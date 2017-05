Zimmer: „Hadere in dieser Sache mit mir“

Dreieich - Das Politik-Gen liegt in der Familie. Großvater Georg Zimmer war 15 Jahre lang Bürgermeister von Offenthal und offenbar ein Vorbild für den Enkel. Als Dreieicher Rathauschef hat Dieter Zimmer jetzt die zehn Jahre vollgemacht.

Der 58-Jährige startete seine berufliche Laufbahn nach dem Abitur im Rathaus und machte Karriere. Von 2001 bis 2006 war Zimmer Erster Stadtrat, ehe er mit 67,1 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt wurde. Bei der Wahl 2012 toppte er dieses Ergebnis und fuhr 70,7 Prozent ein. Zum „Zehnjährigen“ hat sich der SPD-Mann den Fragen der Redakteure Holger Klemm und Frank Mahn gestellt.

Herr Zimmer, Ihnen scheint die Rolle des Bürgermeisters auf den Leib geschneidert zu sein, obwohl der Job häufig nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Was ist das Besondere daran, woraus ziehen Sie Ihre tägliche Motivation?

Ich freue mich, für meine Heimatstadt arbeiten zu dürfen und dadurch die Möglichkeit zu haben, an vorderster Stelle mitgestalten zu können. Was mich beeindruckt, sind die Begegnungen mit den Menschen. Ich bin immer wieder begeistert, mit welchem Engagement Leute sich für andere einsetzen und sich für Vereine und Stadt engagieren. Ich bin auch ein bisschen stolz, wenn Leute nach zehn Jahren sagen: Herr Zimmer, Sie sind ein guter Bürgermeister. Bleiben Sie uns noch lange erhalten und bleiben Sie so, wie Sie sind. Das zeigt mir, dass ich nicht alles verkehrt gemacht habe. Ein Höhepunkt sind immer wieder die Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen. Ich bin im Bus mal von vier Mädchen angesprochen worden. Ich sei doch der Bürgermeister, ob sie ein Selfie mit mir machen dürften (schmunzelt). Es gibt aber nicht nur schöne Situationen und Begegnungen. Manchmal fragt man sich schon, warum man sich das antut.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Die Diskussion um die Flüchtlingsthematik war schlimm, diese Hetzkampagnen im Netz, die Bedrohung von Flüchtlingen, aber auch von Ehrenamtlichen bis hin zu Gewaltandrohungen gegen Politiker und Mitarbeiter im Rathaus. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Manchen Politikern in anderen Regionen wurde ja so übel mitgespielt, dass sie ihr Amt niedergelegt haben. Am erschütterndsten waren die Schüsse auf die Flüchtlingsunterkunft in Dreieichenhain, auch wenn sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es keinen rechtsextremistischen Hintergrund gab. Aber dass es hier Menschen gibt, die auf andere Menschen schießen, macht mich fassungslos.

Welche Ereignisse sind Ihnen in besonders positiver Erinnerung geblieben?

Da gibt es viele, sonst wäre es langweilig. Ich fange mit einem emotionalen an. Weil ich es als eine ganz wichtige Aufgabe sehe, hatten wir uns entschlossen, eine integrative Osterferienaktion im Jugendzentrum zu machen, trotz Sparmaßnahmen und einem gekürzten Budget. Ich war bei der Abschlussveranstaltung, als die Gruppen auf der Bühne ihre Ergebnisse vorgetragen haben. Ein behindertes Mädchen durfte den Solopart singen, neben mir saß der Vater des Mädchens. Der hatte seine Tochter noch nie so erlebt. Er hat sich mit Tränen in den Augen dafür bedankt, dass die Stadt die Freizeit ermöglicht hat. Ein anderer Höhepunkt neben vielen war aber die Einweihung der Ortsumfahrung Offenthal. Ich habe damals gesagt, heute ist ein nebliger Tag, aber die Offenthaler tragen die Sonne im Herzen. Ein Teil des rot-weißen Flatterbands hängt natürlich bei uns zu Hause.

Welche Entscheidung fiel Ihnen in den zehn Jahren am schwersten?

