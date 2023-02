Hoffnung für lärmgeplagte Anwohner

Von: Nicole Jost

Tempo 80 gibt’s schon länger, aber es gilt nur nachts. Die Belastung durch den Lärm würde sich für viele Anwohner in Dreieichenhain deutlich reduzieren, entfiele die zeitliche Beschränkung. © strohfeldt

Für viele Anwohner von Dreieichenhain ist die Belastung durch den Lärm der A 661 hoch. Seit dem Bau der Lärmschutzwand für die Bewohner im Sprendlinger Heckenborn 2015 hat sich der Schall erheblich verstärkt, die 2017 von Hessen Mobil montierten Stahlleitplanken haben das Problem weiter verschärft. Nun gibt es neue Hoffnung.

Dreieich - Seit 2015 setzt sich eine Bürgerinitiative dafür ein, dass es leiser wird. Der Wunsch nach einer Lärmschutzwand auf Dreieichenhainer Seite ist vom Land Hessen früh abgelehnt worden. Die Anwohner um BI-Sprecher Bernd Neitzel fordern schon lange, die zwischen 22 Uhr und sechs Uhr geltende Tempobegrenzung von 80 Stundenkilometern auf den Tag auszuweiten. „Ohne auf die Uhr zu schauen kann ich sagen, wann es sechs Uhr ist. Denn dann wird der Lärm mit einem Schlag deutlich lauter“, schildert Neitzel.

Einstimmig verabschiedet

Seine Mitstreiter und er schöpfen jetzt aber neue Hoffnung: Mitte Dezember hat die Stadtverordnetenversammlung einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der die Kommunalpolitiker die Forderung der Anwohner der A 661 nach einem ganztägigen Tempolimit unterstützen. In dem Papier an die Bundesautobahngesellschaft und das Fernstraßen-Bundesamt fordert die Stadt alle zuständigen Stellen dazu auf, schnellstmöglich und kostengünstig dafür zu sorgen, dass die Anwohner der Autobahn ganztägig geringerem Lärm ausgesetzt sind. Seit Jahren hat die Stadt immer wieder erfolglos versucht, eine Reduzierung des Lärms durch bauliche beziehungsweise straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zu erreichen. „Daher unterstützen die städtischen Gremien die eigenen Bemühungen der Anwohner der A 661“, steht abschließend in der Resolution.

„Für uns ist es ein gutes Zeichen, dass die Politik mit dieser Resolution hinter uns steht“, sagt Bernd Neitzel. In der Vergangenheit hätten Anwohner aus verschiedenen betroffenen Straßen in Dreieichenhain an die Autobahn GmbH geschrieben, die als Nachfolgerin von Hessen Mobil für die A 661 zuständig ist. Meist hätten sie nur „knatschige Antworten“ bekommen. „Wir haben mit verschiedenen Verwaltungsjuristen gesprochen, die uns erklärten, dass die Politik bei diesen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielt“, erläutert der Dreieichenhainer Anwohner weiter. Aus diesem Grund sei es gut und wichtig, dass es jetzt dieses einstimmige Signal aus der Stadtverordnetenversammlung gebe.

Entlastung durch Tempo 80

Eine Begrenzung auf 80 Stundenkilometer würde eine erhebliche Lärmminderung und damit Entlastung für die Anwohner bringen. „Die Geräusche entstehen zwischen den Reifen und der Fahrbahn. Wenn ein Autofahrer die betreffenden drei Kilometer Streckenabschnitt mit 80 statt 130 Stundenkilometern unterwegs ist, dann dauert die Fahrt gut 52 Sekunden länger. 52 Sekunden gegen die Lärmbelastung eines ganzen Stadtteils“, stellt Neitzel gegenüber. Die in Deutschland gültigen Grenzwerte für die Lärmbelastung werden in Dreieichenhain erreicht. „Wir setzen aber besonders auf den Ermessensspielraum, den die Behörden bei der Ausweitung des Tempolimits zum Schutz der Anwohner haben“, betont Bernd Neitzel.

Mit Bürgermeister Martin Burlon ist besprochen, dass die Stadt beim Fernstraßen-Bundesamt vorspricht, um mit den Verantwortlichen einen Erörterungstermin für Dreieich zu vereinbaren. „Wir müssen es wohl immer wieder sehr deutlich machen: Es gibt in Dreieichenhain keine einzelnen Querulanten, die sich aufregen. Es sind sehr viele Menschen, die von dem krank machenden Lärm belastet sind“, erklärt Bernd Neitzel.

Bürgermeister Martin Burlon hat das Thema Lärmschutz an der A661 auf dem Schirm: „Ich werde mich mit dem Fernstraßen-Bundesamt in Verbindung setzen, aber mich auch an die Bundesautobahngesellschaft wenden“, erläutert der Rathauschef. Zweitere hatte kürzlich verkündet, dass die Autobahn auf dem Abschnitt zwischen Neu-Isenburg und Langen eine Fahrbahndeckensanierung bekommt. „Wenn das ohnehin geplant ist, ist das ein guter Zeitpunkt, das Thema ,Flüsterasphalt’, der Geräusche schon von der Fahrbahndecke absorbiert, ins Gespräch zu bringen“, kündigt Burlon an.

Bernd Neitzel gibt sich zuversichtlich: „Vielleicht erleben wir es ja, dass es bedeutend ruhiger in Dreieichenhain wird.“

