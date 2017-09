Lettkaut-Pläne: Stadtfest kommt wie gerufen

Dreieich - Sie wollen sich nicht unterkriegen lassen: Der Kleingärtnerverein und die Sprendlinger Geflügelzuchtvereine wollen sich nicht aus der Lettkaut vertreiben lassen. Von Frank Mahn

Lesen Sie dazu auch: 3200 Unterschriften sind die Zielmarke Mit diesem Szenario müssen sie konkret rechnen, nachdem eine Mehrheit aus CDU, SPD und FWG im Stadtparlament die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal im Sprendlinger Südwesten durchgewunken hat. Freiwillig Platz machen wollen die Vereine aber nur, wenn ihnen die Stadt adäquate Ersatzflächen zur Verfügung stellt. Vorschläge aus dem Rathaus gibt es nach Angaben von Günter Neukirch bislang nicht. Der Vorsitzende der Kleingärtner berichtet von einem Telefonat mit Bürgermeister Dieter Zimmer. „Er hat mir gesagt, man sei auf der Suche und noch ganz am Anfang. “ Für Neukirch eine mehr als enttäuschende Antwort.

Die Vereine stellen sich deshalb auf die Hinterbeine. „So lange es keine realistischen Vorschläge gibt, kämpfen wir gegen die geplanten Projekte“, betont der Vorsitzende. Um eine deutsch-chinesische Fußballakademie und einen Neubau der Strothoff International School in der Lettkaut zu verhindern, setzen die Gegner auf die Solidarität der Dreieicher. Sie wollen einen Bürgerentscheid herbeiführen, der allerdings im ersten Schritt ein erfolgreiches Bürgerbegehren voraussetzt. Dazu brauchen sie die Unterschriften von einem Zehntel der Dreieicher Wahlberechtigten, besser natürlich noch mehr. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr waren knapp 31 300 Einwohner der Stadt stimmberechtigt, also deutlich mehr als bei der Bundestagswahl vor einer Woche, bei der 28 900 Dreieicher wählen durften. Das ist dadurch zu erklären, dass EU-Bürger bei einer Bundestagswahl nicht abstimmen dürfen, bei Kommunalwahlen aber schon. Und nach denen richtet sich das Bürgerbegehren.

Alles zum Thema Lettkaut lesen Sie hier.

Ein geradezu prädestinierter Termin zum Sammeln von Unterschriften ist der 3. Oktober. Beim Stadtfest am Tag der Deutschen Einheit bummeln Tausende durch die Sprendlinger Innenstadt. Kleingärtner und Geflügelzüchter nutzen die Gunst der Stunde, um an einem Stand für ihr Anliegen zu werben und um „Autogramme“ zu bitten. Man habe inzwischen einen Rechtsanwalt zu Rate gezogen und sich auch im Rathaus erkundigt, um Formfehler zu vermeiden, sagt Neukirch. Denn genau daran scheitern viele Bürgerbegehren. Diese leidvolle Erfahrung machten vor Kurzem Bürger in Pfungstadt, die den Bau eines Hai-Aquariums verhindern wollten. Genügend Unterschriften hatten die Kritiker beisammen – was in diesem Fall fehlte, war ein Kostendeckungsvorschlag.

An der Lettkaut: In Bildern durch die Streitzone Zur Fotostrecke

Auch die Lettkaut-Initiative hat schon Erfahrungen mit den gesetzlichen Vorgaben gemacht: 700 bereits gesammelte Unterschriften sind ungültig, weil das Geburtsdatum der Unterzeichner fehlt. Wer den Kampf der Vereine um ihre Heimat unterstützen möchte, kann sich am Dienstag in entsprechende Listen eintragen. Die Uhr tickt seit der Beschlussfassung im Parlament am 19. September. Acht Wochen haben die Initiatoren Zeit, die geforderte Zahl an Unterschriften – nach aktueller Bewohnerzahl etwa 3 200 – zu sammeln. Das wäre bis Mitte November, „aber wir wollen natürlich nicht auf den letzten Drücker fertig werden, sondern bis Ende Oktober“, so Neukirch.

Rubriklistenbild: © vk