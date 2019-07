Junge aus Dreieich in Spanien tot aufgefunden

An der spanischen Mittelmeerküste ist ein 17-jähriger Jugendlicher aus Dreieich tot aufgefunden worden.

Dreieich – Das hat Henry Faltin, Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen, auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Die Offenbacher Kripo ist darüber von ihren Kollegen in Barcelona informiert worden. Zur Ursache kann Faltin nichts sagen.

Die Umstände, die zum Tod des Heranwachsenden geführt haben, würden von den spanischen Behörden ermittelt, so der Sprecher. Die Nachricht, dass ein Jugendlicher aus Dreieich in Spanien ums Leben gekommen sei, hatte zuvor in sozialen Netzwerken wie Facebook die Runde gemacht. Der Polizei in Offenbach lag eine Vermisstenanzeige vor.

Von Frank Mahn

