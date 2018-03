Heinrich-Heine-Schule: Keine Schüler mehr abweisen

Dreieich - Die Heinrich-Heine-Schule (HHS) begrüßt die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Kreises Offenbach. Dieser sieht einige einschneidende Maßnahmen vor, die Auswirkungen auf die gesamte Schullandschaft in der Region haben werden.

Sigrid Harnischfeger, Direktorin der Europaschule in Sprendlingen, bezeichnet diese Entwicklung als absolut positiv: „Wir freuen uns als Schule über die Entscheidung des Kreises.“ Allein die Erhöhung der Mehrzügigkeit von sechs auf sieben Klassen an der HHS werde dazu führen, dass schon ab dem kommenden Schuljahr 2018/2019 im Gymnasialzweig keine Schüler mehr abgelehnt werden müssten.

Der Begriff „Mehrzügigkeit“ beschreibt, wie viele Klassen es an einer Schule pro Jahrgangsstufe geben kann. Mit dieser Erhöhung eröffneten sich an der kooperativen Gesamtschule, die über einen Gymnasialzweig bis zur zehnten Klasse verfügt, neue Möglichkeiten. Die Direktorin berichtet, dass im vergangenen Schuljahr wegen der Entwicklung der Schülerzahlen erstmalig Gymnasiasten, die die HHS gerne besucht hätten, in Richtung Langen abgewiesen werden mussten. Wenn die Heine-Schule künftig aber wieder kleinere Gymnasialklassen bilden könne, käme das auch dem Elternwunsch entgegen: Im Moment gebe es 30 Schüler in den fünften Klassen des Gymnasialzweigs. Harnischfeger: „Künftig rechnen wir wieder mit rund 25 Kindern und Jugendlichen.“

Wobei die Schule auch die Förderung leistungsstärkerer Kinder und Jugendliche im Blick habe. Die HHS habe sich als vom hessischen Kultusministerium zertifizierte „Gütesiegelschule Hochbegabung“ der besonderen Förderung überdurchschnittlich begabter Schüler verpflichtet: „Auch diesem Bereich werden wir künftig wieder mehr Aufmerksamkeit schenken können“, freut sich die Direktorin.

Abschlussfeier der Heinrich-Heine-Schule in Dreieich Zur Fotostrecke

Kleinere Klassen als Grundlage für einen guten Unterricht berührten auch eine andere Kernkompetenz der HHS. Die hessische Europaschule habe sich unter anderem dazu verpflichtet, allen Schülern wenigstens einmal in ihrer Schullaufbahn die Teilnahme an einem internationalen Projekt zu ermöglichen. „Durch die hohen Schülerzahlen der Vergangenheit war dieses Vorhaben allerdings nicht immer problemlos durchzusetzen“, berichtet Harnischfeger. Austauschprojekte gebe es als Partnerbesuche in Schulen zwischen England, Spanien, Frankreich, Tschechien und Israel. „Künftig wird es wieder möglich sein, alle aufgrund einer erleichterten Organisation in den vielfältigen Europaprojekten zu berücksichtigen“, so die Schulleiterin.

„Wird der Schulentwicklungsplan in dieser Form realisiert, dann wird unser Gymnasialzweig schon ab dem kommenden Schuljahr davon profitieren“, führt sie weiter aus. Und das sei letztlich im Interesse der Schüler und ihrer Eltern. (hok)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa