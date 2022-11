Investitionen in Dreieich nicht verschoben

Von: Holger Klemm

Der Hagenring in Dreieichenhain soll für eineinhalb Million Euro saniert werden. Die Grünen scheitern mit ihrem Antrag, das Vorhaben angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation zu verschieben. © strohfeldt

Da wartete einiges an Arbeit auf die Mitglieder des Dreieicher Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie am Mittwochabend in der HSV-Halle in Götzenhain, galt es doch an die 40 Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2023 zu beraten. Bei einer Vielzahl ging es um keine großen Summen, die gestrichen, hinzugefügt oder mit einem Sperrvermerk versehen werden sollten. Während die Koalition aus CDU, SPD und FWG ihre Vorschläge durchsetzte, konnten Grüne und FDP nur jeweils einen Antrag durchbringen.

Dreieich - Um größere Beträge ging es vor allem in Sachen Infrastruktur. Während die Grünen einige Projekte verschieben wollten, gab es den für FDP-Verhältnisse überraschenden Vorstoß, kräftig beim Erhalt von Straßen draufzusatteln. Beide Fraktionen scheiterten. In die gleiche Richtung gingen Grüne und Liberale mit ihren Anträgen zur Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift/Waldstraße, um eine günstigere Ausbauvariante zu bekommen. Doch auch da hatten sie keine Chance.

Bei der Infrastruktur wollten die Grünen die Sanierung der Feldwege im Seegewann, der Brücke über die Dreieichbahn zwischen Daimlerstraße und Weibelfeldschule sowie des Hagenrings, für den allein eineinhalb Millionen Euro veranschlagt sind, verschieben. Patrick Xylander und Siegfried Wirth führten an, dass angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Situation die Investitionskosten und die Neuverschuldung für das kommende Jahr reduziert werden müssten. Beim Hagenring argumentierten sie, dass nur absolut notwendige Sanierungen gemacht werden sollten. Karin Holste-Flinspach (CDU) und Holger Dechert (SPD) konnten das nicht nachvollziehen, da die Situation nicht besser werde und die Vorhaben in den nächsten Jahren bestimmt nicht billiger würden – ganz im Gegenteil. Die für Radler wichtigen Feldwege im Seegewann seien in keinem guten Zustand, so Bürgermeister Martin Burlon. Da gehe es um die Verkehrssicherheit. Ähnlich verhalte es sich bei der Brücke. Zum Hagenring hob Dechert hervor, dass bei der Grundsteuererhöhung den Bürgerinnen und Bürgern versprochen worden sei, in marode Straße zu investieren. Und die SPD sei schon oft auf den Hagenring angesprochen worden. Für den Ersten Stadtrat Markus Heller sind Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur wichtig. Wenn man diese verfallen lasse, werde es letztendlich noch teurer.

Doch ganz so weit wie die FDP in Sachen Instandhaltung der Gemeindestraßen wollte der Ausschuss nicht gehen. Die Liberalen beantragten angesichts des Sanierungsstaus die Erhöhung des Ansatzes gleich um eine halbe Million Euro. Ein weiterer Verfall müsse vermieden werden und eine vorbeugende Instandhaltung sei wirtschaftlich günstiger. Das rief den Bürgermeister in seiner Funktion als Kämmerer auf den Plan. Die halbe Million würde die Verschuldung nach oben treiben. Burlon verwies darauf, dass die Summe für die Instandhaltung im Haushalt moderat erhöht worden sei. Für ihn als Kämmerer komme es darauf an, fachliche Anliegen und die Genehmigungsfähigkeit des Etats auszutarieren.

Zum Komplex Infrastruktur passte auch der FDP-Antrag, 60 000 Euro Planungskosten für einen Neubau der für Autos gesperrten Brücke an der Joinviller Straße einzustellen. Doch dafür sahen die anderen Fraktionen keine Notwendigkeit.

Grüne und FDP scheiterten ebenfalls mit ihren Vorstößen zur Kreuzung an der Koberstädter Straße. Während die Liberalen die Mittel von 1,1 Millionen ganz streichen lassen und auf günstigere Maßnahmen setzen wollten, beantragten die Grünen einen Sperrvermerk und ebenfalls die Suche nach einer kostengünstigeren Alternative. Dechert und Holste-Flinspach verwiesen angesichts der Verkehrssicherheit auf die Notwendigkeit eines Umbaus. Der SPD-Fraktionschef wollte vom Ersten Stadtrat wissen, wann mit einer Entscheidung für eine der beiden von der Verwaltung untersuchten Varianten zu rechnen sei. Er hofft, dass diese günstiger als die im Haushalt veranschlagte Summe ist. Heller geht davon aus, dass das Ergebnis „zeitnah“ im Magistrat und in den Gremien behandelt wird.

Kurz vor Schluss der Beratungen der Etatanträge gab es dann doch jeweils ein Erfolgserlebnis für die Oppositionsfraktionen. Die Grünen setzten sich damit durch, 5 500 Euro für zu ersetzende Sitzbänke im Stadtgebiet bereitzustellen, und die FDP mit ihrem Vorstoß, den Zuschuss an den DLB für Baumpflanzungen um 25 000 Euro zu erhöhen.

