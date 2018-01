Hengstbach-Serie: Von der Mühle zur Ebbelwoi-Kelterei

Die Götzenhainer Mühle um 1930. An ihrer Stelle errichtete Johannes Göckes in den 50ern ein Wohnhaus.

Dreieich - Der Hengstbach verbindet alle Dreieicher Stadtteile. An seinen Ufern klapperten früher sechs Mühlen. Wir stellen sie in einer Serie – basierend auf den Nachforschungen von Helmut Keim – der Reihe nach vor. Den Anfang macht die älteste: die Götzenhainer Mühle.

In der Frühzeit entstanden entlang des Hengstbachs ab Götzenhain bis kurz vor Sprendlingen sechs Mühlen. Die erste wurde um die Jahrtausendwende errichtet, also in der Zeit, als auch die Hayner Burg gebaut wurde. Der damalige Gebietsverwalter, Eberhard Waro von Hagen zu Münzenberg, wurde um die Jahrtausendwende von König Ludwig II. als Landvogt eingesetzt und erkannte die Wichtigkeit der Mühlen. Aber auch unter der Falkensteiner-Dynastie ab 1250 und der Herrschaft der Grafen von Isenburg ab 1420 entstanden weitere Mühle. Die erste Mühle von der Quelle des Hengstbaches her war die um 1420 erwähnte Götzenhainer Mühle. Ob sie schon während der Falkensteiner Zeit oder erst ab der Isenburger Zeit in Betrieb genommen wurde, ist nicht bekannt. Ihr erster Besitzer hieß Paul Gerhardt, weshalb die Götzenhainer von der „Gerhardtsmühle“ sprachen. Der dazu gehörende Gerhardswoog, ein Kleeweiher, war ein Reservebehälter für den Mühlsee. 1574 wurde der dem Mühlweiher vorgelagerte Kleeweiher noch Gerhards Wogk oder Gerhards Wögth genannt.

1497 hieß die Götzenhainer Mühle im Ort die „Obern Mühle“ – die nahe Kreuzmühle analog die „Untere Mühle“. Bereits in den Jahren 1484 und 1497 wurde Heinze Nuckel als Müller genannt, wohl als Nachfolger von Paul Gerhardt. 1532 heißt es in alten Unterlagen, es wurde „den zaun ame Gerhadswogk gemacht“ – also ein Zaun aufgestellt, denn 1501 wurden 200 Hechte im Gerhardswoog eingesetzt. Die Mühle war viele Jahre im Nuckel’chen Besitz. Das änderte sich erst 60 Jahre später: Genannt wurde der Müller Hans Dreutel, man sprach von der „Dreutelsmühle“. Offenbar musste dieser des Öfteren bei dem Isenburger Grafen in Birstein zum Rapport antreten. Als er um 1559 wieder einmal in Birstein weilte, brannte die Mühle ab und musste neu errichtet werden.

Der Aufbau zog sich bis 1561 in die Länge. Wegen des Brands kam ihm der Graf von Isenburg wohltätig entgegen: So musste der Müller weniger Korneinnahmen als üblich abgeben. 1559 heißt es: „6 mtr. von der Muln, wiewohl er solt geben 8 mtr., so ist ihme die mul abgebrannt, die nacht wie er zu Birstein war“. Wie Heimatforscher Helmut Keim herausfand, tauchte der Name Dreutel nur in der Einwohnerliste von Kelsterbach auf, dem damaligen isenburgischen Dorf. Wie lange Hans Dreutel die Mühle betrieb, ist nicht bekannt.

Über die Zeit im 30-jährigen Krieg (1618 bis 1648) gibt es über die Besitzer der Mühle keine Informationen. Nach dem Krieg war die Mühle weiter in Betrieb und der um 1650 geborene Johann Georg Wildhirt ist als Müller zu Götzenhain erwähnt. Ihm folgte sein 1675 geborener Sohn Anthony Wildhirt. 1670 wurde der Müller Johann Georg Willer geboren und Joseph Becker, ebenfalls Müller zu Götzenhain, lebte vom 1722 bis 1771. Wie lange er die Mühle betrieb, ist nicht bekannt.

Bereits um 1725 kam der Müller Johann Nicolaus Engel aus Pfungstadt nach Götzenhain. Sein erster Sohn, Johann Christoph Engel, übernahm später die Götzenhainer Mühle. Der zweite Sohn, Wilhelm Ernst Engel, wurde 1784 auf der Kreuzmühle geboren und war bis zu seinem Tod 1868 Müller der Götzenhainer Mühle. Nach seinem Ableben ging die Mühle an seinen 1819 geborenen Sohn Johann Georg Engel. Dessen Nachkomme Johann Christoph Engel II. betrieb die Mühle ab 1903 bis zu seinem Tod 1917. Danach ging die Mühle in den Besitz seines Enkels Johann Georg Lenhardt jr. über, der sie 1928 komplett erneuerte. Mit dem Tod von Christoph Engel II. im Jahr 1931 ging die lange Tradition der Götzenhainer Mühle jedoch zu Ende.

Danach übernahm der Schwiegersohn von Johann Georg Lenhardt XI., Johannes Göckes die alte Mühle. Er betrieb sie nicht mehr, aber lebte dort mit Lenhardts Tochter Marie, die er 1952 geheiratet hatte. Göckes legte 1954 das alte Fachwerkgebäude nieder und errichtete an der Stelle ein modernes Wohnhaus. Er verlegte sich auf das Keltern von Apfelwein und betrieb einen Weinhandel. Johannes Göckes, 1922 geboren, verstarb 69-jährig im Jahr 1991, seine Frau Marie im Jahr 2005.

Der Abfluss des Mühlweihers, der einst das Mühlrad angetrieben hat, ist zugeschüttet worden. Hinter dem Gebäude wurde ein Rückhaltebecken angelegt, um Hochwasser vorzubeugen. Ein Überbleibsel wird aber noch rege genutzt: In dem angestauten Mühlweiher schwimmen heute die Fische des Angelvereins Götzenhain, die auch beim traditionellen Forellenessen am Maifeiertag auf die Teller kommen.

Die nächste Folge unserer Serie widmet sich der Bergmühle.