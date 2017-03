Hunde vertreiben Einbrecher

Götzenhain - Mit ihrem Gebell vertrieben Hunde in der Nacht zum Sonntag Einbrecher in Götzenhain. Die Täter wollten in ein Einfamilienhaus in der Dietzenbacher Straße einsteigen und waren dazu übers Hoftor geklettert.

Die Vierbeiner im Haus schlugen aber lautstark Alarm, als die Ganoven an der Tür herumhebelten. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Nummer 06103/90300 entgegen. (fm)

