Für Landesfinale des spanischen Vorlesewettbewerbs qualifiziert

Realschülerin Vanessa Varga hat sich beim Vorentscheid in Dietzenbach durchgesetzt. Jetzt muss sich die Heinrich-Heine-Schülerin im Mai in Frankfurt beweisen. Welchen Text sie auf Spanisch vorlesen muss, entscheidet das Los.

Dreieich - Eigentlich wollte sie nur ihre Aussprache verbessern, aber dann hat Vanessa Varga sogar den Vorentscheid des spanischen Vorlesewettbewerbs gewonnen. Die Siebtklässlerin an der Heinrich-Heine-Schule hat jetzt sogar die Chance, Hessensiegerin zu werden. Von Paul Dieler

„Leo, leo… ¿qué lees?“ nennt sich der spanische Vorlesewettbewerb, an dem sich die Heinrich-Heine-Schule schon im vergangenen Jahr beteiligt hat. Wer bereits mit der Aussprache des Wettbewerb-Namens hadert, wird noch üben müssen, bis er dasselbe erreicht wie Vanessa Varga. Die Siebtklässlerin gewann am 23. Februar den Vorentscheid in Dietzenbach, zu dem sie zusammen mit dem schulintern Zweitplatzierten Simon Joswig gefahren ist. Damit hat Varga ihr Ticket für das Finale am 11. Mai in Frankfurt gelöst – und kann nun sogar Hessensiegerin werden.

Die Realschülerin der Klasse R7a hat selbst nicht damit gerechnet, den Vorentscheid zu gewinnen. „Ich dachte, dass die Erfahrung aufregend sein würde und ich besser in der Aussprache werde“, sagt Vanessa. Zum Wettbewerb kam sie durch ihre Spanisch- und Deutschlehrerin Carolin Kohl. Der fiel die engagierte Schülerin im Unterricht wegen ihrer interessierten Haltung und sorgfältigen Arbeitsweise auf. Daraufhin sprach die Studienrätin, die für die Koordination des Vorlesewettbewerbs zuständig ist, Vanessa an, die sofort spontan einwilligte.

Einen kleinen Vorteil hat die Schülerin, wie sie zugibt: Ihre beste Freundin ist Spanierin und hat ihr tatkräftig geholfen. „Ich konnte sie immer fragen, falls ich nicht wusste, wie ein Wort ausgesprochen wird“, erzählt die Siebtklässlerin. Trotz der intensiven Vorbereitung war sie natürlich ein bisschen aufgeregt. Was das Finale angeht, überwiegt bei der Spanischbegeisterten jedoch die Spannung. An einen Sieg möchte sie derzeit aber nicht denken: „Noch habe ich nicht gewonnen.“

Initiiert wird der Wettbewerb vom Deutschen Spanischlehrerverband Hessen, der im Vorfeld die Texte auswählt. Der Schauplatz für das Finale ist das spanische Kulturinstitut „Instituto Cervantes“ in Frankfurt, an dem sich die Spanischlehrer der teilnehmenden Schulen zur Vorbereitung getroffen haben. Das sei auch für den Fachbereich Spanisch nützlich: „Dadurch war es möglich, sich mit den Lehrern anderer Schulen auszutauschen und neue Ideen und Anregungen für die Gestaltung des schuleigenen Wettbewerbs wie des Unterrichts zu erhalten“, erklärt Lehrerin Kohl.

OP auf der Buchmesse in Frankfurt: Bilder Zur Fotostrecke

Die gezielte Vorbereitung von Vanessa im Unterricht half auch ihren Mitschülern. Dadurch, dass die anderen Jugendlichen im Spanisch-Kurs vermehrt laut vorlesen, achten sie mehr auf die korrekte Wiedergabe der Wörter und üben das sinnbetonte Lesen. Das Fach Spanisch ist an der Heine-Schule freiwillig und kann ab der sechsten oder der neunten Klasse hinzugewählt werden. Die zweite Fremdsprache ist im Realschulzweig im Gegensatz zum Gymnasialzweig ebenfalls freiwillig. Der Vorlesewettbewerb richtet sich an Anfänger mit Sprachniveau A1, ist also offen für alle Schüler, die im ersten Jahr Spanisch lernen. In welcher Jahrgangsstufe sie begonnen haben und ob sie den Real- oder Gymnasialschulzweig besuchen, spielt keine Rolle. Die zu lesenden Texte werden per Losverfahren ermittelt, auf dem Anfängerniveau sind es meistens vereinfachte Auszüge aus Lehrbüchern.

Noch vor dem Hessenfinale plant Lehrerin Carolin Kohl bereits, dass sie den Neuntklässlern – die Spanisch als dritte Fremdsprache gewählt haben – und auch Schülern der nächsthöheren Lernstufe A2 die Teilnahme am Vorlesewettbewerb ermöglichen möchte. Es müsste also für Vanessa Varga nicht die einzige Teilnahme bleiben.