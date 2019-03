Höherer Eintritt ins Abenteuerland

Dreieich – Sie sind beliebt und deshalb regelmäßig ausgebucht. Die Ferienspiele auf der Farm der Dreieichhörnchen im Sprendlinger Reuterpfad sind wie eine Reise in ein Abenteuerland und nicht zuletzt so begehrt, weil Tiere eine große Rolle spielen. Von Frank Mahn

Auch 2019 wird der Förderverein insgesamt neun Wochen anbieten, allerdings müssen die Eltern tiefer in die Tasche greifen. Nach Angaben des Vorstands hat kein Weg an einer Gebührenerhöhung vorbeigeführt. Die Verantwortlichen haben sich diesen Schritt nicht leicht gemacht. Nach langer und kontroverser Abwägung habe man sich dazu entschieden, die Teilnahmegebühren „deutlich anzuheben“, teilt der Verein auf seiner Homepage mit. Die Erhöhung greift bereits für die Osterferien. „Zwar sind wir nicht in den roten Zahlen, aber die Ferienspiele binden immer mehr finanzielle und personelle Ressourcen“, erläutert Schriftführerin Bärbel Debold im Gespräch mit der Redaktion.

In den vergangenen Wochen hatte der Vorstand Einnahmen und Ausgaben bei den Ferienspielen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien gründlich unter die Lupe genommen. Dabei bestätigte sich die Vermutung des fünfköpfigen Führungsteams: Die Finanzierung durch die Beiträge der Teilnehmer ist ungenügend. Außerdem stellte sich heraus, dass das bisherige Rabattsystem bei Mitgliedschaft ein Verlustgeschäft ist.

Um die Ferienspiele anbieten zu können, sei der gemeinnützig arbeitende Verein auf höhere Gebühren angewiesen, so Debold. Denn: „Was wir hier drauflegen, fehlt in der Folge im wichtigsten Bereich unserer Einrichtung, nämlich dem offenen Angebot für alle Kinder.“ Deshalb ziehen die Preise an. Die Erhöhung beträgt bei jedem Tarif zirka 20 Euro. Für eine Woche (inklusive vegetarischer Verpflegung) zahlen Mitglieder künftig für ein Kind 120 Euro, für zwei Kinder 210 und bei dreien sind es 280 Euro. Eltern, die dem Verein nicht angehören, sind bei dieser Staffelung mit 160, 280 oder 370 Euro dabei. Für die Osterferien sind die Preise niedriger, weil in jeder Woche ein Feiertag ist.

Es gibt eine Ausnahme: Der Vorstand hat beschlossen, dass in jeder Ferienspielwoche eine begrenzte Anzahl von bezuschussten Plätzen (Sozialplätze) zur Verfügung steht. „Auf diese Weise wollen wir auch Kindern aus wirtschaftlich schwächer aufgestellten Familien die Möglichkeit der Teilhabe an unserem Ferienspielerlebnis geben“, heißt es.

Fotos: Ferienspiele Babenhausen zu Gast im Freibad Zur Fotostrecke

Das Führungsteam hofft, dass die Eltern die Gründe für die Anhebung nachvollziehen können. Auch vor dem Hintergrund, dass die Ferienspiele im Vergleich zu anderen Freizeitangeboten eine besondere pädagogische Qualität haben. Die Mischung aus Kinderbauernhof und Abenteuerspielplatz garantiert spannende Stunden in der Natur. Auf der Farm sind Ponys, Schafe, Katzen, Laufenten, Kaninchen, Meerschweinchen und Hühner zu Hause – der Umgang mit Tieren ist ein wesentlicher Aspekt des Konzepts. Ein weiterer ist das handwerkliche Arbeiten. Die Dreieichhörnchen wollen Bildungserlebnisse vermitteln und Kinder nicht nur betreuen und aufbewahren. Es kommt schon mal vor, dass Kids fragend aus der Wäsche gucken, wenn Pommes gemacht werden sollen und der Betreuer mit einem Sack Kartoffeln daherkommt.

In jeder Ferienspielwoche bietet der Verein 55 Plätze an. Eltern können ihre Kinder für eine oder für zwei Wochen anmelden. Zielgruppe sind Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren. Jede Woche steht unter einem bestimmten Motto, die in Kürze festgelegt werden. Dazwischen bleibt immer noch Zeit zum freien Spielen und zum Knüpfen von Freundschaften.

Infos und Anmeldung: dreieichhoernchen.de