Ich hätte gerne darauf verzichtet, die Schuldenbremse einführen zu müssen. Das war damals eine Situation, in der wir den Bürgern Einsparungen und höhere Steuern zugemutet haben. Ich dachte, das kannst du den Menschen, die in der Stadt viel tun und sich engagieren, doch nicht antun. Im Nachhinein hat sich diese Entscheidung Gott sei Dank als richtig erwiesen, auch wenn sie wehgetan hat. Meine Vorgabe war von Anfang an, alle Bereiche einzubeziehen. Damit macht man sich nicht unbedingt Freunde. Wir hätten auch sagen können, ein Schwimmbad wird geschlossen. Dann hätten wir auf einen Schlag ein gewisses Einsparpotenzial gehabt. Ich wollte aber, dass alle ihren Beitrag leisten. Das haben im Prinzip auch die meisten so gesehen, nur: Es sollte nicht bei ihnen selbst sein. Das war eine sehr emotionale Zeit, in der ich auch beschlossen habe, 2012 wieder als Bürgermeister zu kandidieren. Ich kann nicht Entscheidungen treffen, die wehtun, und mich dann vom Acker machen. Ich wollte mich dem Votum und der Kritik der Bürger stellen. Mir war bewusst, dass die Dreieicher mich auch hätten abstrafen können, aber es kam ja anders. Mit dem Wahlergebnis hatten die größten Optimisten nicht gerechnet. Für mich war es ein neuer Auftrag. Das Ergebnis hat mir gezeigt, dass die Menschen mir auch in schwierigen Zeiten ihr Vertrauen entgegenbringen.

Eine große Rolle spielten in den vergangenen Jahren das Kienbaum-Gutachten und der Schutzschirm. Wie bewerten Sie den Prozess? Die ersten Kommunen haben den Schutzschirm bereits wieder verlassen, auf welchem Weg ist Dreieich?

Als ich mein Amt antrat, gehörte Dreieich zu den höchstverschuldeten, heute zu den am geringsten verschuldeten Kommunen Hessens. Der Schutzschirm war für uns die richtige Entscheidung. Wenn wir diese Chance nicht genutzt hätten, hätten wir die gleichen Auflagen bekommen – aber ohne Schutzschirm. In den Gesprächen mit dem Land haben wir das optimale Ergebnis herausgeholt. Ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen, wahrscheinlich auch mehr als eine schwarze Null. Dann haben wir drei Jahre in Folge die Auflagen des Schutzschirms erfüllt. Ich gehe davon aus, dass wir Ende 2018/Anfang 2019 aus dem Schutzschirm entlassen werden können und damit drei Jahre früher als geplant. Wir sollten uns dadurch aber nicht dazu verleiten lassen, von unserem Konsolidierungskurs abzuweichen.

Zu den Diskussionen im Zuge von Kienbaum zählt auch die um die Sportplatznutzungsgebühren. Die Debatte hat in der Vereinslandschaft zu einigen Verwerfungen geführt.

Es waren harte und teilweise unerfreuliche Auseinandersetzungen. Ich musste mir anhören, ich sei der Totengräber der Fußballvereine und würde die Vereine kaputt machen. Trotzdem stehe ich dazu: Auch der Bereich Fußball muss seinen Beitrag zur Konsolidierung der städtischen Finanzen leisten. Viele, auch aus dem Fußballbereich, sehen das so, aber eben nicht alle.

Glauben Sie, dass das nun vom Magistrat vorgelegte Konzept konsensfähig ist? Das sieht ja nur eine Aussetzung der ungeliebten Gebühren bis 2018 vor, keine Abschaffung. Warum?

Ich denke, der Vorschlag ist zukunftsfähig. Das haben die Beschlüsse in den Ausschüssen ja gezeigt. Ich hoffe, dass auch die Kritiker ein gewisses Verständnis aufbringen. Wir werden den Vereinen bei der Bewirtschaftung der Plätze helfen und sie mit entsprechenden finanziellen Mitteln unterstützen. Was die Gebühren betrifft: Der Magistrat will mit seinem Beschluss ein Zeichen setzen. Die Aufhebung der Gebühren darf nur dann kommen, wenn es auf diesem Gebiet eine Kompensation gibt. Wir haben bei der Behinderten- und Jugendbetreuung die Zuschüsse nicht wieder erhöht, und auch an anderer Stelle im Sozialbereich nicht. Da kann man die Fußballvereine nicht ausnehmen.

