Pinscher-Dame sucht ein neues Zuhause

Dreieich - Der Tierschutzverein Artgerecht sucht ein Zuhause für die Pinscher-Dame Cara. Die liebenswerte Hündin wird neun Jahre alt. Doch wer sehe, wie Cara über die Wiese renne, könne das kaum glauben, meint der Tierschutzverein.

Für kleine Hunde wie sie sei das noch kein hohes Alter. Cara ist eine richtige Schmuserin, ihr liebster Platz ist zusammengerollt unter einer Decke. Dabei könne man die zierliche Hundedame leicht übersehen, warnt Artgerecht. Cara ist genügsam und stellt keine hohen Ansprüche. Sie verträgt sich mit anderen Hunden, teilt der Verein mit – „wobei sie an der Leine gerne Größe beweist, soweit das mit vier Kilo Körpergewicht geht.“ Die Hündin kennt Katzen und kleine Kinder und verhält sich souverän in ihrer Gegenwart. Wer Cara ein Zuhause bieten möchte, kann sich an Katrin Rose unter 06103/2002780 oder per Mail an katrin.rose@artgerecht-tierschutz.com wenden. (jrd)