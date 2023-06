Therapeuten auf vier Beinen

Von: Nicole Jost

Streicheleinheiten für Sia: Regina Breuche (rechts) und Inga Augusto lieben den Kontakt zu der ausgebildeten Therapiehündin. Einmal im Monat sind die Vierbeiner in der Tagespflege im Haus Dietrichsroth zu Gast. © Jost

Therapeuten auf vier Pfoten sind im Haus Dietrichsroth in Dreieich im Einsatz. Und die Hunde kommen bei den Senioren sehr gut an.

Dreieich – Sia hat es sich bequem gemacht auf dem Schoß von Regina Breuche. Die fünf Jahre alte Border-Collie-Hündin lässt sich entspannt kraulen. Regina Breuche (84) streichelt die weichen Ohren der Hündin und Inga Augusto (89) lässt sich immer wieder das flauschige Fell am Rücken des Hundes durch die Hände gleiten. „Hunde sind etwas Tolles. Ich hatte mein ganzes Leben lang Boxer“, erzählt Inga Augusto, „die Tiere merken sofort, wenn man es gut mit ihnen meint“, ist die Seniorin sicher, dass sich Sia auf dem Schoß der ihr eigentlich ganz fremden Frau sicher fühlt.

Stars der Tagesbetreuung

Sia und ihr Kollege, Labrador-Rüde Goethe, sind heute die Stars bei der Tagesbetreuung auf der Terrasse des Haus Dietrichsroth. Einmal im Monat bekommt das Senioren- und Pflegeheim der Johanniter in Dreieich Besuch von den vierbeinigen Therapeuten. Die beiden Hunde lassen sich kuscheln, freuen sich, wenn mit ihnen gespielt wird, und geben auch schon mal Pfötchen für ein Leckerli.

Dr. Sabine Beck, Besitzerin von Sia, ist eigentlich Tierärztin. Der tiergestützten Therapie gehört aber schon seit 15 Jahren ihr Herz: Sie hat an der Universität in Gießen eine eineinhalbjährige Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Dienstleistungen absolviert. „Es ist schön, wie viele positive Aspekte in dem Kontakt zwischen dem Hund und den Senioren zutage treten. Die Tiere öffnen die Herzen der alten Menschen“, erfreut sich Sabine Beck an dieser Arbeit. Bei Demenzpatienten kann Sia eine längst vergessen geglaubte Erinnerung an eigene Hunde wecken, oder auch an ganz andere Tierbegegnungen. Im Haus Dietrichsroth lieben es die Menschen, Sia und Goethe einfach nur zu streicheln. „Auch wenn die Menschen den Hund nicht bei sich auf dem Schoß haben wollen, beruhigt es sie, wenn der Hund da ist und einfach nur dabei sitzt“, hat die Besitzerin schon oft beobachtet. Natürlich gibt es Menschen, die es mögen, die Tiere zu streicheln, die sich danach aber an den Haaren auf der Hose stören. Für diesen Fall haben die Hundeführerinnen ganz pragmatisch immer eine Fusselrolle griffbereit.

Für Entspannung sorgen

Selbst bei bettlägerigen Patienten kommen die Hunde zum Einsatz. Atmung und Puls werden ruhiger, wenn der Hund mit im Bett liegt. Bei Menschen mit Spastiken in den Händen kann die Hundezunge sogar für eine richtige Entspannung sorgen und Spastiken lösen.

Die Leiterin der Tagespflege, Monika Zimmermann, ist begeistert von dem pelzigen Besuch: „Alt werden ist ja auch nicht ganz leicht. Man wird nicht mehr so oft in den Arm genommen. Die Hunde schenken körperliche Nähe, unsere Senioren können mit ihnen kuscheln und ich merke, wie unsere Tagesgäste diese Momente mit Goethe und Sia aufsaugen.“ Diese Stunde mit den Hunden, die die Johanniter-Hilfsgemeinschaft Dreieich einmal im Monat für das Haus Dietrichsroth finanziert, sei ein Geschenk für das Haus.

Und was sagen Sia und Goethe zu ihrem Job? Der freundliche Labrador-Rüde ist manchmal noch ein bisschen überschwänglich, aber Frauchen Petra Fischer-Hofmann, selbst examinierte Altenpflegerin, liebt die Zusammenarbeit mit dem Hund und hat Freude an dem Training. Sie achtet sehr darauf, dass Goethe nicht zu wild wird. Border-Collie-Hündin Sia ist schon ein echter Profi. „Die Therapiestunde ist ihr Job. Sie mag es, aber sie ist danach auch müde“, hat Sabine Beck beobachtet. „Heute Nachmittag darf sie wieder übers Feld rennen oder sich beim Agility-Training auspowern“, verrät die Hundebesitzerin.

