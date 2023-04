Hunderte Heuballen in Flammen: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Von: Sebastian Richter

In Dreieich (Kreis Offenbach) brennen rund 400 Heuballen ab. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Dreieich – Bei einem Großbrand im Kreis Offenbach sind hunderte Heuballen abgebrannt. Der Einsatz der Feuerwehr in der Nähe von Dreieich dauerte die ganze Nacht, verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei am Sonntag (16. April). Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen.

Gemeldet wurde der Brand gegen Mitternacht, wie der Stadtbrandinspektor von Dreieich, Markus Tillmann, gegenüber dem Medienportal 5.vision.news berichtet. Rund 400 Heuballen standen an der Bundesstraße Richtung Rödermark in Brand, so Tillmann. Die Polizei zählt am Sonntagmorgen 350 brennende Heuballen.

Umgehend machte sich die Feuerwehr auf den Weg. Vor Ort angekommen, machten die Einsatzkräfte Brandherde an drei verschiedenen Orten aus. Die Feuerwehr dämmte zunächst das Feuer ein und verhinderte so ein Ausbreiten. Dennoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung – die auch eine Warnmeldung zur Folge hatte. Dann allerdings Entwarnung: Der Qualm der brennenden Heuballen zog weg vom Ortskern.

Brand in Dreieich: Feuerwehr lässt Heuballen abbrennen

Anschließend ließ die Feuerwehr den Brand kontrolliert abbrennen. Dieses Vorgehen sei besser für den Landwirt, erklärt Tillmann. Ansonsten müssten die Einsatzkräfte viele tausend Liter Wasser oder sogar Löschschaum einsetzen. Auch der Landwirt selbst unterstützte die Einsatzkräfte, indem er mit seinen Maschinen die Heuballen auseinanderzog.

Solche Feuer ziehen sich lange hin, bis zum Nachmittag werden die Einsatzkräfte noch vor Ort sein müssen, so der Stadtbrandinspektor. Etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (spr)

