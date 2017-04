Online-Auftritt mit völlig neuem Guck

Dreieich - Der bisherige Auftritt wirkte angestaubt und machte nicht wirklich Lust, sich länger als notwendig umzusehen. Das ist auch den Verantwortlichen im Rathaus nicht verborgen geblieben, der Relaunch dauerte allerdings länger als gedacht.

Nun ist die Homepage der Stadt endlich im neuen Design und mit besserer Funktionalität an den Start gegangen. Moderner, zeitgemäßer, benutzerfreundlicher: Die Internetseite der Stadt ist nicht wiederzuerkennen. So spielen Fotos eine größere Rolle. Den Besucher von www.dreieich.de begrüßt eine Slideshow mit bekannten Motiven. Doch Optik ist nicht alles. Schnellere Zugriffe auf die gewünschten Informationen bieten unter anderem die neue Strukturierung der Hauptnavigation und die automatische Anordnung von Neuigkeiten auf der Startseite. Fünf Schwerpunktthemen führen Nutzer durch den kompletten Internetauftritt: Leben in Dreieich, Rathaus, Kultur, Wirtschaft und Tourismus. Darüber hinaus zeigt eine sogenannte „Brotkrümelnavigation“ auf jeder Seite an, wo sich der Besucher befindet – bei rund 1 000 Seiten eine wichtige Orientierungshilfe.

Aktiv mit im Boot sind die Vereine. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ihre Angaben selbst zu pflegen. „Damit wollen wir erreichen, dass unsere Datenbank stets auf dem neuesten Stand ist“, sagt Pressesprecherin Sabrina Lutterbach. Wer mit Nachrichten aus dem Rathaus versorgt werden will, kann zum Beispiel einen Newsletter der Wirtschaftsförderung abonnieren. Durch die Neubaugebiete kann sich die Stadt über Bevölkerungszuwachs freuen: Eine Hilfestellung für Neubürger liefert die Rubrik „Willkommen in Dreieich“.

Durch das responsive Webdesign passen sich die Inhalte des Portals unterschiedlichen Endgeräten an – ob Tablet, Smartphone oder Laptop. „Wir wollen so modern und zukunftsorientiert ausgerichtet sein. Gerade die jüngere Generation sitzt selten vor dem PC, sondern nimmt lieber mobile Endgeräte in die Hand“, sagt Bürgermeister Dieter Zimmer.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Dreieich Zur Fotostrecke

Mehr Bedienerfreundlichkeit verspricht die Rubrik „Rathaus online“: Die Nutzer können unter „Was erledige ich wo“ alphabetisch nach Dienstleistungen suchen. Für mehr Übersichtlichkeit sorgt die Bündelung der Links zu den Internetseiten der Bürgerhäuser, Stadtwerke oder Schwimmbäder. Diese finden sich nun am Ende der Startseite. Um die Orientierung generell zu erleichtern, wurde die Suchfunktion verbessert. Außerdem beinhaltet der neue städtische Internetauftritt Schnittstellen zu externen Anwendungen wie dem Hessen-Finder. Dort erhält der Nutzer einen Überblick über zirka 600 landesweit einheitliche Verwaltungsleistungen.

Die Entwicklung der Homepage hat rund 56.000 Euro gekostet. Hinzu kommen jährlich 22.000 Euro für die Wartung und Pflege der Datenbank. Partner ist die Firma Site Park aus Münster. (fm)