„Infoveranstaltung“ der Telekom

Zum Glasfaserausbau in Dreieich gibt es noch viele Fragen. Dazu hat die Telekom eine Infoveranstaltung im Bürgerhaus organisiert. © Michael Krüger (Archiv)

Der erste Beitrag aus den Publikum bei der Veranstaltung der Telekom zum Glasfaserausbau in Dreieich lässt tief blicken. „Sie sind jetzt also wirklich von der Telekom?“, fragt eine Frau. „Ja, natürlich“, entgegnet Marcel Netzel, Regionalmanager des Unternehmens. Falls ihn die Frage erstaunt, lässt er es sich nicht anmerken. Worauf sie mit hoher Wahrscheinlichkeit abzielt, wird im weiteren Verlauf des Abends deutlich.

Dreieich - Den hat das DAX-Unternehmen als Informationsveranstaltung zum Thema Glasfaser-Ausbau deklariert, tatsächlich hat er über weite Strecken den Charakter einer Kaffeefahrt. Die Veranstaltung beginnt schon einigermaßen unruhig, denn die Plätze im kleinen Saal des Bürgerhauses reichen nicht aus. Eine Trennwand wird beiseite geschoben, weitere Stühle werden herangeschafft, sodass keiner der rund 220 Interessierten stehen muss. Als „Gast“ begrüßt auch Bürgermeister Martin Burlon die Besucher und erläutert kurz, warum der Magistrat sich für die Telekom entschieden hat. Das Unternehmen habe sich als einziger Anbieter bereit erklärt, Dreieich flächendeckend auszubauen. Dazu habe man eine schriftliche Vereinbarung getroffen, so der Rathauschef, der aber betont: „Es handelt sich um ein Angebot an die Bürger.“ Soll heißen: Es besteht – natürlich – kein Anschlusszwang. Wer nicht wechseln möchte, kann bei seinem bisherigen Anbieter bleiben.

Dass anderslautende Gerüchte in Dreieich die Runde machen, ist auch „autorisierten Beratern“, wie Netzel sie nennt, geschuldet. Das sind Mitarbeiter eines Vertriebspartners der Telekom, die von Haustür zu Haustür ziehen, um für Glasfaser zu werben – und für den Abschluss eines Tarifvertrags mit der Telekom. Der Redaktion sind mehrere Fälle bekannt, in denen solche Berater Leuten erzählt haben, ihr Internetanschluss werde demnächst gekappt. Mit einem Telekom-Tarif seien sie auf der sicheren Seite. Da darf sich niemand wundern, wenn die Menschen misstrauisch werden.

Ein Besucher schildert eine solche Situation und klagt über unterschiedliche Auskünfte. Ihm gegenüber habe ein Werber behauptet, einen kostenlosen Anschluss gebe es nur in Verbindung mit einem Zwei-Jahres-Vertrag. Gegenüber seinem Nachbarn sei die Aussage eine andere gewesen. Da sei es ohne gegangen. Es bestehe keine Verpflichtung, einen Tarif der Telekom zu buchen, heißt es daraufhin vom Podium. Aber. „Kupferkabel ist gut, aber endlich“, sagt Netzel. Glasfaser sei die Technologie der Zukunft, die „in einem ersten Schritt“ eine Bandbreite bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermögliche. Zudem benötige man keinen Kabelanschluss mehr, so der Regionalmanager.

Einiges von dem, was im Laufe des Abends gesprochen wird, ist in den hinteren Reihen kaum bis nicht zu hören. Das liegt am immensen Geräuschpegel im Foyer. Dort suchen Besucher das Gespräch mit einer Vertriebstruppe der Telekom, bis es einer Frau zu bunt wird. Mit energischen Worten sorgt sie zumindest vorübergehend für ein Ende des tumultartigen Treibens.

Nachdem vergangene Woche der symbolische Spatenstich für den Ausbau in Sprendlingen erfolgt ist, will ein Mann wissen, wann denn die anderen Stadtteile an die Reihe kommen. Das sei noch nicht abzusehen, antwortet Regionalmanager Netzel. Der Gesamtausbau solle 2028 abgeschlossen sein. Die Sprendlinger hätten halt Glück. „Dort ist unsere Vermittlungsstelle, deshalb fangen wir in Sprendlingen an.“ Hier können sich 12000 Haushalte und Unternehmen ans Glasfasernetz anbinden lassen, in ganz Dreieich sind es mehr als 26000. » Angemerkt

