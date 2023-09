Mittelalter-Spektakel: Hayner Burgfest lockt tausende Besucher nach Dreieich

Langschwerter und Ritterturnier

+ © Kegler Attacke: Mitglieder der Ronneburger Fechtschule schwangen ihre Langschwerter. © Kegler

Das Hayner Burgfest ist einzigartig in Deutschland. Bei der diesjährigen Auflage feiert die Mittelalter-Rockband Schelmish ihre Wiederauferstehung.

Dreieichenhain – Die Sonne brennt vom Himmel, in der Luft liegt der Duft von Fladenbrot und Räucherstäbchen und die Glocke an der Taverne klingelt pausenlos. Ein paar Meter weiter klimpern Amulette aus Zinn und das Zischen von Pfeil und Bogen ist zu hören. Unter dem Motto „Celebratio Civitas – Met, Gesang und Schwerterklang“ sind an drei Tagen wieder Ritter, Gaukler und Wegelagerer am Wochenende in und um die Burg unterwegs. Das bunte Treiben auf dem Mittelaltermarkt „Herrenborn“ und die vielfältigen Angebote im Turm und auf der Freilichtbühne locken wieder Tausende Besucher zu einem der größten Mittelalterspektakel Deutschlands.

Hayner Burgfest in Dreieichenhain – einer der größten Mittelaltermärkte in Deutschland

+ „Ritterbund – von Fehde und Ritterehre“: Auf dem Turnierplatz war reichlich Action angesagt. © Kegler

Auf dem Turnierplatz donnern Schwerter mit einem metallischen Klirren aufeinander. Die Mitglieder der Ronneburger Fechtschule sind mit Gewand und Helm ausgestattet und schwingen ihre Schwerter gekonnt durch die Luft – immer in der Hoffnung, den Gegner an Kopf, Arm oder Hand zu treffen. „Bei uns sind Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Übung gefragt“, erklärt Hans Larcén den Zuschauern. Die großen Langschwerter wiegen rund 1,7 Kilo und müssen besonders gut beherrscht werden. „Wir trainieren eigentlich immer Angriffskombinationen, denn man muss das Schwert fühlen. Im Kampf hat man keine Zeit, um zu überlegen, welchen Schwung man als Nächstes macht“, weiß Larcén.

Immer zur vollen Stunde schlägt die Stunde des Handwerks und die Mittelalterfans können erfahren, wie Schuhe vor Hunderten von Jahren gefertigt oder heilende Salben für Prinzessinnen und verwundete Ritter hergestellt wurden. Am Stand von Andreas Krämer geht es um das leibliche Wohl. Er stellt das Bier der Ritter nach einer uralten Rezeptur und einem aufwendigen Verfahren in Handarbeit her. Bedächtig wählt er zunächst eine spezielle Mischung aus verschiedenen Malzsorten und zerkleinert sie in einer steinernen Schrotmühle. „Anschließend wollen wir die Stärke der Körner in Zucker umwandeln. Dafür wird die Zubereitung gekocht“, beschreibt der Pfälzer. Die später benötigte Hefe züchtet er natürlich selbst und meint, dass es insgesamt bis zu acht Wochen dauern kann, bis das mittelalterliche Getränk fertig ist.

+ Hat den Dreh raus: Kelvin Kalvus, Meister der Kugeljonglage. © Kegler

Hayner Burgfest in Dreieich – Viele kommen in mittelalterlicher Kleidung

Zum Hayner Burgfest gehört es natürlich dazu, in passender Kleidung zu erscheinen. So hat auch eine Gruppe um den Templer Abelin von Wanebach Gewänder aus dem 15. Jahrhundert angelegt. „Wir sind im Sommer jedes Wochenende auf Mittelalterfesten unterwegs und lagern auch“, sagt der Butzbacher, der Stammgast in Dreieichenhain ist. „Das Ambiente hier ist einfach perfekt und es ist wirklich gut besucht.“

+ Ließen sich gerne streicheln: Ludwig Bär war mit seinem Ziegengespann angereist. © Kegler

Mittelalter-Rockband Schelmish tritt in neuer Besetzung auf

Am Samstagabend wird es dann im Burggarten krachend voll, als ein musikalisches Erdbeben Dreieichenhain erschüttert. Die längst aufgelöste Mittelalter-Rockband Schelmish tritt mit einer neuen Besetzung auf der Freilichtbühne auf und sorgt bei den Fans für ein Feuerwerk der Gefühle. „Unsere letzte Mittelaltershow ist zehn Jahre her und wir haben jetzt nur drei Tage geprobt“, beschreibt Frontmann Dextro die Wiederauferstehung der Schelme.

+ Wiederauferstehung: Schelmish2.0 rockten am Abend die Freilichtbühne. © Kegler

Ein überaus positives Zwischenfazit zieht auch Roger Heil von der Kultur-Gesellschaft Hayner Vereine am Abend des zweiten Festtages: „Die Leute kommen immer wieder nach Dreieichenhain und die Stimmung ist super.“ Bei den vielen Programmpunkten der Spielleute, Jongleure, Musikanten und Artisten kann er selbst kaum noch den Überblick behalten und meint: „Das ist wirklich außergewöhnlich und ich glaube, so viele Aktivitäten bietet kein anderes Mittelalterfest in Deutschland.“ (Moritz Kegler)

Die Burgfestspiele Dreieichenhain, die am 13. August, zu Ende gegangen sind, melden einen Rekord. 28.500 Besucher kamen zu den 42 Vorstellungen, die Platzausnutzung liegt bei 91 Prozent.