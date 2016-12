Gut für die Heilung und die Seele

Pferdesportverein bietet Aktionstag für krebskranke Kinder

+ © Sauda Martina Bacher führt ihr Pferd Amarillo, auf dem die neunjährige Lena Platz genommen hat. © Sauda

Dreieich - Patrick strahlt vor Freude. Der Junge aus Eschborn sitzt hoch zu Ross und dreht auf dem Außengelände des Pferdesportvereins Dreieichenhain (PSV) einige Runden. „Bewegung tut ihm gut“, sagt Patricks Mutter und schaut zu Pferd und Kind.

„Im Alter von eineinhalb Jahren hat er einen Gehirntumor bekommen“, erzählt sie. Nun ist er neun Jahre alt und zum zweiten Mal macht er bei der Reitaktion für krebskranke Kinder mit, die der Verein in der Vorweihnachtszeit stets organisiert. „Heute sind 14 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren da, die von der Krebsstation der Universitätsklinik in Frankfurt zu uns kommen“, sagt Doris Deutinger, Schatzmeisterin des Pferdesportvereins. Seit drei Jahren bieten die Dreieichenhainer Reiter diese Möglichkeit auf ihrem Gelände Im Haag an. „Das ging anfangs von unserem Vorsitzenden Dr. Andreas Doermer aus“, schildert Deutinger. „Er ist selbst Chirurg im Nordwestkrankenhaus in Frankfurt.“ Organisiert wird das Reiterlebnis für erkrankte Jungen und Mädchen von Dr. Beate Dechamps, die den Kontakt mit der Universitätsklinik jedes Jahr aufs Neue herstellt.

„Wir bieten diese Aktion sehr gerne an“, erklärt die Schatzmeisterin. Zwar geht das Ganze nur einmal im Jahr über die Bühne, „aber es ist sehr, sehr gut für die Heilung, für den Gemütszustand und die Seele der Kinder“. In diesem Jahr war der Verein eher spät dran mit seiner Ankündigung für die Aktion, die sonst rund um den Nikolaustag stattfindet.

Und die Kinder? Lukas findet es gut, dass er an diesem Tag beim PSV sein kann. Der Sechsjährige leidet an Leukämie und „mag Pferde eigentlich nicht so“. Trotzdem ist er Feuer und Flamme. „Ihm geht es auch mehr um das Drumherum“, sagt seine Mutter, die sich darüber freut, dass der Verein dieses Reiterlebnis anbietet, „weil es doch ein Riesenspaß für die Kinder ist“. Auch Lena amüsiert sich prächtig. „Weil sie nur eine Niere hat, soll sie eigentlich nicht reiten“, sagt der Vater der Neunjährigen aus Dieburg. Einmal im Jahr jedoch „geht dieser Mädchentraum für Lena in Erfüllung“.

Bei den Pferden handelt es sich übrigens nicht um eigens ausgebildete Tiere, sondern um ganz normal eingestellte Pferde, die dann auch von den jeweiligen Besitzern geführt werden. Insgesamt sind an diesem Vormittag mehr als 20 Vereinsmitglieder zur Stelle, um zu helfen. „Wir setzten auf ruhige, große, gesetzte Pferde im höheren Alter“, erklärt die Schatzmeisterin.

Doch beim Reiten bleibt es natürlich nicht. Denn danach warten auf alle Teilnehmer, deren Verwandten sowie die Reitfreunde aus Dreieichenhain zahlreiche Leckereien, die in der Vorweihnachtszeit natürlich nicht fehlen dürfen. Auch der Nikolaus lässt es sich – selbst jenseits seines Namenstags – nicht nehmen, auf einen Besuch vorbeizuschauen. „Wir sitzen dann noch eine Weile zusammen, das tut auch dem Zusammenhalt im Verein gut“, findet Deutinger. Beim Pferdesportverein sind zurzeit 49 Mitglieder angemeldet. (es)