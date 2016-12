BIK-Haus: Jugend muss sich noch gedulden

Innenausbau ist abgeschlossen

+ © Strohfeldt Vor allem durch die Glasfront auf der Vorderseite macht das neue BIK-Haus ordentlich was her. Damit die Bäume erhalten bleiben konnten, war Maßarbeit gefragt. Wann das Jugendzentrum eröffnet wird, steht noch nicht fest. © Strohfeldt

Dreieich - Die künftigen Nutzer müssen sich noch gedulden. Das neue BIK-Haus an der Hainer Chaussee wird erst im nächsten Jahr bezugsfertig. Eine entscheidende Etappe aber wollte die Stadt im alten Jahr nicht einfach so untergehen lassen. Der Innenausbau ist abgeschlossen. Von Frank Mahn

Gestern hatte die Presse Gelegenheit, das „nackte“ Haus zu besichtigen. Im Mai waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, im Oktober Einweihung feiern zu können. Diese Einschätzung erwies sich als zu optimistisch. Aus Sicht von Martin Burlon ist das aber kein Beinbruch, schließlich sei das alte BIK- Haus direkt nebendran ja weiterhin nutzbar. Pannen wie beim Bau des Stadtteilzentrums hat es laut Burlon nicht gegeben, aber beim Übergang von einem Gewerk zum anderen könne es immer mal zu Verzögerungen kommen. Wichtig ist dem Ersten Stadtrat vor allem, dass die Kosten nicht aus dem Ruder gelaufen sind. Knapp 1,06 Millionen Euro investiert die Stadt in das Haus für Bildung, Integration und Kultur. Burlon: „Damit sind wir im Rahmen.“

Lesen Sie dazu auch: Fünf-Tage-Woche im BIK-Haus Der Neubau habe ihn vor eine besondere Herausforderung gestellt, sagt Architekt Thomas Hacker aus Groß-Umstadt. „Die drei Eichen auf dem engen Gelände haben mich manchmal geärgert.“ Doch Hacker hat sich mit den Bäumen arrangiert, die die Stadt auf keinen Fall opfern wollte. „Ich bin inzwischen froh, dass sie dort stehen. Wir sind in Dreieichenhain. Das passt.“ Lediglich ein paar Äste mussten gestutzt werden, damit das zweigeschossige Gebäude bei maximaler Ausnutzung des Grundstücks seinen Platz finden konnte. Wenn das neue Jugendzentrum komplett belegt ist, wird der Altbau platt gemacht, um den Bau von Sozialwohnungen zu ermöglichen.

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und natürlich das Personal freuen sich schon auf den Umzug, der nach den Ferien angepackt wird und in Etappen erfolgt. Zielgruppe fürs BIK-Haus sind in erster Linie Zehn- bis 16-Jährige, also ab Klasse fünf aufwärts. In dem Neubau, der durch seine große Glasfront auffällt, können die Angebote deutlich besser koordiniert werden. Bislang ballt sich alles auf einer Ebene. Künftig essen die jungen Besucher mittags im Erdgeschoss, während andere im ersten Stock schon Hausaufgaben erledigen können. Oben wird auch das Mädchencafé seinen Platz finden, das einen separaten Eingang hat. Hier ist immer freitagnachmittags Leben in der Bude. Ein paar Meter weiter wird ein Musikraum eingerichtet, in dem Bands proben können. Dazu kommen Küche, Seminar- und Büroräume, Aufzug, Toiletten und Lagerräume.

Herzstück ist der 90 Quadratmeter große Saal im Erdgeschoss. Er wird mit einer Bühne unter anderem für Konzerte und Partys ausgestattet, denn bekannt ist das Jugendzentrum auch für seine Reihe „Rock im BIK-Haus“. Der Saal kann abgeteilt werden, ist mithin multifunktional nutzbar. Außerdem hat er eine Belüftungsanlage. Vorteil: Auch bei geschlossenen Fenstern kann ordentlich gerockt werden, ohne die Nachbarn zu nerven.

Natürlich kann man auch einfach nur zum Quatschen, Kickern oder Chillen ins BIK-Haus kommen. Der Mittagstisch wird auf fünf Tage die Woche ausgeweitet, bislang fehlt der Freitag. Noch ist unklar, wann der Neubau eingeweiht wird. Vorgesehen ist ein Tag der offenen Tür.