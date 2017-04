Irgendwo staut es sich immer

Dreieich - Die Stadt ist bemüht, den Verkehrsfluss in Götzenhain und Dreieichenhain zu verbessern. An der Kreuzung von Geißberg, Langener und Philippseicher Straße setzt sie Hipos ein. Von Frank Mahn

Die Lage durch die Sperrung der B 486 zwischen Langen und Offenthal hat sich etwas beruhigt, aber den Verantwortlichen im Rathaus graut es vor dem Dienstag. Dann fängt die Schule wieder an, auf den Straßen werden mehr Autofahrer unterwegs sein. Einer der Knackpunkte ist der obengenannte Knotenpunkt. Erster Stadtrat Martin Burlon hat Gespräche mit Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr geführt. An der neuen Vorfahrtsregelung soll vorerst nicht gerüttelt werden. „Damit würde die Gesamtproblematik nicht gelöst. Wir haben im Moment einfach ein sehr, sehr hohes Verkehrsaufkommen. In irgendeine Richtung entsteht immer ein Stau.“

Als Burlon sich nach der Rückkehr aus seinem Urlaub am Montagabend ein Bild von der Situation machte, standen die Autos in der Langener Straße bis zum Bürgertreff, weil das Linksabbiegen am „Scharfen Eck“ in die Philippseicher Straße phasenweise unmöglich war. Andersrum reicht der Stau dort manchmal bis zum Schloss. Deshalb haben Hipos am Mittwoch und Donnerstag in der nachmittäglichen und abendlichen Rushhour „manuell eingegriffen“. Das hat nach Einschätzung Burlons zu einer Verbesserung geführt. Auch Anwohner hätten das bestätigt. Positiver Nebeneffekt: Die Uniformierten wiesen fünf Brummifahrern den richtigen Weg, die sonst mit großer Wahrscheinlichkeit die Solmische Weiherstraße blockiert hätten.

Wo Autofahrer am längsten im Stau stehen Zur Fotostrecke

Am Dienstag werden die Hipos – morgens und abends – an dem neuralgischen Punkt in Götzenhain den Verkehr steuern. Auch die Polizei stellt Personal ab, sodass möglicherweise noch andere überlastete Kreuzungen und Straßen überwacht werden können. Burlon schließt nicht aus, die Aktion bis zum Abschluss der Arbeiten auf der B 486 Anfang Mai zu verlängern. Nach Angaben von Hessen Mobil liegen die Arbeiten „genau“ im Zeitplan. Die Sperrung zwischen Philippseicher und Koberstädter Straße dauere noch bis 22. April, dann sind zwei Wochen für die Fahrbahnsanierung zwischen Koberstädter und Südlicher Ringstraße vorgesehen.

