoren den Dreieichenhainer Heimatkundler Roger Heil mit im Boot geholt.

Rund 25.000 Euro, so schätzen die Spender, haben sie zusammen mit Materialkosten und Arbeitsstunden in die Baustelle investiert. Der Rödermärker Garten- und Landschaftsbauer bleibt dem Kreisel auch in Zukunft treu: Die dauerhafte Pflege der Bepflanzung mit Lavendel und Ziergras wird von der Firma Fischer übernommen.

Erster Stadtrat Martin Burlon dankte den Sponsoren und lobte die Initiative und Bereitschaft der Unternehmer: „Wir haben bei der Bepflanzung von Kreiseln durch örtliche Unternehmer ja in Offenthal schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Schön, dass wir jetzt auch in Dreieichenhain gleich zwei Partner haben, die sich für ihre Stadt freiwillig engagieren“, erklärte Martin Burlon.

Der neue Kreisel kommt übrigens gut an. Schon während der Bauarbeiten gab es von Passanten viel Lob: „Wir haben sehr positive Resonanz erhalten. Manch ein Auto ist während der Bauarbeiten drei Runden im Kreisel gefahren, um genau zu schauen, was wir hier machen“, erzählt Thomas Fischer schmunzelnd.

Immer wieder seien auch Menschen stehen geblieben und hätten gesagt, wie schön sie die Dreieichenhainer Stelen mit den so ortstypischen Motiven finden. Bis der Kreisel mit dem Lavendel in „voller Blüte“ steht müssen sich die Bürger aber witterungsbedingt noch ein wenig gedulden.