Noch deutlich mehr Kopfzerbrechen dürfte Ihnen die Situation im Kitabereich machen. Vielen Eltern kann die Stadt aktuell keinen Platz anbieten, das kann für Eltern existenzielle Folgen haben. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Stadt habe viel zu spät reagiert?

Sie können mir glauben, dass mir dieses Thema besonders am Herzen liegt. Ich hadere in dieser Sache mit mir selbst. Im Nachhinein betrachtet habe ich wahrscheinlich zu sehr auf die Prognosen vertraut, die noch vor wenigen Jahren von einem Rückgang der Bevölkerungs- und somit der Kinderzahlen ausgingen. Wir haben damals sogar Kitagruppen geschlossen. Wir waren aber trotzdem nicht untätig, haben Krabbelstubenplätze geschaffen, die Ganztagsbetreuung ausgebaut und die Öffnungszeiten noch flexibler gestaltet. Und im Heckenborn haben wir ja auch reagiert und bauen eine viergruppige Einrichtung. Natürlich muss ich mir als Kämmerer aber auch die Frage stellen: Wie finanzieren wir das? Wir werden zwar im investiven Bereich gefördert, auch im Betriebsablauf, aber lediglich mit 16 bis 17 Prozent vom Land. Die Eltern zahlen 15 bis 16 Prozent. Der Rest muss aus der Stadtkasse kommen. Nach heutigem Stand sind das zirka zwölf Millionen Euro Zuschussbedarf im Kitabereich. Das sind enorme Zahlen, die wir im Wirtschaftsplan auffangen müssen. Denn das Land als Genehmigungsbehörde interessiert leider nicht, wo die Zahlen herkommen, sie müssen im Endeffekt stimmen. Es muss ein Pluszeichen vor dem Ergebnis des Haushalts stehen. Wir haben eine gute Konjunktur und hatten zwei durch erhebliche Steuernachzahlungen überraschend gute Jahre, aber auch eine strukturell gestiegene Gewerbesteuer. Wie lange das anhält, ist ungewiss. Die Kommunen brauchen bei der Kinderbetreuung einfach mehr Unterstützung von Bund und Land.

Am Wilhelmshof und an der Winkelsmühle sollen weitere Kitas entstehen. Finanziell kann die Stadt das halbwegs schmerzfrei stemmen, aber wo soll denn das Personal herkommen, nach dem Kommunen landauf, landab suchen?

Wir akquirieren nicht nur, sondern investieren vor allem in Ausbildung und haben bereits mit der übertariflichen Bezahlung reagiert. Mit unseren Standards haben wir eine Menge zu bieten für Erzieher. Wir haben aktuell sechs Praktikanten, die alle bei uns bleiben wollen. Für die beiden neuen Einrichtungen beginnen wir frühzeitig mit der Akquise. Wir haben sogar schon mal über eine Agentur versucht, in osteuropäischen Staaten Erzieher anzuwerben. Das war leider nicht so erfolgreich. Wir stehen aber auch mit Zeitarbeitsfirmen in Verbindung. Ich weiß nicht, was wir sonst noch machen sollten.

Themenwechsel. Viele Leute haben das Gefühl, dass sich die Stadt durch den Wirtschaftsrat und den Verein Zukunft Dreieich in zu große Abhängigkeit begibt. Was entgegnen Sie den Kritikern?

Ich würde sie fragen, warum sie das Gefühl haben und wo sie denn die Abhängigkeiten sehen. Wo sind denn Zimmer und die Politik eingeknickt? Die Mitglieder des Wirtschaftsrats und des Vereins Zukunft Dreieich sind Bürger, die sich für die Stadt einsetzen. Wir können froh sein, dass wir Unternehmerpersönlichkeiten haben, die sich für den Wirtschaftsstandort und die Zukunft der Stadt interessieren, engagieren und investieren. Zum Beispiel Hans Strothoff, der trotz äußerst schwieriger Rahmenbedingungen für den Bau der MHK-Europazentrale immer am Standort Dreieich festgehalten hat.

