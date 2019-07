Irischen Traum wahr gemacht

Dreieich – Hinter der riesigen Fensterfront des Attica-Audio-Studios erhebt sich die Bergkette Sleeping Bishop, grüne, irische Hügel, die mit ihren Umrissen einen schlafenden Bischof nachzeichnen. VON NICOLE JOST

Soweit das Auge reicht nur Schafe, raue Natur und am Rande lässt sich die Küste erahnen. „Als ich das zum ersten Mal sah, bin ich fast in Ohnmacht gefallen“, erinnert sich Jule Heidmann (27). Die Dreieicherin hatte sonst nur in Tonstudios gearbeitet, die eher an dunkle Kellerlöcher erinnerten, als an eine moderne Musikzentrale mit Blick auf die alles inspirierende Schönheit Irlands.

Hier, in der Nähe des Städtchens Letterkenny, ganz im Norden des Landes im County Donegal, haben sie und Paula Stenger (26) als Duo Romie, im vergangenen Herbst ihr Debütalbum aufgenommen. „Einmal ist beim Einsingen vor der Fensterfront ein riesiger Regenbogen erschienen – das ist mein Lieblingsmoment“, sagt Paula und Jule ergänzt: „Ich glaube, es ist unserem Album auch anzuhören, dass es uns so gut ging.“

Am ersten Tag an der Frankfurter Musikhochschule haben sich die angehenden Lehrerinnen vor sechs Jahren kennengelernt. Das Duo Romie ist seitdem gewachsen. Viele Menschen haben die beiden erfreut mit dem Tanz ihrer besonderen Stimmen, dem speziellen Sound ihrer Gitarren. Bei kleinen Gartenkonzerten auch in Dreieich, Festivals in Irland, bei denen sie die so wichtigen Kontakte knüpften oder bei großen Projekten, unterstützt von der Musikhochschule. Dazu zählt „Romie goes Orchestra“, bei denen das Publikum im Palmengarten bei einem „magischen Abend“ bezaubert wurde.

Nach einer EP war es jetzt Zeit für das Album. Jule und Paula erfüllten sich den Traum der großen Produktion. Mit Orri Mc Brearty hatten sie einen jungen, aber sehr engagierten Produzenten an ihrer Seite – mit besten Kontakten. Sie beschreiben ihn als unglaublich talentiert und motiviert, um Romie das bestmögliche Ergebnis zu bescheren. „Wir haben uns voll und ganz auf das Abenteuer eingelassen. Wir sind mit unseren elf Songs nach Irland gereist übrigens mit dem Auto, aber die Arrangements sind eigentlich erst im Studio entstanden“, berichtet Jule.

Mit 18 professionellen Musikern haben sie drei Wochen konzentriert gearbeitet. Zunächst hat das Duo Versionen der Songs vorgespielt, Produzent und Musiker haben sich eingehört – und dann weitergearbeitet. „Es war einfach nur großartig. Die Menschen dort gehen mit Musik ganz anders um. Musik ist überall, es gibt keinen Pub ohne Band. Alle sind ganz frei und haben auch keine Angst, sich auszuprobieren. Sie haben uns ihre Versionen von unseren Songs geschenkt“, ist Paula immer noch ganz beseelt von dieser unvergesslichen Zusammenarbeit.

Das Ergebnis, die CD „Trust in the you of now“, ist jetzt fertig. Nach den Aufnahmen im Oktober hatten die Studentinnen noch etwas Wichtiges zu erledigen: Sie haben rund um die Uhr für ihr Staatsexamen gepaukt und das im März erfolgreich hinter sich gebracht. „Hätten wir das nicht erledigt, hätten wir es wohl nie mehr gemacht“, sagt Paula lachend. Denn jetzt soll Romie im Mittelpunkt stehen.

Im Frühjahr, nach den bewältigten Prüfungen, sind sie noch mal nach Letterkenny und an den Sleeping Bishop gereist, um die Platte zu mischen. Das komplette Album hat noch niemand – außer dem Produzenten und den Musikerinnen – gehört. „Aber es ist so schön geworden – es klingt wie warmer Honig“, macht Jule neugierig.

Bevor der Verkauf starten kann, müssen Romie die Finanzierung des Albums noch stemmen: Rund 30 000 Euro haben die Mädels in ihren irischen Traum investiert. Viel Geld, dass sie jetzt mit Hilfe eines Crowdfundings zumindest zur Hälfte generieren wollen. Unter www.startnext.com/romiedebutalbum können Fans helfen, die erste Platte auf den Markt zu heben. Dazu haben Jule und Paula schöne Pakete geschnürt: Für 20 Euro bekommt der Spender das Album, für 30 Euro die Platte als Vinylausgabe. Für 500 Euro spielen Romie ein Hauskonzert, für 1200 Euro reist das Duo mit Band zu einer privaten Veranstaltung an. Und so viel für die Dreieicher Fans vorab: Eine Zeile in einem Song über Umbruch und Nostalgie ist der Bar Comtess gewidmet. In der geschlossenen Sprendlinger Kultbar sind auch Fotografien und Videosequenzen entstanden.

Wie geht es jetzt weiter mit Romie? „Wir bewerben uns jetzt erstmals bei Labels, und auch als Support bei größeren Bands“, so Paula. Referendariat und die potenzielle Arbeit als Lehrerin sind aufgeschoben. Jule blickt weiter in die Zukunft: „In 40 Jahren wollen wir unsere Freundschaft feiern und mit einer gesunden Stimme immer noch schöne Musik machen.“