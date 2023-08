Hengstbach-Anwohner fordern Hilfe von der Stadt

Immer wieder Hochwasser-Schäden

+ © privat Treibgut nahe der Theisenmühle: Äste, Laub und Gestrüpp verfangen sich im Freibadzaun und stauen das Wasser, das sich dann seinen Weg zum Wohnhaus sucht. © privat

Immer wieder leiden die Anwohner des Hengstbaches in Dreieich unter Hochwasser. Beim Sommerstammtisch der Grünen wird gefordert, dass die Stadt endlich aktiv wird.

Dreieich – „Wenn die App des Wetterdienstes eine Warnung schickt, werden wir nervös.“ So beschreibt Familie Wängler aus der Tempelstraße ihre Gefühlslage vor einem angekündigten Gewitter. Oder noch schlimmer: Starkregen. Und vielen anderen Anwohnern des Hengstbachs geht es genauso. „Die Situation ist dann sehr angespannt. Die ganze Straße bereitet sich vor, wenn ein Unwetter vorhergesagt ist“, sagt Jessica Döhnert aus der Moselstraße. Der Hengstbach, normalerweise ein friedlich vor sich hin plätscherndes Rinnsal, entfaltet bei Starkregen eine ungeheure Wucht, flutet Keller und auch Wohnungen.

Verbesserungsvorschläge

Das Ehepaar Wängler und die junge Frau gehören zu den Anwohnern, die beim Sommer-Stammtisch der Grünen von ihren Erfahrungen berichten – und ihre Erwartung zum Ausdruck bringen, dass die Stadt endlich aktiv wird, um ihre Bürger vor Hochwasser zu schützen. Zehn Anwohner, die allermeisten aus Sprendlingen, sind gekommen, um die Lage aus ihrer Sicht zu schildern. Sie nutzen den Abend nicht nur, um Kritik an der Passivität der Stadt zu üben. Sie haben auch konkrete Verbesserungsvorschläge.

„Bei jedem starken Regen steht unser Garten komplett unter Wasser, das dann bis zum Haus läuft“, sagt eine Anwohnerin der Ludwigstraße. Sie regt an, den trocken gelegten Maria-Hall-Weiher nahe des Freibads zu einer großen Zisterne zu machen. Zudem könnte unter dem Parkplatz des Schwimmbads ein Pufferspeicher angelegt werden. Die Frau hat das Gefühl, „dass rund um Dreieich alle was tun, nur hier passiert überhaupt nichts“. Ein Leidensgenosse aus der Tempelstraße schlägt den Bau von Staustufen vor, „damit das Wasser nicht auf einmal kommt“.

Garten wird zum Teich

Jessica Döhnert erzählt vom Hausbau in der Moselstraße 2021. Man habe auf einen Keller verzichtet und an der Front und seitlich Mauern zum Schutz hochgezogen. Half aber nichts. Ein Starkregenereignis kurz vor dem geplanten Einzug verwandelte den Garten, in dem schon ein Landschaftsbauer an der Arbeit war, in einen riesigen Teich. Das Wasser sei ins Haus eingedrungen, im Erdgeschoss habe man die Fliesen austauschen müssen. Über Wochen seien Trocknungsgeräte im Einsatz gewesen – „und unser Einzug hat sich verzögert“.

Auch bei Regina Liederbach ist die schmutzige Brühe schon mehrfach ins Haus gelaufen. Sie ist – wie die meisten anderen Teilnehmer auch – überzeugt davon, dass die Kanalisation nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt. „Das Wasser schießt durch die Gullys wie aus einem Springbrunnen.“ Es werde immer mehr gebaut und verdichtet. „Da muss auch bei der Kanalisation was passieren“, fordert Liederbach.

Zudem müssten die Sinkkästen wie auch das Bachbett häufiger gereinigt werden. Der Hengstbach werde nur einmal jährlich von Unrat befreit. Bei mehreren Starkregenereignissen wie 2021 könne sich jeder vorstellen, dass es mit einer einmaligen Säuberung nicht getan ist.

Besonders schlimm erwischt

Diverse Sicherheitsvorkehrungen haben die Bewohnern der Theisenmühle getroffen. Sie hat es 2021 besonders schlimm erwischt. Die Wohnungen im Erdgeschoss standen gleich mehrfach unter Wasser. Der Gesamtschaden am Gebäude – ohne die zerstörten Einrichtungen – belief sich auf 350000 Euro. „Die wurden zwar von der Versicherung übernommen, aber wir wissen nicht, wie lange noch“, sagt Miteigentümer Vincent Krobisch. Bis heute seien nicht sämtliche Schäden behoben.

Man habe der Stadt eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt, zum Beispiel das Ausbaggern des verschlammten Seerosenweihers, damit er als Überflutungsbecken genutzt werden kann. „Die haben sich alles angehört – und dann kam nichts.“ Nicht mal das Versetzen des Zauns am Freibad, in dem sich Treibgut und in der Folge Wasser staut, das dann Richtung Theisenmühle läuft, sei ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Vom Verhalten der Stadt, das wird überdeutlich, sind alle enttäuscht. „Die Stadt sagt immer nur, wir haben kein Personal. Das ist inakzeptabel“, meint Arno Fink aus der Eisenbahnstraße. Jedes Hochwasser führe zu einer Wertminderung der Immobilien. Aus Sicht von Familie Wängler ist das Verhalten der Stadt fahrlässig. Ihr Keller war schon komplett geflutet.

Auch den Grünen dauert alles viel zu lang. Sie sind in der Beziehung seit geraumer Zeit am Ball und versuchen, den Magistrat vor allem in Person des zuständigen Dezernenten, das ist Erster Stadtrat Markus Heller, in die Pflicht zu nehmen. „Es geht nicht nur um Hab und Gut, sondern auch um Leib und Leben“, so Fraktionssprecher Roland Kreyscher. Der Stadt obliege die Gefahrenabwehr. Es sei zwar richtig, dass es ein durchgängiges Konzept zum Hochwasserschutz brauche, aber das werde Jahre dauern. Zumal im Rathaus gebetsmühlenartig auf Personalnot hingewiesen werde. Einzelne Maßnahmen, so Kreyscher, seien aber vorher denkbar.

Forderung nach Bürgerversammlung

Seine Kollegen und er versichern, sich für eine Bürgerversammlung stark zu machen. Müssten sie eigentlich nicht. Denn es gibt einen verabschiedeten interfraktionellen Antrag von 2021, der genau das beinhaltet. Ein Termin lässt aber bis heute auf sich warten. Auch den Anwohnern reißt langsam der Geduldsfaden. Sie erwägen die Gründung einer Initiative, um gemeinsam mehr Druck machen zu können.

Kleine Lichtblicke: Für den Herbst wird die Starkregengefährdungskarte als Datengrundlage für eine umfassende Planung erwartet. Die Kosten übernimmt das Land. Und die Stadt hat die Stelle eines Hochwasserschutzmanagers ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum Jahresende. » Angemerkt

Von Frank Mahn