Nehmen wir mal die Baierhansenwiesen. Da ist der Verein Zukunft Dreieich seinerzeit ziemlich vorgeprescht, die Stadt hielt sich auffällig im Hintergrund.

Alles, was dort passiert, geschieht in Absprache mit uns. Wir allein hätten das beim besten Willen nicht leisten können. Wir sollten an allen Ecken und Enden konsolidieren, aber dort mit personellen und finanziellen Ressourcen loslegen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin dankbar für das bürgerschaftliche Engagement, das wir im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Wenn der Verein Zukunft Dreieich und besonders Klaus Rehwald (Vorsitzender der städtischen AG Umwelt- und Naturschutz, Anm. d. Red.) nicht wären und die ganzen Naturschutzorganisationen in der AG überzeugt hätten, hätten wir das nicht geschafft.

Manche Leute stellen eine Verbindung zwischen den Baierhansenwiesen und dem angrenzenden Hofgut Rosenau von Hans Nolte her. Der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschaftsrats unterstützt das Projekt der Renaturierung in vielfacher Hinsicht. Haben Sie Verständnis dafür, dass dieses Engagement nicht jedem gefällt?

Überhaupt nicht. Sollen wir sagen, Herr Nolte, unterstützen Sie uns nicht, weil Sie dort ihren Reiterhof haben? Die Entwicklung dort ist doch unzweifelhaft eine große Bereicherung für dieses Gebiet, vor allem wenn man noch die vorherige Situation oder sollte ich besser sagen den jahrelangen Schandfleck vor Augen hat. Bei den Baierhansenwiesen geht es Herrn Nolte nicht um eigene Interessen. Aber er kann machen, was er will – es wird immer Leute geben, die dahinter etwas vermuten. Beim ehemaligen Opel-Gelände ist es ähnlich. Er hat uns das Grundstück weit unter dem Bodenrichtwert angeboten, unter der Bedingung, dass die Stadt dort sozialen Wohnungsbau betreibt. Herr Nolte hat mir mal gesagt, es dürfe nicht sein, dass Kinder in einer Obdachlosenunterkunft wohnen. Wortwörtlich. Das darf man ruhig mal erwähnen. Trotz allem unterstellen ihm manche, da sei wieder was im Busch.

Kommen wir auf den Masterplan: Den hat der Verein Zukunft Dreieich im Sommer 2015 vorgelegt, sicherlich verbunden mit hohen Erwartungen. Wir haben nicht das Gefühl, dass der Plan bislang viel Einfluss auf die Politik und die Entwicklung der Stadt genommen hat.

Ich verstehe, dass Sie diese Frage stellen, aber es ist definitiv nicht so. Nehmen wir die Baierhansenwiesen, die ja Bestandteil des Masterplans sind. Und wir haben 2016 eine Arbeitsgruppe zur städtebaulichen Entwicklung mit Vertretern aus Politik und Verwaltung eingerichtet. Grundlage für deren Arbeit ist auch der Masterplan. Es ist ja auch nicht alles neu, was dort aufgeführt ist. Der Plan ist in großen Teilen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung entstanden, also nicht im luftleeren Raum. Wir sind ganz dezidiert an dem Thema Stadtentwicklung dran. Stichworte sind Innenverdichtung und Ortsrandarrondierung. Angesichts des Bevölkerungszuzugs geht es darum, möglichst zügig nächste Projekte im Wohnungsbau anzugehen.

Ein Thema, das vor allem die Sprendlinger umtreibt. In Kürze wird wohl mit dem Bau der Neuen Mitte begonnen. Kritiker befürchten durch den geplanten „Magneten“ ein Verkehrschaos und einen überdimensionierten Fremdkörper, der nicht in die Innenstadt passt. Sind diese Befürchtungen völlig unbegründet?

