Im grünen Klassenzimmer lernen

Von: Nicole Jost

Viele Ideen für einen naturnahen Schulhof: Schulleiter Ruwen Guggenberger (links) und Schulelternbeirat Kevin Knecht mit einem der Modelle, die die Viertklässler für die Landschaftsarchitekten gebaut haben. © Jost

Die Kinder der vierten Klassen der Grundschule am Hengstbach in Sprendlingen haben genaue Vorstellungen davon, wie ihr Schulhof aussehen könnte. In kleinen Modellen haben sie Sonnensegel gehäkelt, mit Streichholzschachteln Schulgärten angelegt und ein grünes Klassenzimmer entworfen. Die Planung für einen naturnahen Schulhof in Sprendlingen wird konkreter.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr die Gelegenheit hatten, uns mit der Deutschen Umwelthilfe als eine von zehn hessischen Schulen Gedanken um Flächenentsiegelung, Klimafreundlichkeit und Naturschutz zu machen und Pläne für unsere Schule zu erarbeiten, war es jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und in die Entwurfsplanung einzusteigen“, sagt Schulleiter Ruwen Guggenberger. Partizipation ist der Projektgruppe aus Schulleitung und Elternvertretung wichtig, an drei Projekttagen hat die Schulgemeinde zusammengetragen, was sie sich wünscht. Eingebunden sind Schüler, Lehrer und die Betreuung. Bei einer Umfrage wurde deutlich, dass die asphaltierte Fläche kleiner werden soll, die Schüler hätten gerne ein grünes Klassenzimmer und der Hof wird künftig in Aktiv- und Ruhezonen eingeteilt. Zudem entstehen naturnahe Bereiche.

Zusammenarbeit mit Profis

„Wir haben ganz früh den Kreis Offenbach als Schulträger und Koreal als Bewirtschafter der Schule ins Boot geholt. Es gibt ja noch einige geplante Veränderungen und Bauarbeiten auf unserem Gelände, die bei unserem Projekt berücksichtigt werden müssen“, sagt Elternbeiratssprecher Kevin Knecht. Derzeit ist ein Landschaftsarchitekt mit einer Entwurfsplanung und einer Kostenschätzung beauftragt. Ende September sollen Ergebnisse präsentiert werden.

Die Schule arbeitet mit Profis zusammen. Roland Seeger von der Forschungsstelle für Frei- und Spielraumgestaltung schätzt die Kosten für einen kompletten Umbau auf rund 1,2 Millionen Euro. „Bei dieser Summe wird natürlich klar, dass wir nicht alles auf einmal starten können. Um die Motivation bei den Schülern und der ganzen Schulgemeinde hochzuhalten, soll aber schon bald eine Grünzone hinter dem Haus zwei eingerichtet werden“, kündigt Guggenberger an. Geplant ist eine Schmetterlingswiese mit Disteln und Totholz für Insekten. Während der Projekttage ist bereits eine Umzäunung für einzelne Grünbereiche auf dem Hof entstanden, die die Pflanzen vor zu viel Belastung durch spielende Kinder schützen soll.

Ballspielzone mit Gummimatten

Ein Teil der Asphaltierung auf dem Hof bleibt für die Verkehrserziehung erhalten. Im vorderen Bereich könnte eine aktive Ballspielzone entstehen, die mit Gummimatten weniger Verletzungsrisiko birgt. „Denkbar ist hier, das müssen wir noch mit der Stadt besprechen, dass dieses Areal, auch nachmittags bespielbar ist und damit den Kindern und Jugendlichen in Sprendlingen zugänglich wäre“, hofft Guggenberger auch auf eine vielfältige Nutzbarkeit solcher Spielareale.

Wenn der Vorentwurf des Architekten da ist, der übrigens mit Mitteln aus dem Dreieicher Weihnachtskalender finanziert werden kann, will das Team sich um den Zeitplan und die Finanzierung kümmern. „Wir wünschen uns einen Schirmherrn für das Projekt und brauchen den Kreis Offenbach auch für die Vorfinanzierung der Umgestaltung“, sagt Knecht. Grundsätzlich soll der Kreis finanziell aber nicht mit dem Umbau belastet werden. „Wir hoffen, dass wir ausreichend Geld über große Stiftungen generieren können. Wir haben die Deutsche Umwelthilfe im Rücken und sind auch ein Pilotprojekt für Hessen“, ist Ruwen Guggenberger optimistisch, dass die Umgestaltung in den kommenden zwei, drei Jahren realisiert werden kann.