Wir sind überzeugt, mit der Neuen Mitte den Anfang für eine Aufwertung und Belebung der Innenstadt gemacht zu haben. Neben den Einzelhandelsnutzungen sind auch bis zu 60 Wohnungen geplant. Auch von den neuen Bewohnern erwarten wir positive Effekte für die Innenstadt. Natürlich gehen mit einer Belebung auch eine Erhöhung der Verkehrsmengen und die Notwendigkeit der Anbindung an das bestehende Straßennetz einher. Deshalb sind während der Aufstellung des Bebauungsplans die zu erwartenden Auswirkungen der Neuen Mitte in Bezug auf Verkehr, Lärm und Luftschadstoffe begutachtet worden. Die sich ergebenden Veränderungen wurden von den Gutachtern als verträglich eingeschätzt. Vier- bis fünfgeschossige Baukörper haben wir in der Sprendlinger Innenstadt schon mehrfach, sodass auch nicht von einem Fremdkörper die Rede sein kann. Die hohe Ausnutzung ist für die direkten Anwohner natürlich problematisch und die geäußerten Bedenken sind nachvollziehbar. Aber auch hierzu gab es gutachterliche Untersuchungen über Verschattungen und Lärm durch die Nutzung des Parkplatzes, Einkaufswagen und die Tiefgarage. Als Konsequenz daraus wurden unter anderem die Nutzungszeiten der Geschäfte eingeschränkt und die Anlieferung des Vollversorgers ist eingehaust. Darüber hinaus wurden die beiden Wohngebäude, die an die Fünfhäusergasse angrenzen, zurückgesetzt und es gibt keine Zugänge, außer den bauordnungsrechtlich notwendigen Fluchtwegen zur Fünfhäusergasse.

Stichwort Biotest: Ist die Nachricht, dass eine chinesische Investorengruppe den Pharmahersteller aller Wahrscheinlichkeit nach übernehmen wird, für Sie auch vom Himmel gefallen?

Das kann man so sagen. Ich bin da auch kalt erwischt worden. Wobei klar war, dass es Interessenten für das Unternehmen gibt. Das spricht dafür, dass Biotest in der Branche attraktiv ist. Wir sind als Stadt schon ein bisschen stolz darauf, dass sich der Standort durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten so gut entwickelt hat. Für die neue Produktionsanlage war ja auch mal ein anderer Standort denkbar. Wir konnten da zum Glück das Grundstück einbringen, auf dem eigentlich ein neuer städtischer Betriebshof entstehen sollte. Damals entstand auch die Idee, auf diesem Gebiet eine Kooperation mit Neu-Isenburg zu erwägen. Das war sicher nicht nur eine gute, sondern auch richtige Entscheidung. Klar bereitet mir die aktuelle Situation Sorgen. Biotest ist unser größter Arbeitgeber und ein entsprechender Gewerbesteuerzahler. Der Vorstand hat uns aber inzwischen in einem sehr vertrauensvollen Gespräch versichert, dass Arbeitsplätze und Standort nie zur Disposition standen. Das Ganze kann auch eine Chance für Biotest sein, wir sind mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rausgegangen.

Die Stadt feiert 2017 ihr 40-jähriges Bestehen. Haben Sie das Gefühl, dass über die Jahre ein Dreieich-Bewusstsein entstanden ist? Oder ist das Stadtteildenken immer noch stärker?

In den vergangenen Jahren hat sich einiges getan, die Stadt als eine Einheit zu sehen. Es sind viele daran beteiligt, dass ein Wir-Gefühl entstanden ist, auch die Vereine. Ich finde es aber gut, dass die Stadtteile ihre Traditionsveranstaltungen aufrechterhalten. Natürlich gibt es noch Frotzeleien untereinander, das gehört dazu. Im Kern sind die Menschen in Dreieich aber schon zusammengewachsen und sehen, dass Dreieich als Ganzes Vorteile bietet, ohne dass man seine Identität als Sprendlinger oder Götzenhainer aufgeben muss.

Letzte Frage: Im nächsten Jahr steht die Bürgermeisterwahl an. Werden Sie noch einmal kandidieren?

Schau’n mer mal. Ich werde meine Entscheidung zu gegebener Zeit öffentlich machen. Das wird in diesem Jahr sein. Bis dahin dürfen alle noch ein bisschen spekulieren.